«Институт собственности под угрозой»: дело «Кучуксульфата» может стать прецедентом деприватизации бизнеса в России

Если приватизацию признают незаконной, простые рабочие, ставшие акционерами на заре эры приватизации, могут получить регрессные иски. Фото: из архива компании

В Барнауле во вторник, 15 февраля, прошло очередное слушание по делу алтайского завода «Кучуксульфат». Иск прокуратуры к акционерам рассматривает Арбитражный суд Алтайского края. На заседании истец заявил о приобщении нового пакета документов.

- Материалы ставят точки над «i» по тем обстоятельствам, которые истец обязан доказать в силу особенностей предмета иска – виндикации (истребование имущества из чужого незаконного владения – прим. авт.). Один из доводов, на котором прокуратура основывает свои требования, является то, что предприятие, незаконно выбывшее из владения Российской Федерации, является добывающим, - сказал представитель ведомства Александр Маруценко.

В качестве доказательств было представлено письмо Роснедр, которое говорит о том, что «Кучуксульфат» добывает минеральную соль, являющуюся природным ископаемым, заключение Санкт-Петербургского горного университета, распоряжение комитета по управлению госимуществом, архивные справки и другие. Однако все эти письма датированы текущим годом. Насколько уместна высказанная в них оценка работы предприятия относящаяся к периоду приватизации, т.е. более 20 лет назад – будет решать суд.

Категорически не согласен приписыванием предприятия к добывающей отрасли председатель совета директоров акционерного общества Василий Гамаюнов – он настаивает и аргументирует на основе большого объёма документов, что завод с момента строительства и до сегодняшнего дня – это перерабатывающее предприятие, которое занимается изменением физико-химических свойств продукта и относится к химической промышленности.

На стороне ответчиков Алтайский Государственный Технический университет имени И. И. Ползунова и Институт горного дела имени Н. А. Чинакала СО РАН (последний является — крупнейшим интегратором и основным экспертом научно-исследовательских, научно-образовательных, опытно-конструкторских и производственных организаций востока России), согласно их заключениям деятельность «Кучуксульфата» не может относиться к добывающей отрасли.

Василий Гамаюнов настаивает, что завод – это перерабатывающее предприятие. Автор фото: Виталий БАРАБАШ

Важно отметить, что органы проводившие приватизацию, руководствовались не отдельными мнениями каких бы то ни было специалистов, компетентность которых всегда можно поставить под сомнение, а опирались на общесоюзный классификатор отраслей народного хозяйства, и определяли принадлежностью предприятия к отрасли только в соответствии с установленным государством кодом ОКОНХ.

Что касается приобщенных документов, то ответчикам суд дал месяц на ознакомление с ними. К следующему заседанию они подготовят оценку всем представленным новым материалам, однако некоторые архивные справки и документы сразу же вызвали сомнение.

- К письму комитета РФ по химической промышленности, которое было представлено прокуратурой, приложен проект постановления. То есть, «документ», который не имеет никаких правовых последствий, - заявила начальник юридического департамента предприятия Ирина Володина.

Многих удивило, что представитель прокуратуры назвал своих бывших коллег, проверявших почти 30 лет назад приватизацию завода и подтвердивших её законность, и других должностных лиц, негодяями. Все дело в том, что сторона предприятия предоставила протоколы допросов, проведенных у нотариуса. В документах говорится, что приватизация была законной, и нарушений не было.

- Главная претензия прокуратуры выражается против приобщения протоколов допросов, совершенных нотариусами в адрес пяти лиц – это три сотрудника органов прокуратуры, два сотрудника госкомитета. Мы свою позицию высказали - совершать эти действия нотариус не имел права, доказательства получены с нарушением. Господа адвокаты пытаются вести речь о том, что обстоятельства (изложенные в документах – прим. авт.) не требуют доказывания, то есть выставить как факт те лживые сведения, которые представлены негодяями в качестве своих пояснений. Мы ставим их под сомнение, - заявил прокурор.

Эти показания давали Юрий Параскун (прокурор края в 1991-2004 годах), экс-прокурор Благовещенского района и его заместитель, а также работавшие в то время председатель комитета по имуществу края Сергей Потапов и председатель фонда имущества Алтайского края Василий Ященко.

- Эти показания имеют особую ценность, потому что они держали все эти документы в руках, проверяли законность приватизации и делали выводы. Прокурор в суде назвал их показания ложными и недостоверными, а их самих негодяями – это за пределами моего понимания. Это абсолютно честные и порядочные люди. Их показания и материалы проверки, проходившей ещё в 90-х годах, камня на камне не оставляют от позиции, что срок исковой давности не пропущен, - сказал Василий Гамаюнов.

Суд отказал в приобщении к делу пояснений Параскуна, Потапова и Ященко, которые они давали нотариусу. Но при этом суд принял протоколы, которые содержались в доследственной проверке СК РФ 2021 года. В её рамках как раз рассматривался вопрос о законности проведении процедуры приватизации «Кучуксульфата». И там председатель комитета по имуществу края Потапов, председатель фонда имущества Алтайского края Ященко, а также бывший прокурор Благовещенской прокуратуры Калиниченко и его заместитель Теслюк, подтверждают, как факт проведения ими проверки в 90х годах, так и законность приватизации предприятия.

Ответчики

Иск предъявлен ко всем акционерам – среди них старики, несовершеннолетние дети, к которым акции перешли по наследству.

Если приватизацию признают незаконной, простые рабочие, ставшие акционерами на заре эры приватизации, могут получить регрессные иски – то есть, нынешние собственники могут взыскать с них причиненный ущерб.

На заседании прокуратура заявила о приобщении нового пакета документов. Автор фото: Виталий БАРАБАШ

Судебная практика

Возможное решение в пользу прокуратуры может сформировать по стране судебную практику деприватизации, по которой владельцы некогда государственных предприятий, в развитие которых вложены миллиарды рублей, могут в любой момент лишиться свой собственности. Такое мнение озвучил участвующий в деле барнаульский адвокат Максим Мерещак, который представляет в суде интересы двух акционеров – пенсионеров, получивших акции предприятия по наследству и дарению.

Ближайшее рассмотрение дела в арбитражном суде назначено на 15 марта. До этого времени участники должны заявить все ходатайства и ознакомить с ними других участников процесса.