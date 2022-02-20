Путин рассказал Макрону о провокациях украинских силовиков

Российский лидер заявил, что в «ухудшении обстановки» виноваты киевские власти. Фото: REUTERS

Переговоры Эммануэля Макрона и Владимира Путина длились почти два часа. Понятное дело, обсуждали стрельбу на юго-востоке Украины.

Российский лидер заявил, что в «ухудшении обстановки» виноваты киевские власти. Силовики соседней страны организуют провокации, которые расшатывают ситуацию. Запад же никак этому не препятствует. Наоборот, поставки оружия и боеприпасов только подталкивают Украину к развязыванию войны. Чем больше у Киева возможностей пролить кровь, тем привлекательнее становится идея «решить проблему Донбасса» силой.

В результате страдают мирные жители Донецкой и Луганской республик, которым приходится эвакуировать в Россию, чтобы спасти свою жизнь.

В Париже, тем не менее, решили всю вину возложить на нас. В Елисейском дворце заявили журналистам, что Макрон позвонил в Москву ради «последней попытки предотвратить вторжение России». В ответ Путин напомнил, что это Киев «имитирует переговоры», срывая все прошлые договоренности.

Президенты в конце разговора согласились, что дипломатам России, Украины, Франции и Германии надо срочно связаться для начала переговоров и прекращения обстрелов. Глава государства напомнил о наших требованиях к НАТО по гарантиям безопасности.

После созвона с Москвой у Макрона был получасовой разговор с Зеленским (второй за последние сутки). Тот согласился, что положение на юго-востоке Украины надо решить дипломатическим путем.

Президент Франции заявил европейским СМИ, что готов будет еще раз прилететь в Москву, если это поможет началу переговоров по Донбассу.