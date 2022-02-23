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Общество23 февраля 2022 4:00

Полтора века офицерской службы

Представители уникальной военной династии служат на самом северном в мире космодроме в Плесецке
Дмитрий АНДРЕЕВ
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В семье майора Лебедева подрастает защитник отечества. Фото: Виктор АНТОНОВ

В семье майора Лебедева подрастает защитник отечества. Фото: Виктор АНТОНОВ

ГОД ЗА ДВА

Военная династия майора Игоря Лебедева, пожалуй, самая необычная в российской армии. Во-первых, связана она с «тремя стихиями»: море, воздух и земля. Во-вторых, суммарная выслуга лет у Лебедевых только за последние четыре поколения, не считая дальних родственников, составила 147 «календарей», а в льготном исчислении – более двух веков. Все потому, что служат Родине в дальних гарнизонах из поколения в поколение… В-третьих, у Игоря Сергеевича полностью военная семья. Супруга Ольга, как и он, с детства мечтала связать жизнь с армией, сейчас она служит телеграфистом узла связи космодрома Плесецк. Так что последние восемь лет – с тех пор, как Ольга впервые надела форму, в «копилку» армейской службы династии Лебедевых год идет за два. В-четвертых, майор Лебедев вместе с женой планируют служить до предельного возраста. В-пятых, пятилетний сын Сергей уже определился с выбором профессии и все чаще говорит о том, что папина фуражка ему совсем невелика.

Старшая дочь Аня с выбором профессией пока не определилась. Но уже состоит в «Юнармии». К тому же Лебедевы готовятся стать многодетными родителями, ждут пополнения - еще одного мальчика. Судьбу парня предсказать несложно, так что полтора века офицерской службы для этой династии не предел.

Игорь с дочкой Анной.

Игорь с дочкой Анной.

БУДУТ И ДЕСАНТНИКИ

На парадной форме майора Лебедева - эмблемы Ракетных войск стратегического назначения. Он уже 11 лет посвятил испытательному центру ракетных комплексов самой «северной гавани». Игорь Сергеевич сменил несколько специальностей, связанных как со штабной работой, так и непосредственно с испытаниями.

- Сейчас занимаюсь испытаниями перспективных ракетных комплексов как отдельного старта, так и подвижного грунтового базирования, - уточняет Игорь.

К слову, гордость РВСН – ракетный комплекс «Ярс» мобильного и шахтного базирования перед тем как оказаться в войсках, проходил испытания в центре, где служит майор Лебедев.

В династии Лебедевых были представители разных военных профессий, однако Игорь – первый, кто причастен к РВСН и Космическим войскам.

- Я заполнил «этот пробел», теперь в нашей династии представители всех видов и родов войск, - улыбается глава семейства, листая семейные фотографии, - только десантников не было…

- Будут, - уверенно подхватывает сынишка, который через год планирует пойти в школу.

«Сережа весь в отца, если сказал, то сделает», - утверждает супруга Игоря Ольга, - а он, хотя и любит папину фуражку, но берет ему больше идет.

Сергей уже определился с выбором профессии и все чаще говорит о том, что папина фуражка ему совсем невелика.

Сергей уже определился с выбором профессии и все чаще говорит о том, что папина фуражка ему совсем невелика.

ВО ВСЕМ ВИНОВАТ ОТЕЦ

О своем детстве за полярным кругом офицер вспоминает коротко: «Соседи – белые медведи». Это был небольшой поселок вблизи Североморска, продуваемый промозглым северным ветром с Баренцева моря.

Отец Игоря майор запаса Сергей Лебедев 33 года посвятил морской авиации Северного флота, отдельному корабельному вертолетному противолодочному полку.

- Папа завершил службу старшим инженером, когда я тоже стал майором, - продолжает офицер.

Еще ребенком Игорь Лебедев мог отличить вертолёт К-27 от К-29 и разбирался в кораблях, находящихся на вооружении Северного флота.

Отец Игоря майор запаса Сергей Лебедев (на фото) 33 года посвятил морской авиации Северного флота.

Отец Игоря майор запаса Сергей Лебедев (на фото) 33 года посвятил морской авиации Северного флота.

- Во всем виноват мой отец, - шутит Лебедев, - это он научил меня вникать в каждую деталь, досконально разбираться в каждой мелочи.

Обширному кругозору Лебедева можно позавидовать: о чем бы ни шла речь, он рассуждает обо всем со знанием дела, хорошо разбирается в технике. Это и РВСН, и Космические войска, и ВМФ, и авиация, и даже… Сухопутные войска.

ДЕДЫ И ПРАДЕДЫ

Дедушка Игоря Сергеевича предпочел авиацию, которой посвятил четверть века и окончил службу майором, преподавателем в Тамбовском высшем военном авиационном училище имени Ф.Э.Дзержинского. Кстати, в этом же военном вузе старшим прапорщиком три десятилетия служил другой его дедушка по материнской линии.

Иван Димитриевич награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями Жукова, за оборону Москвы и за победу над Германией.

Иван Димитриевич награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями Жукова, за оборону Москвы и за победу над Германией.

А вот о прадеде офицера, фронтовике Иване Димитриевиче можно было бы написать отдельный очерк. Чтобы отправиться на войну, он приписал себе лишний год. Участвовал в обороне Москвы. Воевал на Западном и Брянском фронтах.

- Начинал рядовым, но вскоре возглавил взвод в 11 гвардейской стрелковой дивизии, - рассказывает Игорь Лебедев. – 14 марта 1943 года был тяжело ранен. Лечился в Сибири, в госпиталях, где и встретил свою будущую супругу. Разумеется, тоже военную…

Вооруженным Силам прадед посвятил 31 год, а затем стал начальником милиции Тамбова и Тамбовской области. Иван Димитриевич награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями Жукова, за оборону Москвы и за победу над Германией.

По словам Игоря, прадед по материнской линии – тоже фронтовик. Артиллерист, командир орудия. Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями за отвагу, за боевые заслуги, за победу над Германией.

Может быть, именно поэтому в школьные годы будущий офицер выбирал, куда поступать, между Михайловской артиллерийской академией и знаменитой «Можайкой». Спустя шестнадцать лет майор Лебедев с гордостью говорит, что сделал правильный выбор, и теперь готовится поступать в альма-матер снова, чтобы обеспечить дальнейшее продвижение по службе…

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