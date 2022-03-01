Минобороны: по центру информационно-психологических операций СБУ в Киеве будет нанесен удар высокоточным оружием

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

С началом проведения Специальной военной операции на территории Украины резко выросло число информационных атак на различные государственные учреждения России. Те, кто раньше писклявыми голосами представлялся "сотрудниками безопасности банков" или "следователями с Петровки", теперь сообщают о минировании школ, детских садов, вокзалов и других объектов социальной инфраструктуры.

- Страдают и обычные граждане: им непрерывно пытаются дозвониться неизвестные с угрозами физического устранения, - предупреждают в Минобороны и просят пользоваться программами, которые отсеивают звонки с незнакомых номеров.

В ведомстве отмечают, что информационные атаки на Россию проводятся 72 главным центром информационно-психологических операций вооруженных сил Украины совместно с подразделениями киберопераций СБУ, используя аппаратно-программные комплексы и объекты связи в Киеве.

- В целях пресечения информационных атак против России, по технологическим объектам СБУ и 72-го главного центра ПСО в Киеве, будут нанесены удары высокоточным оружием, - пообещали в Минобороны России.

В Минобороны России призвали украинских граждан, которых привлекают украинские националисты, а также жителей Киева, проживающих рядом с ретрансляционными узлами, покинуть свои дома.

Вероятно по этой причине в это время на Украине разблокировали "ВКонтакте". И украинские националисты призывают граждан в социальных сетях деморализовать противника информационной войной.