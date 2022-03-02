Пандемия ковида - это продолжение пандемии ожирения

Чем выше уровень ожирения, тем выше риск тяжелого течения ковида и даже смерти. Фото: Shutterstock

Россия занимает 19 место в мире по распространению ожирения. Больше половины наших соотечественников имеют избыточную массу тела, и одна четверть – страдает от ожирения разной степени. Ковид – быстрая пандемия, которая случилась на фоне медленной пандемии – ожирения, гипертонии и сахарного диабета, считают специалисты Университетской клиники научно-образовательного центра МГУ имени М.В. Ломоносова.

Во Всемирный день борьбы с ожирением в Москве состоялся медицинский конгресс посвященный этому.

Если бы уже 40 лет ожирение не было главной болезнью современности, то, возможно, и ковид не наносил бы свой стремительный и жесткий удар. В 2021 году избыточная смертность в нашей стране по данным Росстата превысила 1 миллион человек.

Кроме того, ожирение – это фактор риска онкологии, болезни легких, сердечно – сосудистых заболеваний, заболеваний, связанных с нарушениями в опорно-двигательном аппарате.

Жировая ткань – один из факторов образования воспалительных процессов в организме. В одном из долгосрочных исследований 120 тысяч человек наблюдались специалистами в течение 34-х лет. Исследование подтвердило, что ожирение второй и третьей степени повышает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний в 2,5 раза.

Если бы уже 40 лет ожирение не было главной болезнью современности, то, возможно, и ковид не наносил бы свой стремительный и жесткий удар. Фото: Shutterstock

Если люди в целом понимают уже про отказ от курения, говорит врач Яна Орлова, то за все эти годы ожирение по-прежнему прогрессирует. Связь между ковидом и болезнями сердца и сосудов в значительной степени осуществляется через фактор ожирения. Чем выше уровень ожирения, тем выше риск тяжелого течения ковида и даже смерти.

Получается, что борьба с лишним весом и ожирением – это прямой способ борьбы с коронавирусной инфекцией.

Причем, для состояния здоровья имеет значение не только степень ожирения, но и его длительность. Если лишний вес присутствует в жизни человека с детства, дисбаланс всех систем выражен ярче.

В течение года после перенесенной коронавирусной инфекции, даже если заболевание протекало не в острой форме, значительно увеличилось количество сердечно – сосудистых заболеваний. В первую очередь это нарушение ритма сердца и развитие хронической сердечной недостаточности. 45 человек из тысячи переболевших ковидом испытывали избыточную нагрузку на сердце.

Если с избыточной массой тела ничего не делать, то она легко перерастает в ожирение, а дальше – ожирения начинает прогрессировать, рассказал врач-кардиолог Симон Мацкеплишвили. Количество людей с ожирением в мире растет, среди лидирующих стран - Россия, Мексика и страны Африки. Такое системное воспаление как ожирение инициирует хроническое неинфекционное воспаление внутренней стенки сердца, что приводит к проблема с сердечно-сосудистой системой в целом.

Зухра Павлова, врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ имени Ломоносова, автор книги «Обман веществ» и канала DoctorPavlova рассказала о том, как на фоне ожирения развивается метаболический синдром и о передовом методе лечения гинекомастии у мужчин. Гинекомастия – это увеличение молочной железы у мужчин, проблема, актуальны для 65 процентов мужчин в мире с ожирением или избыточной массой тела. Протокол лечения, апробированный в МГУ, помогает успешно справиться с этой проблемой.

Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Четыре главных критерия здорового образа жизни

- Здоровое питание

- Небольшое употребление алкоголя

- Отсутствие курения

- Физическая активность не меньше 40 минут в день