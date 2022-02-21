Астрономам не хватает звезд. Педагогических

Ученые просят восстановить кафедры астрономии и специальности «физика, астрономия» в педагогических вузах страны из-за острой нехватки квалифицированных учителей астрономии в средних школах. Фото: Shutterstock

Председателю правительства

Российской Федерации

Мишустину М. В.

Глубокоуважаемый Михаил Владимирович!

Обращаемся к Вам с просьбой о восстановлении кафедр астрономии и специальности «физика, астрономия» в педагогических вузах страны из-за острой нехватки квалифицированных учителей астрономии в средних школах.

Мы крайне озабочены состоянием, сложившимся с астрономическим образованием в России. Астрономические знания лежат в основе представлений человечества об окружающем мире, природе Земли как планеты нашего обитания и ее месте во Вселенной. Отсутствие элементарных знаний об устройстве мира и возможности его познания порождает невежество, способствует расцвету мистицизма и лженауки. Быстро развивающаяся сфера космической деятельности, решающая целый комплекс прикладных задач, жизненно важных для страны, нуждается в астрономически грамотном новом поколении. К тому же тесная связь астрономии с другими естественными науками способствует развитию интереса к наукам через изучение астрономии в школе.

В конце 1990-х годов предмет астрономия был исключен из школьных программ, а кафедры астрономии в педвузах были ликвидированы. Тем самым прекратилась подготовка преподавателей астрономии для российских средних школ. Нет нужды говорить о том, какой урон культурному уровню наших граждан был нанесен этим непродуманным решением.

В то же время в современной астрономии наблюдается бурный прогресс. Достаточно отметить, что за последние десять лет были присуждены четыре Нобелевские премии по физике в области астрономии. Несмотря на то, что предмет астрономия не преподавался в школах в течение почти двух десятилетий, интерес молодежи к этой науке очень высок. Российские школьники традиционно занимают высокие места на международных олимпиадах по астрономии, не ослабевают конкурсы при приеме абитуриентов на астрономические специальности в университетах страны.

Решение министра образования и науки О. Ю. Васильевой о восстановлении преподавания предмета астрономия в средних школах оказалось в высшей степени своевременным. Однако реализация этого важного решения столкнулась со многими трудностями, поскольку за прошедшие два десятилетия классические школьные учебники по астрономии устарели, а в средних школах практически исчезли учителя с опытом преподавания астрономии.

Благодаря активности ведущих астрономов страны в последние годы были написаны новые современные школьные астрономические учебники, сопровождающиеся методическими разработками. Поэтому проблему нехватки учебников можно считать в основном решенной. Самым слабым местом остается подготовка школьных учителей по астрономии. Для этой цели в первую очередь следует в педвузах страны возродить кафедры астрономии по профилю подготовки «физика, астрономия» наряду с существующими специальностями для будущих преподавателей физики.

При обсуждении затронутых вопросов правительство и Министерство просвещения РФ могут рассчитывать на поддержку и помощь со стороны академических учреждений и университетов.

Просим Вас оказать содействие.

Обращение подписали председатель Научного совета по астрономии отделения физических наук РАН академик А. М. Черепащук, академики Ю. Ю. Балега, Р. А. Сюняев, М. Я. Маров, Л. М. Зеленый, Е. М. Чуразов.

КОМПЕТЕНТНО

Не только старшеклассникам

- Преподавание астрономии в школе способствует популяризации естественно-научных дисциплин, развитию интереса к наукам об окружающем мире, повышению научной грамотности, знакомству с космической деятельностью человека, - считает Анатолий Засов, профессор астрономического отделения физического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, автор нынешнего учебника по астрономии.

Анатолий Засов напоминает: необязательно изучать астрономию в старшей школе, как этого требует нынешний стандарт. Это увлекательный предмет, базовые знания об астрономии хорошо бы давать уже в 5 - 7-х классах - в самом пытливом возрасте.

- Нужно развивать как очные, так и онлайн-курсы для учителей, желающих повысить квалификацию, - говорит Засов. - Увы, курс общей астрономии и учебники для педагогических вузов по двойному профилю «Физика и астрономия» отсутствуют. Для школ они есть, а для студентов вузов - нет.

- Кто напишет такие учебники? Преподаватели. Поэтому мы и настаиваем на возрождении кафедр астрономии в педагогических вузах, - объясняет Анатолий Черепащук, академик Российской академии наук, профессор астрономического отделения физического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова. - Мы видим интерес молодежи к астрономии. На лекциях ученых-популяризаторов, рассказывающих о ярких астрономических открытиях, яблоку негде упасть.

- Педвузы стали готовить не предметников, а «педагогов вообще». Поэтому Министерство просвещения начало работу по созданию ядра для каждой педагогической специальности. Уже обсуждается вопрос создания современных учебников по астрономии для студентов педвузов и по методике преподавания астрономии, - подчеркивает завкафедрой физики космоса - базовой кафедры Института астрономии РАН в Московском педагогическом государственном университете Максим Королев. - К обучению преподавания астрономии из-за нехватки специалистов в педвузах нужно привлекать астрономов из научных институтов.

