Последние новости о ситуации вокруг Украины на 8 марта 2022 года: Киев отказался от эвакуации граждан по гуманитарным коридорам, а правительство утвердило список из 48 недружественных России государств

На Украине продолжается военная спецоперация. Фото: Александр КОЦ

КИЕВ НЕ ДОЖДАЛСЯ ПОМОЩИ С ЗАПАДА

Плохие новости для Зеленского пришли с Запада. Польша окончательно отказалась передавать боевые самолеты Украине и не разрешила использовать ВВС Украины свои аэродромы. Венгрия запретила специальным Указом предоставление оружие Украине и транзит оружейных поставок через свою территорию. Израиль заявил, что будет впускать украинских беженцев по квотам, а премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, видимо, насмотревшись роликов из Молдавии о поведении украинских беженцев в этой стране, объяснил, что его страна не станет предоставлять визы украинцам по упрощенному порядку, только на общих основаниях. Госдепартамент США снова подтвердил, что НАТО не будет превращать небо Украины в бесполетную зону. Евросоюз заявил, что начал рассмотрение заявок Грузии, Украины и Молдавии на предоставление им статуса стран-кандидатов члены ЕС, но агентство "Блумберг" сообщило, что Германия, Нидерланды и еще несколько крупных стран ЕС выступили против предоставления этого статуса Украине, и Киев его не получит.

БОИ БОЯМИ, А ЖКХ ОПЛАТИТЕ

Власти Киева попросили жителей столицы оплатить коммунальные квитанции. Правда, не всех, а лишь тех, кто имеет такие финансовые и технические возможности. При этом, городские власти попросили киевлян отсортировать мусор и выбрасывать в первую очередь органические отходы и средства гигиены. А что еще долго не будет распространять вонь, вроде пластиковых бутылок, бумаги и картона, то их следует, по мнению администрации Киева, пока хранить в квартире. Но сколько времени – не уточнили.

КИЕВ ОТКАЗАЛСЯ ЭВАКУИРОВАТЬ МИРНОЕ НАСЕЛЕНИЕ ГОРОДОВ

По просьбе президента Франции 7 марта Россия объявила на Украине день тишины для эвакуации жителей городов, нахождение в которых небезопасно. Россия предложила эвакуировать граждан Украины по шести маршрутам, но Киев отказался это делать. Вице-премьер правительства Украины Ирина Верещук заявила, что Киев не устраивают маршруты и отказалась от гуманитарных коридоров. Более того, за первые три часа режима "тишины" ВСУ и украинские нацбатальоны 172 раза обстреляли территории, выделенные для гуманитарных коридоров. Жители Мариуполя и иностранные студенты в Сумах и других городах направили в правительство обращения, что они готовы эвакуироваться, куда угодно. Но в Киеве их не услышали. А каратели из националистических батальонов лишь еще больше стали использовать мирных горожан в качестве "живого щита".

Между тем, из Украины продолжают бежать в соседние страны те, кто в состоянии это сделать. С начала конфликта, по экспертным данным, Украину покинули свыше полутора миллионов ее граждан. Из них 885 тысяч осели в Польше, 406 тысяч в объявленной Киевом "враждебной" Белоруссии, 114 тысяч – в Словакии, 169 тысяч человек – в Венгрии, 72 тысячи перебрались в Румынию, еще 157 тысяч смогли добраться до других стран ЕС, а 53 тысячи украинцев смогли добраться до России.

БАНДИТЫ В ЗАКОНЕ

Киев освободил из тюрем самых одиозных уголовных преступников, в ом числе, и военных преступников. Так, например, были освобождены Руслан Онищук, экс-командир "прославившегося" убийствами, пытками, изнасилованиями и прочими зверствами подразделения "Торнадо", и его подчиненный, некий Даниил Лящук, которого обвиняли в неменьшем количестве и неменьших по жестокости, чем совершенных его командиром, преступлениях. Бывший военный прокурор Анатолий Матиос не мог скрыть дрожи в голосе, когда зачитывал описания их преступлений. А теперь они стали "захистниками" Украины, получили оружие, но, по слухам, не отправились на фронт, а осели в селе рядом с аэропортом Жуляны в Киеве, отжали у ВСУ три БТР и начали заниматься привычным для себя делом – грабежами.

