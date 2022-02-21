Три четверти россиян положительно относятся к тому, чтобы принять переселенцев из Донбасса

Большинство россиян готовы помочь беженцам из Донбасса. Фото: REUTERS

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил итоги опроса того, как россияне относятся к эвакуации населения Донбасса в Россию.

Более трех четвертей (78%) сограждан поддерживают решение руководства страны о приеме в российских регионах беженцев из ДНР и ЛНР — из-за участившихся провокациями на территории этих республик. Только 13 % выступили против этого.

Kp.ru попросил прокомментировать результаты исследования доктора социологических наук Владимира Мукомеля.

- Большинство россиян за то, чтобы принимать беженцев, лишь немногие против этого, и среди скептиков, в основном, молодые люди от 18 до 34 лет.

- Думаю, важную роль играет то, что для молодых важными источниками информации являются не ТВ, газеты и радио, а в первую очередь интернет. Поскольку многие 18-20-летние не смотрят центральные телеканалы, а больше ориентированы на соцсети, они и более скептичны. Это является причиной их, скажем так, не столь ангажированной позиции, как у большинства опрошенных. Но в целом у людей пока позитив, да.

- Это вообще в российской традиции — сострадание к тем, кто бежит от войны, разве нет?

- Хотелось бы посмотреть итоги опроса по территориям, - как смотрят на приток этих людей жители приграничных с Украиной регионов. Не только в Ростовской, Воронежской областях, но и, например, в Крыму. Семь лет назад, судя по опросам, через какое-то время энтузиазм относительно беженцев из Донбасса уменьшился. И сейчас беженцы едут на территории, которые уже сталкивались с этим. Реакция местных жителей, могу предположить, будет не сколько более сдержанной. Энтузиазм же будут выражать в тех регионах, куда беженцы не прибывают в больших количествах.

- Три четверти опрошенных поддерживают решение президента России о единовременной выплате беженцам в размере 10 тысяч рублей. Не поддерживают данную меру поддержки 18%.

- Если беженцы останутся надолго — их надо будет не только размешать и кормить, но встанет вопрос и об их правовом статусе, о массе социальных гарантий. Большинство из них имеют российское гражданство. То есть, часть из них смогут претендовать на статус вынужденного переселенца — и там будут дополнительные выплаты. Да, они лягут на федеральный, не на местный бюджет. А те кто российского гражданства не имеют, формально под закон о беженцах не подпадают.

- 82% сограждан положительно относятся к помощи российских волонтеров из разных регионов страны беженцам из ДНР и ЛНР, безразличными остались 12%, а 4% опрошенных относятся к помощи отрицательно.

- Волонтерская деятельность — широкое понятие. Когда сталкиваемся с бескорыстной помощью - это приветствуется всеми.

Вообще, результаты данного опроса свидетельствует скорее об эмоциональном, а не рациональном восприятии данной ситуации. У жителей приграничных областей смешанное, в том числе скептически отношение к прибывшим по опыту 2014-2015 годов. А жители тех регионов, где не столкнуться с массовым наплывом переселенцев - они будут выражать позитивное отношение.

При том репрезентативность опроса сомнения не вызывает.