- Важно помочь повысить квалификацию педагогов, преподающих астрономию в российских школах, - уверена преподаватель кафедры физики космоса, руководитель Астрокосмического комплекса имени С. П. Королева МПГУ Юлия Яблошевская. - Для них есть несколько форматов учебы: модульные курсы, проект «Университетская среда», раз в год мы организуем международные курсы, где учат, как лучше преподавать астрономию детям разных возрастов. Сотрудники Астрокосмического комплекса готовы провести бесплатные консультации для школьных учителей, рекомендовать методики преподавания астрономии для учеников разных возрастов. Но, конечно, вопрос обучения учителей астрономии нужно решать системно.

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ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД

В школах нужны квалифицированные учителя астрономии! Иначе представления учеников о мире будут недалеки от фантазий наших предков. Фото: Shutterstock

Кто расскажет о том, как зажигаются звезды?

Комментарий обозревателя kp.ru Александра Милкуса

Проблема, конечно же, глубже, чем просто нехватка учителей астрономии. В школах не хватает квалифицированных, современных учителей предметов естественнонаучного цикла – биологии, химии, физики, географии. И астрономии тоже. Достаточно посмотреть вакансии преподавателей в любом регионе страны.

В 90-х годах прошлого века на самом деле астрономию из школьного расписания не вычеркнули, она вошла в состав курса физики. Что, в общем-то было логично: в большинстве школ астрономию преподавали учителя физики. И учебники выпускались. И уроки астрономии пунктиром, были. Но в скомканном виде – программа по физике в старших классах насыщенная и учителя больше времени уделяли своему «родному» предмету.

О чем и пишут академики? Раз ушел из школ отдельный предмет, сократили по нему подготовку и «оптимизированные» педагогические вузы. И когда в 2017 году предмет вернулся на свое законное место, возникла проблема – далеко не все учителя готовы его преподавать полном объеме (двадцать лет прошло). Тем более, что астрономия - не просто предмет «о звездах», это ключевой предмет, который формирует мировоззрение человека. Откуда у нас вдруг столько сторонников плоской Земли возникло?

- Преподавание астрономии в школе способствует популяризации естественнонаучных дисциплин, развитию интереса к наукам об окружающем мире, повышению научной грамотности, знакомству с бурной космической деятельностью человека,- считает Анатолий Засов, профессор астрономического отделения физического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, автор нынешнего учебника по астрономии. Тем более, что в последние годы развитию науки, инженерного дела уделяется большое внимание. Прошлый год был в России объявлен Годом науки и технологий.

Анатолий Засов напоминает: не обязательно изучать астрономию в старшей школе, как этого требует нынешний стандарт. Это увлекательный предмет, базовые знания об астрономии хорошо бы давать уже в 5–7-х классах – в самом пытливом возрасте.

- Нужно развивать как очные, так и онлайн-курсы для учителей желающих повысить профессиональную квалификацию, - говорит Засов. – Проблема в том, что курс общей астрономии и учебники для педагогических вузов по двойному профилю – «Физика и астрономия» отсутствует. Для школ они есть, а для студентов вузов – нет.

- Кто напишет такие учебники? Преподаватели. Поэтому мы и настаиваем на возрождении кафедр астрономии в педагогических вузах, - объясняет Анатолий Черепащук, академик Российской академии наук, профессор астрономического отделения физического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. - Мы же видим интерес молодежи к астрономии. На лекциях ученых-популяризаторов, рассказывающих о ярких астрономических открытиях, выдающихся достижениях этой науки яблоку негде упасть.

- Педвузы стали готовить не предметников, а «педагогов вообще». Поэтому Министерство просвещения начало работу по созданию ядра для каждой педагогической специальности. Уже обсуждается вопрос создания современных учебников по астрономии для студентов педвузов и по методике преподавания астрономии, - подчеркивает зав кафедрой физики космоса – базовой кафедры Института астрономии РАН в Московском педагогическом государственном университете Максим Королев. – К обучению преподавания астрономии из-за нехватки специалистов в педвузах нужно привлекать астрономов из научных институтов.

- Важно помочь повысить квалификацию педагогов, преподающих астрономию в российских школах, - уверена преподаватель кафедры физики космоса, руководитель Астрокосмического комплекса имени С.П. Королева МПГУ Юлия Яблошевская. - Это позволит поддерживать интерес детей к такой области знаний. Есть несколько форматов учебы для педагогов: модульные курсы, проект «Университетская среда», раз в год мы организуем международные курсы, где учат, как лучше преподавать астрономию детям разных возрастов. Сотрудники Астрокосмического комплекса готовы провести бесплатные консультации для школьных учителей, рекомендовать методики преподавания астрономии для учеников разных возрастов. Но, конечно, вопрос обучения учителей астрономии нужно решать системно.