Минобороны: «режимы тишины» неонацисты используют для съемок провокационных роликов

Боец ВСУ в окопах. Фото: REUTERS

Сегодня начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации Михаил Мизинцев рассказал, чем еще занимаются украинские националисты в Мариуполе. О том, что они отнимают продукты у детей и вырезают свастики на животах женщин в подвалах мариупольских школ мы уже писали.

А вот поступили свежие разведданные: «Подразделения Вооруженных сил Украины и батальоны неонацистов использовали «режимы тишины» для восстановления боеспособности, оборудования огневых позиций в жилых кварталах, больницах, школах и детских садах, где в качестве «живого щита» насильно удерживается мирное население».

О том, как страдали мариупольцы подробно рассказывают задержанные в городе неонацисты.

- По свидетельствам сдавшихся в плен украинских военнослужащих в националистические батальоны систематически поступают указания от киевских властей на подготовку постановочных видеосюжетов о бесчинствах и массовых убийствах мирных граждан, мародерстве и разрушениях социальной инфраструктуры, совершенных якобы российскими военнослужащими, - заявил генерал-полковник Мизинцев.

По словам задержанных неонацистов от них требовали использовать в съемках женщин, стариков и детей. Такие ролики должны были создать "негативный информационный фон вокруг проведения специальной военной операции Вооруженными Силами России".

Идея не новая. Согласно политдонесению Главного политического управления Красной Армии от 10 августа 1944 года, украинские националисты с целью дискредитации Красной Армии устраивали провокации, убивая мирных граждан украинской национальности: «Для того, чтобы восстановить население против Красной Армии и советской власти бандеровцы прибегают к методам провокации. Под видом советских военнослужащих нападают на мирных, лучших советских людей, издеваются над ними, подвергают зверским мучениям».

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. Фото: Министерство обороны РФ

Не удивлюсь, если ролики неонацистов в Киеве монтируют все те же режиссеры из «Студии Квартал-95», что жизнь целой страны превратили в трагическое шоу, которое теперь смотрит по телевизору весь мир. В главных ролях миллионы граждан, которые еще месяц назад даже не знали, где находится Украина.

Именно потому большая часть населения Украины, насмотревшись всего этого кошмара на долгие годы вперед, ищет любые возможности эвакуации в Россию.

ВНИМАНИЕ!

С 10 часов утра российская сторона предоставила коридоры для эвакуации мирного населения и иностранных граждан на киевском, черниговском, сумском, харьковском и мариупольском направлениях. Выход по данным маршрутам предусмотрен как в Россию, так и в сторону западных границ Украины через контролируемые официальным Киевом территории.

Из предлагаемых российской стороной гуманитарных коридоров украинские власти согласовали только два, но при этом в очередной раз – ни одного маршрута в Россию.

На текущие сутки Киев заявил об открытии девяти дополнительных коридоров на запорожском и полтавском направлениях. Российская Федерация согласилась и с этими предложениями.

Вооруженные Силы России ежедневно с 08:00 до 19:00 (время московское) открывают гуманитарный коридор, представляющий собой безопасную полосу движения в юго-западном направлении от территориального моря Украины, протяженностью 80 и шириной 3 морских мили.

При этом украинская сторона готовность обеспечения безопасности выхода иностранных судов в район сбора по-прежнему не подтверждает и всячески уклоняется от взаимодействия в решении данного вопроса.

На всех маршрутах, в том числе заявленных украинской стороной, Вооруженные Силы России продолжают выполнять взятые на себя обязательства по соблюдению «режимов тишины».

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

488 930 - человек, из которых 101 423 ребенка эвакуированы с начала специальной операции из Украины в Россию.

108 802 - беженца эвакуированы без помощи Украины в Россию.

4 500 000 - мирных граждан удерживают в качестве заложников в Киеве, Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе и более чем в двух десятках других крупных населенных пунктов.

6 515 - иностранных граждан из 19 иностранных государств удерживаются в украинских городах в качестве «живого щита».

60 - иностранных судов не могут выйти в море из-за угроз со стороны украинских националистов.

9500 - пунктов временного размещения работают в субъектах России.

22 500 - тонн продуктов питания собраны на пунктах сбора.

6 078,3 - тонны гуманитарных грузов доставлены на Украину.

КСТАТИ

Детальный анализ результатов гуманитарной деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, общественных организаций, а также обращений, поступивших на горячую линию, ежедневно публикуется в информационном бюллетене Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию на Украине, размещаемом на официальном сайте Министерства обороны Российской Федерации в разделе «Сила V правде»/«Бюллетени».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

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