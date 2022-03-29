Принуждение к рублю: Эксперт объяснил, как европейцы будут оплачивать газ в российской валюте

Президент поручил правительству в кратчайшие сроки представить схему расчетов за поставки газа в рублях. Фото: Иван МАКЕЕВ

История с оплатой газа за рубли уже превращается в интересный сериал. Напомним, на днях Владимир Путин заявил, что платежи за газ от «недружественных стран» наша страна будет принимать в российской валюте. Таких стран 48, включая весь Евросоюз, США и Японию. Президент поручил правительству, Центробанку и «Газпрому» к 31 марта представить схему таких расчетов.

А пока документы в разработке, страны «большой семерки» - США, Канада, Италия, Франция, Германия, Япония и Великобритания - уже заявили, что «требование осуществления платежей в рублях считается нарушением действующих договоров. Осуществление платежа в рублях неприемлемо». Об этом рассказал журналистам вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек.

Ответ со стороны России не заставил себя ждать.

- То, что мы не будем бесплатно поставлять газ, - это однозначно, - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. - В нашей ситуации заниматься всеевропейской благотворительностью вряд ли возможно и вряд ли целесообразно.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что бесплатно российский газ никто из европейских партнеров не получит. Фото: REUTERS

Но вот и непосредственный покупатель - итальянская компания Eni сообщила, что не может рассчитываться за российский газ в рублях.

- Конечно, не может, потому что еще не разработан алгоритм расчетов, - объяснил в эфире радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. - Мы должны объяснить контрагентам, как перейти на расчет в рублях. И если страны все-таки откажутся, то они поставят под угрозу энергоснабжение своих потребителей. И последствия будут катастрофическими.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин перечислят те самые последствия: Европа замерзнет, останется без электричества и промышленности.

- В прошлом году мы поставили в европейские страны 155 млрд кубометров газа. Это 45% газового импорта всей Европы, - говорит Сергей Пикин.

- Как сейчас происходят расчеты за газ?

- Механика проста. Есть счета Газпрома в европейских банках. На них покупатели переводят суммы за газ в евро, оттуда они поступают на счет российского банка.

По словам эксперта, при переходе на рубли механизм изменится не сильно и будет выглядеть так:

1. Иностранная компания - покупатель газа открывает в российском банке, не попавшем под санкции, два счета. Первый - в рублях, второй - в евро.

2. Переводит деньги (в евро) на первый счет.

3. Затем переводит их на рублевый счет, тем самым конвертируя в российскую валюту.

4. С этого рублевого счета нужная сумма переводится на счет Газпрома в рублях.

Эксперт поясняет, что переход на рублевый расчет - мера вынужденная. Если мы продолжим получать за свой газ доллары и евро, то европейцы в любой момент могут их заморозить. Мы это уже проходили - напомним, около $300 млрд золотовалютных резервов России западные страны заморозили после начала спецоперации на Украине.

- Вот почему для нас важно самим контролировать финансовый поток. И мы не меняем цену на газ, потому что она прописана в контракте, - говорит Сергей Пикин.