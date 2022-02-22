Ситуация в Донбассе 22 февраля 2022 года: онлайн-трансляция

Собрали все самые важные новости о ситуации на Донбассе Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин признал независимость ДНР и ЛНР и подписал соответствующие указы. До этого с просьбами к президенту РФ за последние дни обратились депутаты Госдумы, а также главы республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Украинский лидер Владимир Зеленский уже отреагировал на такое решение и заявил, что Украина "ничего никому не отдаст". Более того, он считает, что такое решение российской стороны приводит к выходу РФ из Минских соглашений. А американский президент Джо Байден и вовсе подписал подписать указ, позволяющий объявлять санкции против любого лица, которое ведёт свою деятельность в ДНР и ЛНР.

Что же касается реакции простого народа, то , например, в Донецке в центре города прошёл концерт, где пела Юлия Чичерина. Люди очень рады, но опасаются: не решится ли Зеленский сейчас на авантюру, передает наш спецкор Александр Коц. Также в Донецке решение России о признании республик Донбасса встретили салютом.

Президент России Владимир Путин потребовал от Киева немедленно прекратить боевые действия против Донбасса. Такое заявление он сделал в понедельник 21 февраля после обращения к народам России и Украины и подписания в прямом телеэфире указов о признании суверенитета Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики.

«От тех, кто захватил и удерживает власть в Киеве, мы требуем незамедлительно прекратить боевые действия. В противном случае вся ответственность за возможное продолжение кровопролития будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима», - сказал Путин.