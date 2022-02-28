Определены лауреаты конкурса молодежных экоинициатив НАЧНИ С СЕБЯ 2.0

Экоактивисты из Вологды – участники проекта НАЧНИ С СЕБЯ 2.0. Фото: предоставлено организаторами конкурса

На странице проекта НАЧНИ С СЕБЯ 2.0 мы дали слово тридцати молодым, креативным, настойчивым и уверенным в важности своего проекта лидерам. Собрав интервью, поняли, что определиться с лучшими из лучших будет непросто. Все участники достойны самого горячего одобрения и поддержки, так как проект каждого служит высокой цели. Ведь сам образ жизни наших лидеров мнений неразрывно связан с их экодеятельностью, они стали примером для тех, кто пока в стороне от решения экологических проблем. И речь не про «разделять» или не «разделять» мусор (кстати, слово «мусор» эколидеры категорически не приемлют, ведь отходы – это вторичное сырье). Речь шла про наше отношение к природе, своему быту, экосреде, как мы будем существовать в ближайшие годы и потом. И вот это «потом» может быть разным. Если разделим философию эколидеров, в наших городах останутся скверы, птицы, дети по-прежнему будут выходить гулять «на свежий воздух». Если оставить все, как есть, уже в ближайшие десятилетия отходы покроют землю более чем полуметровым слоем. Так себе перспектива, согласитесь…

Роман Саблин, драйвер зеленых проектов. Фото: предоставлено организаторами конкурса

Поэтому мы еще раз благодарим всех участников проекта НАЧНИ С СЕБЯ 2.0 за неравнодушие, умение видеть проблему и находить пути ее решения вопреки всем трудностям. А главное, за веру в ту часть человечества, которая пока еще держится за установку «на мой век хватит». Не хватит… Но судя по откликам на проект, армия экоактивистов растет и будет расти! «За короткое время проект набрал почти 5 миллионов просмотров среди молодежи в социальных сетях. Мы получили сотни благодарностей за ориентиры, которые обозначили в проекте. НАЧНИ С СЕБЯ 2.0 – это навигатор российского экодвижения» - комментирует итоги руководитель проекта Александр Чекшин, президент АНО «Чистая страна». Итак, присоединяйтесь к команде тех, кто свой выбор уже сделал. А мы рассказываем о лидерах, которые получили наибольшее количество голосов «народного жюри» - ваших голосов.

Алёна Ильгачева, экотренер, экоактивист, соучредитель АНО «Чистая Эко Среда», город Чебоксары - 5036 голосов. Человек-практик, хотя своей миссией считает помощь людям, которые проходят через трансформацию сознания – от нигилизма до активной позиции в экодвижении.

Алёна Ильгачева, Чебоксары. Фото: предоставлено организаторами конкурса

«Раздельный сбор отходов должен стать осознанной необходимостью каждого человека, - убеждена Алёна. – Я помогаю формировать экопривычки. Это то малое, с чего начинается все большое. В нашем случае – сделать нормой экологичный образ жизни для каждого человека на Земле».

Любовь Мельникова, экологист, основатель блога «РыбинскЭкоЛайфхак», город Рыбинск – 4692 голоса.

Блогу «РыбинскЭко Лайфхак» больше трех лет. За время его существования жители города получили всю необходимую информацию о РСО (раздельном сборе отходов), о том, как сделать первые шаги в этом направлении.

Любовь Мельникова, Рыбинск. Фото: предоставлено организаторами конкурса

«Для многих стало настоящим открытием, что не все отходы можно переработать, - рассказывает Любовь. – Рынок упаковки изобилует материалами, которые являются конечным продуктом. В этой ситуации считаем своим долгом убеждать производителей выбирать экологичные материалы для упаковки, а людей – сокращать потребление одноразовых товаров, переходить на экологичные альтернативы».

Экоактивисты в Рыбинские помогают людям разобраться с раздельным сбором отходов. Фото: предоставлено организаторами конкурса

Регина Удалова, активист проектов Школа городского эколога «Зелёная улица» и «Эконетворкинг «Зелёный драйвер», город Вологда, 888 голосов.

Экономическое образование и активная жизненная позиция помогают Регине видеть проблему и находить возможные варианты ее решения, и просчитывать их с точностью до копейки. Это помогло лидеру выиграть два серьезных экологических гранта, в рамках которых идет системное просвещение жителей города.

Регина Удалова, Вологда. Фото: предоставлено организаторами конкурса

«Карантин открыл нам глаза на многие явления, - говорит Регина. – Неожиданно люди, попавшие в самоизоляцию, увидели, как много отходов они производят. Их стал волновать вопрос – что делать с отходами, чтобы не растить мусорные свалки? Наши ресурсы «Зелёная улица» и «Эконетворкинг «Зелёный драйвер» объединяют экологистов, экоактивистов, власть, бизнес, жителей города. Здесь можно получить ответ на любой вопрос, обменяться опытом, узнать о событиях и мероприятиях, обсудить идею. Мы создали настоящее экокомьюнити».

Сергей Бучный, руководитель некоммерческой организации «Центр развития экологических инициатив «Сеятели», город Симферополь, 503 голоса.

Проект Сергея вызывает самые положительные эмоции, ведь он о том, чтобы помочь природе сохранить самое редкое, самое ценное – краснокнижные растения. Ящик с черенками на подоконнике Сергея стал «прародителем» большого питомника, где команда лидера выращивает деревья и кустарники, которые еще «динозавров видели». Два раза в год экоактивисты раздают саженцы в добрые руки и сами высаживают растения на территории города.

Сергей Бучный, Симферополь. Фото: предоставлено организаторами конкурса

«У НКО сегодня три направления – питомник, общественное озеленение, пункт приема 15 фракций отходов, - рассказывает Сергей. – К нам присоединяется все больше людей, которые разделяют наши интересы и принципы. Значит, мы на правильном пути».

Экоактивисты из Симферополя проводят работы по общественному озеленению. Фото: предоставлено организаторами конкурса

Редакционный приз зрительских симпатий сотрудники «Комсомольской правды» единодушно присудили Галине Лариной, основателю бренда PLASTICDOOM. Галина - учитель рисования в московской школе, выпускница Британской высшей школы дизайна, экологист, предприниматель. Производит предприниматель и художник вещи, которые меняют сознание людей – яркие, веселые, цветные дождевики, панамы, сумки из полиэтиленовых пакетов.

Галина Ларина, основатель бренда PLASTICDOOM. Фото: Иван Гущин/предоставлено организаторами конкурса

«Мне очень хотелось показать детям, а теперь и взрослым, что вторая жизнь пластика реально существует, - говорит Галина. – Показать и доказать, ведь сделать себе дождевик из использованных пакетов может каждый посетитель производственной площадки Plasticdoom».