У "ПРИЗРАКА КИЕВА" ПОЯВИЛСЯ КОНКУРЕНТ

В украинском сегменте Всемирной сети несколько дней муссируются подвиги некоего "Призрака Киева", якобы летчика украинских ВВС, который взлетает неизвестно откуда, сбивает российские самолета пачками, и уже будто бы довел свой боевой счет до нескольких десятков российских истребителей и штурмовиков. При этом, в качестве иллюстраций "боевых побед" этой легендарной и совершенно нереальной личности используются фрагменты не настоящих воздушных боев, а сцены из компьютерных игр-симуляторов.

Но теперь слава "Призрака Киева" под угрозой. Со вчерашнего дня набирает популярность рассказ о некоей киевской домохозяйке, которая сбила российский боевой беспилотник, метнув в него с балкона трехлитровую банку с огурцами. Правда, спустя сутки огурцы превратились в помидоры, но более правдоподобным рассказ об истребительнице боевых дронов российской армии от этого не стал. Главное, что украинцы верят.

ВЕРИТЬ УКРАИНЕ – СМЕШНЕЕ НИЧЕГО НЕТ

Накануне 8-го марта в Белоруссии прошел очередной раунд российско-украинских переговоров. Украинская делегация вновь прибыла с опозданием на 2 часа. Глава делегации Давид Арахамия, лидер парламентской фракции партии Зеленского "Слуга народа" в парламенте снова пришел в надетой на голову бейсболке. Как он объяснил, так он выражает свое отношение к российской делегации.

В общем и целом, из реальных договоренностей – очередное соглашение и гуманитарных коридорах 8-го марта для эвакуации мирного населения. На этот раз, в отличие от предыдущих, украинская сторона дала честное-пречестное слово, что коридоры будут. Но почему-то есть уверенность, что они опять и снова обманут.

Все больше крепнет ощущение, что ни верить украинской делегации, ни договариваться о чем-либо просто не стоит. Чтобы не оказаться самому в смешной ситуации.

В ДОНЕЦКЕ ПРОСТИЛИСЬ С "ВОХОЙ"

В столице ДНР, городе-герое Донецке простились с Героем России и Героем ДНР легендарным командиром разведбата "Спарта" Владимир Жогой (позывной "Воха"). На церемонию прощания, несмотря на продолжающиеся обстрелы, пришли тысячи жителей города. Гроб с телом героя провезли по улицам Донецка на лафете трофейной гаубицы, а последний приют "Воха" обрел на кладбище "Донецкое море" рядом с могилами первого руководителя ДНР Александра Захарченко ("Батя"), комбата "Сомали" Михаила Толстых ("Гиви") и первого командира "Спарты" Арсена Павлова ("Моторола").

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ УТВЕРДИЛО ПЕРЕЧЕНЬ НЕДРУЖЕСТВЕННЫХ СТРАН

Правительство РФ утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, российских компаний и граждан недружественные действия. В перечень вошли Австралия, Албания, Андорра, Великобритания, включая Джерси, Ангилью, Британские Виргинские острова, Гибралтар, государства – члены Европейского союза, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань (Китай), Украина, Черногория, Швейцария, Япония.

Российские компании, муниципальные органы, само государство и граждане-физлица смогут теперь расплачиваться по долгам с фирмами из этих государств иными структурами рублями со специального рублевого счета (правда, если платежи будут превышать 10 млн рублей в месяц). А любые сделки с компаниями из этих стран должны утверждаться специальной правительственной комиссией, иначе они будут недействительными.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

Дмитрий Медведев "поздравил" страны ЕС с тем, что они смогли "защитить" себя от "Северного потока – 2" после того, как фьючерсы на торгах на бирже поднялись до 3900 долларов США за тысячу кубометров газа.

В занятых ВС РФ Херсоне и Мелитополе снова заработали магазины и рынки, происходит раздача гуманитарной помощи.