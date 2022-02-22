Россия
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 февраля 2022 12:50

«Институт собственности под угрозой»: дело «Кучуксульфата» может стать прецедентом деприватизации бизнеса в России

В Арбитражном суде Алтайского края прошли очередные слушания по иску прокуратуры
Иван ОЛЕКСЮК
КомментироватьОставить комментарий(0)
Если приватизацию признают незаконной, простые рабочие, ставшие акционерами на заре эры приватизации, могут получить регрессные иски. Фото: из архива компании

Если приватизацию признают незаконной, простые рабочие, ставшие акционерами на заре эры приватизации, могут получить регрессные иски. Фото: из архива компании

В Барнауле во вторник, 15 февраля, прошло очередное слушание по делу алтайского завода «Кучуксульфат». Иск прокуратуры к акционерам рассматривает Арбитражный суд Алтайского края. На заседании истец заявил о приобщении нового пакета документов.

- Материалы ставят точки над «i» по тем обстоятельствам, которые истец обязан доказать в силу особенностей предмета иска – виндикации (истребование имущества из чужого незаконного владения – прим. авт.). Один из доводов, на котором прокуратура основывает свои требования, является то, что предприятие, незаконно выбывшее из владения Российской Федерации, является добывающим, - сказал представитель ведомства Александр Маруценко.

В качестве доказательств было представлено письмо Роснедр, которое говорит о том, что «Кучуксульфат» добывает минеральную соль, являющуюся природным ископаемым, заключение Санкт-Петербургского горного университета, распоряжение комитета по управлению госимуществом, архивные справки и другие. Однако все эти письма датированы текущим годом. Насколько уместна высказанная в них оценка работы предприятия относящаяся к периоду приватизации, т.е. более 20 лет назад – будет решать суд.

Категорически не согласен приписыванием предприятия к добывающей отрасли председатель совета директоров акционерного общества Василий Гамаюнов – он настаивает и аргументирует на основе большого объёма документов, что завод с момента строительства и до сегодняшнего дня – это перерабатывающее предприятие, которое занимается изменением физико-химических свойств продукта и относится к химической промышленности.

На стороне ответчиков Алтайский Государственный Технический университет имени И. И. Ползунова и Институт горного дела имени Н. А. Чинакала СО РАН (последний является — крупнейшим интегратором и основным экспертом научно-исследовательских, научно-образовательных, опытно-конструкторских и производственных организаций востока России), согласно их заключениям деятельность «Кучуксульфата» не может относиться к добывающей отрасли.

Василий Гамаюнов настаивает, что завод – это перерабатывающее предприятие. Автор фото: Виталий БАРАБАШ

Василий Гамаюнов настаивает, что завод – это перерабатывающее предприятие. Автор фото: Виталий БАРАБАШ

Важно отметить, что органы проводившие приватизацию, руководствовались не отдельными мнениями каких бы то ни было специалистов, компетентность которых всегда можно поставить под сомнение, а опирались на общесоюзный классификатор отраслей народного хозяйства, и определяли принадлежностью предприятия к отрасли только в соответствии с установленным государством кодом ОКОНХ.

Что касается приобщенных документов, то ответчикам суд дал месяц на ознакомление с ними. К следующему заседанию они подготовят оценку всем представленным новым материалам, однако некоторые архивные справки и документы сразу же вызвали сомнение.

- К письму комитета РФ по химической промышленности, которое было представлено прокуратурой, приложен проект постановления. То есть, «документ», который не имеет никаких правовых последствий, - заявила начальник юридического департамента предприятия Ирина Володина.

Многих удивило, что представитель прокуратуры назвал своих бывших коллег, проверявших почти 30 лет назад приватизацию завода и подтвердивших её законность, и других должностных лиц, негодяями. Все дело в том, что сторона предприятия предоставила протоколы допросов, проведенных у нотариуса. В документах говорится, что приватизация была законной, и нарушений не было.

- Главная претензия прокуратуры выражается против приобщения протоколов допросов, совершенных нотариусами в адрес пяти лиц – это три сотрудника органов прокуратуры, два сотрудника госкомитета. Мы свою позицию высказали - совершать эти действия нотариус не имел права, доказательства получены с нарушением. Господа адвокаты пытаются вести речь о том, что обстоятельства (изложенные в документах – прим. авт.) не требуют доказывания, то есть выставить как факт те лживые сведения, которые представлены негодяями в качестве своих пояснений. Мы ставим их под сомнение, - заявил прокурор.

Эти показания давали Юрий Параскун (прокурор края в 1991-2004 годах), экс-прокурор Благовещенского района и его заместитель, а также работавшие в то время председатель комитета по имуществу края Сергей Потапов и председатель фонда имущества Алтайского края Василий Ященко.

- Эти показания имеют особую ценность, потому что они держали все эти документы в руках, проверяли законность приватизации и делали выводы. Прокурор в суде назвал их показания ложными и недостоверными, а их самих негодяями – это за пределами моего понимания. Это абсолютно честные и порядочные люди. Их показания и материалы проверки, проходившей ещё в 90-х годах, камня на камне не оставляют от позиции, что срок исковой давности не пропущен, - сказал Василий Гамаюнов.

Суд отказал в приобщении к делу пояснений Параскуна, Потапова и Ященко, которые они давали нотариусу. Но при этом суд принял протоколы, которые содержались в доследственной проверке СК РФ 2021 года. В её рамках как раз рассматривался вопрос о законности проведении процедуры приватизации «Кучуксульфата». И там председатель комитета по имуществу края Потапов, председатель фонда имущества Алтайского края Ященко, а также бывший прокурор Благовещенской прокуратуры Калиниченко и его заместитель Теслюк, подтверждают, как факт проведения ими проверки в 90х годах, так и законность приватизации предприятия.

Ответчики

Иск предъявлен ко всем акционерам – среди них старики, несовершеннолетние дети, к которым акции перешли по наследству.

Если приватизацию признают незаконной, простые рабочие, ставшие акционерами на заре эры приватизации, могут получить регрессные иски – то есть, нынешние собственники могут взыскать с них причиненный ущерб.

На заседании прокуратура заявила о приобщении нового пакета документов. Автор фото: Виталий БАРАБАШ

На заседании прокуратура заявила о приобщении нового пакета документов. Автор фото: Виталий БАРАБАШ

Судебная практика

Возможное решение в пользу прокуратуры может сформировать по стране судебную практику деприватизации, по которой владельцы некогда государственных предприятий, в развитие которых вложены миллиарды рублей, могут в любой момент лишиться свой собственности. Такое мнение озвучил участвующий в деле барнаульский адвокат Максим Мерещак, который представляет в суде интересы двух акционеров – пенсионеров, получивших акции предприятия по наследству и дарению.

Ближайшее рассмотрение дела в арбитражном суде назначено на 15 марта. До этого времени участники должны заявить все ходатайства и ознакомить с ними других участников процесса.

Общество: ДЕЛА СУДЕБНЫЕ