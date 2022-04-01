Бывший опер Мариуполя рассказал, как «Азов» минировал Драмтеатр с 2000 мирными жителями

Сотрудники погранслужбы ФСБ России допросили бывшего оперативного сотрудника полиции Максима Артуровича Павленко, который был эвакуирован из Мариуполя 16 марта.

Сотрудники погранслужбы ФСБ России допросили бывшего оперативного сотрудника полиции Максима Артуровича Павленко, который был эвакуирован из Мариуполя 16 марта. Его заметили сразу, так в списках «Трибунала ДНР» значится житель донецкого села 30-летний следователь по расследованию наркопреступлений лейтенант Максим Артурович Павленко, который работал в уголовном розыске Мариуполя.

Сотрудникам ФСБ России Павленко заявил, что «Азов» не был подконтролен украинским властям Мариуполя. Поэтому лейтенант уволился еще 27 февраля 2022 года. В это время целые отделы полиции города отказывались выходить на работу.

- Полиция Мариуполя никогда не поддерживала нацбатальоны «Азова», так как его военнослужащие убивали патрульных полицейских, которые приезжали по вызовам мирных жителей, - заявил Максим Павленко.

В один вечер националисты в Мариуполе зарезали двух полицейских, а одного ранили.

Павленко также рассказал, что нашел живого свидетеля, который рассказал ему о том, как украинские националисты «Азова» готовили провокацию в драмтеатре Мариуполя.

- В Бердянске познакомился с поваром драмтеатра Мариуполя Михаилом, который рассказал, что накануне взрыва к ним в подвальное помещение занесли несколько коробок бойцы «Азова», - рассказывает Павленко. - Повар готовил еду на 2000 мирных жителей, которые ежедневно находись там. Ему и другим поварам приказали уйти, и запретили задавать вопросы о том, что находится в коробках. В этот же день им рекомендовали эвакуироваться, и заявили, что «завтра будет нанесен удар» российской армией.

По словам Павленко Михаил решил, что в коробках, которые разгружали "азовцы" в подвал была взрывчатка и детонаторы, так как на следующий день он увидел, что взрыв в Драмтеатре произошел именно из того места, куда они их носили.

Бывший офицер украинской полиции вспомнил о безнаказанной расправе «Азова» над двумя жителями поселка Широкино в 2015 года, сообщил о связях генерала полиции Вячеслава Аброськина (уволился в 2021 году) с «азовцами», которые безнаказанно особо жестоко расправлялись с наркодилерами в Мариуполе.

Он также сообщил, что именно «Азов» расстреливал мирных жителей из «Града», про отказы Вооруженных сил Украины в помощи раненым.

Павленко призвал всех военных Украины сложить оружие.

- Если вы за народ, необходимо менять власть и проводить денацификацию. Правительство на Украине кокосовое, живет под воздействием наркотиков на помощь от Запада, делит эти средства между собой. «Азов» необходимо уничтожить. Это секта, с отдельной присягой, которую они заставляли принимать даже обычных украинских военнослужащих, чтобы они не сбежали, - говорит Павленко.

Бывший опер, говорит, что необходимо менять мировоззрение украинской молодежи. Она должна понять, что братские народы Украины это ее соседи, а не западные партнеры, которые заинтересованы только в землях Украины.

Напомним, 16 марта 2022 года в ходе провокации националистического подразделения «Азов» был уничтожен взрывом изнутри Донецкий академический областной театр Мариуполя. По предварительной информации в подвале драмтеатра прятались от обстрелов нацгвардии Украины около 1600 мирных граждан Мариуполя. Еще около 400 приходили туда обедать. После взрыва театра из под конструкций театра местными жителями было спасено около 130 человек. Точное число погибших под завалами до сих пор остается неизвестным.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Следственный комитет России возбудил уголовные дела об обстрелах украинскими силовиками населенных пунктов Донецкой и Луганской народных республик.

По данным следствия, в период с 30 по 31 марта военнослужащие ВСУ и других украинских воинских формирований произвели массированные прицельные артиллерийские и минометные обстрелы Донецка и Мариуполя, а также Сартана Кальмиусского района и Александровка Марьинского района Донецкой Народной Республики.

В результате их преступных действий украинских националистов 15 мирных граждан погибли, ранения получили 68 граждан, среди которых пятеро несовершеннолетних. В населенных пунктах Первомайск и Золотое-5 в Луганской республике украинскими снарядами повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

Следственный комитет России устанавливает должностных лиц из числа украинских националистов, причастных к этим преступлениям против мира и безопасности человечества.

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