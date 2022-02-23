В семье майора Лебедева подрастает защитник отечества. Фото: Виктор АНТОНОВ

ГОД ЗА ДВА

Военная династия майора Игоря Лебедева, пожалуй, самая необычная в российской армии. Во-первых, связана она с «тремя стихиями»: море, воздух и земля. Во-вторых, суммарная выслуга лет у Лебедевых только за последние четыре поколения, не считая дальних родственников, составила 147 «календарей», а в льготном исчислении – более двух веков. Все потому, что служат Родине в дальних гарнизонах из поколения в поколение… В-третьих, у Игоря Сергеевича полностью военная семья. Супруга Ольга, как и он, с детства мечтала связать жизнь с армией, сейчас она служит телеграфистом узла связи космодрома Плесецк. Так что последние восемь лет – с тех пор, как Ольга впервые надела форму, в «копилку» армейской службы династии Лебедевых год идет за два. В-четвертых, майор Лебедев вместе с женой планируют служить до предельного возраста. В-пятых, пятилетний сын Сергей уже определился с выбором профессии и все чаще говорит о том, что папина фуражка ему совсем невелика.

Старшая дочь Аня с выбором профессией пока не определилась. Но уже состоит в «Юнармии». К тому же Лебедевы готовятся стать многодетными родителями, ждут пополнения - еще одного мальчика. Судьбу парня предсказать несложно, так что полтора века офицерской службы для этой династии не предел.

Игорь с дочкой Анной.

БУДУТ И ДЕСАНТНИКИ

На парадной форме майора Лебедева - эмблемы Ракетных войск стратегического назначения. Он уже 11 лет посвятил испытательному центру ракетных комплексов самой «северной гавани». Игорь Сергеевич сменил несколько специальностей, связанных как со штабной работой, так и непосредственно с испытаниями.

- Сейчас занимаюсь испытаниями перспективных ракетных комплексов как отдельного старта, так и подвижного грунтового базирования, - уточняет Игорь.

К слову, гордость РВСН – ракетный комплекс «Ярс» мобильного и шахтного базирования перед тем как оказаться в войсках, проходил испытания в центре, где служит майор Лебедев.

В династии Лебедевых были представители разных военных профессий, однако Игорь – первый, кто причастен к РВСН и Космическим войскам.

- Я заполнил «этот пробел», теперь в нашей династии представители всех видов и родов войск, - улыбается глава семейства, листая семейные фотографии, - только десантников не было…

- Будут, - уверенно подхватывает сынишка, который через год планирует пойти в школу.

«Сережа весь в отца, если сказал, то сделает», - утверждает супруга Игоря Ольга, - а он, хотя и любит папину фуражку, но берет ему больше идет.

Сергей уже определился с выбором профессии и все чаще говорит о том, что папина фуражка ему совсем невелика.

ВО ВСЕМ ВИНОВАТ ОТЕЦ

О своем детстве за полярным кругом офицер вспоминает коротко: «Соседи – белые медведи». Это был небольшой поселок вблизи Североморска, продуваемый промозглым северным ветром с Баренцева моря.

Отец Игоря майор запаса Сергей Лебедев 33 года посвятил морской авиации Северного флота, отдельному корабельному вертолетному противолодочному полку.

- Папа завершил службу старшим инженером, когда я тоже стал майором, - продолжает офицер.

Еще ребенком Игорь Лебедев мог отличить вертолёт К-27 от К-29 и разбирался в кораблях, находящихся на вооружении Северного флота.

Отец Игоря майор запаса Сергей Лебедев (на фото) 33 года посвятил морской авиации Северного флота.

- Во всем виноват мой отец, - шутит Лебедев, - это он научил меня вникать в каждую деталь, досконально разбираться в каждой мелочи.

Обширному кругозору Лебедева можно позавидовать: о чем бы ни шла речь, он рассуждает обо всем со знанием дела, хорошо разбирается в технике. Это и РВСН, и Космические войска, и ВМФ, и авиация, и даже… Сухопутные войска.

ДЕДЫ И ПРАДЕДЫ

Дедушка Игоря Сергеевича предпочел авиацию, которой посвятил четверть века и окончил службу майором, преподавателем в Тамбовском высшем военном авиационном училище имени Ф.Э.Дзержинского. Кстати, в этом же военном вузе старшим прапорщиком три десятилетия служил другой его дедушка по материнской линии.

Иван Димитриевич награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями Жукова, за оборону Москвы и за победу над Германией.

А вот о прадеде офицера, фронтовике Иване Димитриевиче можно было бы написать отдельный очерк. Чтобы отправиться на войну, он приписал себе лишний год. Участвовал в обороне Москвы. Воевал на Западном и Брянском фронтах.

- Начинал рядовым, но вскоре возглавил взвод в 11 гвардейской стрелковой дивизии, - рассказывает Игорь Лебедев. – 14 марта 1943 года был тяжело ранен. Лечился в Сибири, в госпиталях, где и встретил свою будущую супругу. Разумеется, тоже военную…

Вооруженным Силам прадед посвятил 31 год, а затем стал начальником милиции Тамбова и Тамбовской области. Иван Димитриевич награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями Жукова, за оборону Москвы и за победу над Германией.

По словам Игоря, прадед по материнской линии – тоже фронтовик. Артиллерист, командир орудия. Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями за отвагу, за боевые заслуги, за победу над Германией.

Может быть, именно поэтому в школьные годы будущий офицер выбирал, куда поступать, между Михайловской артиллерийской академией и знаменитой «Можайкой». Спустя шестнадцать лет майор Лебедев с гордостью говорит, что сделал правильный выбор, и теперь готовится поступать в альма-матер снова, чтобы обеспечить дальнейшее продвижение по службе…