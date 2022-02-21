Правительство выделит почти 17 миллиардов рублей на льготные перевозки с Дальнего Востока

В этом году будет увеличено число новых маршрутов единой дальневосточной авиакомпании «Аврора». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В этом году будет увеличено число новых маршрутов единой дальневосточной авиакомпании «Аврора». Также в этом году начнется обновление воздушного флота «Авроры». Об этом рассказал вице-премьер - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в понедельник на совещании у Михаила Мишустина.

По словам Трутнева, заполняемость самолетов на новых маршрутах «Авроры» высокая и составляет в среднем от 60% и выше. В 2021 году по 20 новым маршрутам внутри Дальневосточного округа компанией перевезено более 69 тысяч пассажиров.

- В 2022 году мы значительно увеличим количество маршрутов и планируем перевезти 250 тысяч пассажиров, - сообщил Трутнев.

Цены на билеты начинаются от 1 038 рублей за перелет из Улан-Удэ в Хужир. Самая высокая цена билета - 10 670 рублей за перелет из Хабаровска в Якутск. В этом году правительство продолжит субсидировать авиаперевозки для жителей Дальнего Востока. Всего разработаны три программы. Первая предназначена только для жителей Дальнего Востока и обеспечивает доступные перелеты в Москву и Санкт-Петербург. По ее условиям, один человек может воспользоваться возможностью приобретения льготных авиабилетов два раза туда и обратно, то есть приобрести четыре билета в течение года.

- В прошлом году на программу выделено 5,5 млрд рублей. Более 500 тысяч человек купили билеты по цене не выше 10 200 рублей в одну сторону, - сообщил Трутнев.

В этом году на программу выделят уже 6,5 млрд рублей, чтобы перевезти более 600 тысяч пассажиров.

Вторая программа дает возможность приобрести билеты по сниженным ценам как проживающим на Дальнем Востоке, так и желающим посетить регионы округа льготным категориям граждан - многодетным семьям, пенсионерам, инвалидам и молодежи. В 2021 году на эту программу было направлено 4,4 млрд рублей, было перевезено более 450 тысяч пассажиров.

- В то же время желающих воспользоваться программой оказалось больше. По поручению президента с 2022 года введен механизм автоматического субсидирования. Теперь, даже если средства, выделенные на субсидирование перелетов, закончатся, люди смогут приобрести билеты по льготной цене. Затем средства будут возмещены авиакомпаниям из федерального бюджета, - сказал Трутнев.

И, наконец, третья программа направлена на развитие межрегиональных авиаперевозок внутри округа. В 2022 году финансирование этой программы было увеличено в пять раз - до 5,9 млрд рублей.

В целом на все три программы в этом году выделят 16,6 млрд.рублей, это в полтора раза больше, чем в прошлом году.

- Опережающее развитие Дальнего Востока президент выделил в качестве одной из приоритетных задач для государства. Очень важно эффективно реализовывать все запланированные мероприятия и выполнять обязательства перед нашими гражданами, - отметил Михаил Мишустин.