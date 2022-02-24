Кустурица пообещал поставить в театре Российской Армии "Время цыган" Фото: Елена СТЕПАНОВА

- Кустурица, ты где? Ку-сту-ри-ца! хором скандировали сочинские зрители на манер новогоднего клича "Сне-гу-роч-ка" и призывно хлопали в ладоши. Кто--то вслух выражал опасения, что герой дня уснул после перелета. В рамках гастрольного тура с ансамблем The No Smoking Orchestra Кустурица только вчера концертировал в Ханты-Мансийске. А 23 февраля без двадцати шесть пополудни уже был в Сочи.

Не зная, как выманить затаившегося Кустурицу, поклонники погуглили сербские слова и принялись вопить "излази". Во втором ряду развернули сербский флаг (либо перевернули российский).

Что-то подействовало. С опозданием в полчаса, на сцене начали появляться музыканты "Некурящего оркестра". Кто трубой, кто гитарой, кто аккордеоном, кто конечно, со скрипкой. То ли в честь 23 февраля, то ли по случаю назначения 67-летнего фронтмена худруком Театра Российской Армии, коллектив облачился в военное: высокие сапоги, штаны с лампасами и френчи. По периметру сцены пронесли портрет Кустурицы, а следом вышел и сам герой дня: весь в щетине, в золотых эполетах и аксельбантах, всклокоченный, но невероятно бодрый и отдохнувший.

- Этот тур - наш фарвел тур! - объявил маэстро и зачем-то порекомендовал учить английский язык.

Уже более двадцати лет "сербский Феллини" играет на бас-гитаре в группе "Некурящий оркестр". Именно этот коллектив записывает треки к его фильмам. Программу концерта "Некурящий оркестр" никогда не объявляет заранее, ссылаясь на интригу. Но как правило, это композиции из двух альбомов и саундтреки. Причем, во время концерта Эмир выступает еще и как конферансье.

Так вышло и на сей раз.

В Сочи музыканты привезли саундтреки к кинохитам Кустурицы "Жизнь как чудо", "Черная кошка, белый кот", прозвучало посвящение Монике Белуччи (акриса играла в фильме "По млечному пути"), команданте Че (из картины "Гавана, я люблю тебя"), не обошлось без знаменитого "посылания" MTV в эротическое путешествия и гимна пиву.

Кустурица хулиганил: отобрал у ударника палочку и сам стучал по барабану. Высоко прыгал на одном месте, поджимая ноги в сапогах. Пронзительно трещал детской трещоткой и метко швырялся ею в членов коллектива. И, наконец, по сербской традиции спустился в зал вместе со всеми музыкантами, за исключением ударника и клавишника. Сначала компания поиграла для первого ряда, потом отправилась на середину и поиграла для средних рядов. Потом музыканты прогнали сидящих на средних рядах и сами засели в кресла, при этом продолжая играть и петь. Зрители визжали от восторга и снимали происходящее на телефоны. А одна особо шустрая сочинка исхитрилась подскочить и поцеловать маэстро в щеку. Увернуться от наглой женщины Кустурице не удалось. Поэтому он только поежился и сказал "брр".

Пока зал колбасился и плясал под балканские мотивы (кстати, в партере были замечены актеры Ольга Ломоносова, Евгений Стычкин и режиссер Павел Сафонов), музыканты, пританцовывая, отправились в ложу.

К ним приклеились представители СМИ, чтобы по пути урвать что-нибудь эксклюзивненькое.

Накануне между перелетами Кустурица успел рассказать кому-то о творческих планах и желании первым делом перенести на сцену театра Российской Армии фильм "Летят журавли".

Однако в Сочи Кустурица, кажется, передумал и сообщил, что будет ставить "Время цыган" (фильм Кустурицы 1988 года, - прим.ред). (Так шутка о том, что в Москве появится два цыганских театра - оказалась не совсем шуткой).

Впрочем, все ответы нельзя воспринимать как стопроцентные. Поскольку маэстро отвечал на сербском языке, да еще не прекращая петь и путешествовать по залу, то все сказанное можно было трактовать разнообразно.

Например, на вопрос, будет ли Кустурица просить российское гражданство, тот ответил нечто невразумительное. Но одни СМИ расшифровали это как "Кустурица будет просить российское гражданство", а другие как "Кустурица пока не будет просить российское гражданство".

Более или менее однозначно можно было понять следующее:

- Башмет - друг Кустурицы.

- Кустурица всегда рад, когда его приглашает Башмет.

- Кустурица всегда будет откликаться на предложения Юрия Абрамовича где-нибудь выступить. Правда, проблема в том, что "группа кончится до конца года".

КСТАТИ

Юрий Башмет уже привозил Кустурицу в Сочи, но делал это десять лет назад. С тех пор мечтал повторить и в юбилейный, 15 фестиваль свершилось. Кустурица приехал, да не один, а с рок-фолк-группой The No Smoking Orchestra, в которой он играет на бас-гитаре.

Юбилейный Зимний фестиваль искусств проходит в Сочи с 16 по 27 февраля. В нем принимают участие как коллективы маэстро Башмета - Государственный симфонический оркестр "Новая Россия", камерный ансамбль "Солисты Москвы", Всероссийский симфонический юношеский оркестр, так и приглашенные звезды: пианисты Борис Березовский, Ксения Башмет и Олли Мустонен, контратенор Макс Эммануэль Ценчич, бас-баритон Лука Пизарони, скрипачи Джузеппе Гиббони и Сергей Крылов, виолончелист Иштван Вардаи, джазовый саксофонист Игорь Бутман, актеры Сергей Гармаш, Владимир Кошевой, Евгений Миронов, Евгений Стычкин, Андрей Мерзликин и другие.