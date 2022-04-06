Модный эксперт объяснил, зачем Виктория Боня порезала сумку "Шанель" за 447 тысяч рублей

В знак протеста Боня взяла личную маленькую черную сумку и разрезала ее Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В социальных сетях новый флешмоб: российские модницы избавляются от сумок "Шанель". Девушки снимают на видео, как разрезают дорогие сумки и говорят былой роскоши "гуд бай" (до свидания). Вместе с экспертом моды Дмитрием Куваевым kp.ru разбиралась в "сумочном скандале".

Маленькие сумочки, огромные ножницы

Флешмоб стал ответом на действия Дома "Шанель" по отношению к русским покупательницам - им запретили носить сумки французского бренда в России. Перед покупкой сумки в Дубай россиянку попросили подписать документы, в которых нужно было указать номер телефона и унизительное обещание. Иначе - сумку не продали бы.

- Мы не должны молчать, когда над нами смеются и выказывают свое неуважение, - высказалась в соцсетях блогер, телеведущая Виктория Боня.

В знак протеста Боня взяла личную маленькую черную сумку и разрезала ее со словами: "Если дом "Шанель" не уважает своих клиентов, то почему мы должны уважать дом "Шанель"?

В соцсетях бьюти-блогеры выразили поддержку Виктории, а кто-то попытался упрекнуть, что телеведущая разрезала маленькую сумку. Однако даже эта модель Pre-Owned стоила 447 тысяч рублей. Сама же Боня на претензию ответила, что она не любительница этого бренда и другой у нее нет.

Избавляться от брендовых сумок первой предложила актриса и телеведущая Марина Ермошкина.

- Если за "Шанель" нужно продать Родину, то такая "Шанель" мне не нужна. Я против русофобии, против этого бренда, который решил унизить людей, моих соотечественников, дискриминировать людей по национальному признаку, - сказала Марина Ермошкина.

- Я всегда мечтала, чтобы в моем гардеробе появилась такая сумка и это случилось в прошлом году. Но я против русофобии, которую объявил бренд. Я говорю "Шанель" нет. Мы, российские девушки, сможем ходить с другими сумками, - заявила диджей Екатерина Гусева и разрезала свою сумку.

Подписчики вспомнили, что основательница бренда Коко Шанель сотрудничала с Третьим рейхом. Она числилась агентом Абвера, разведки. Об этом свидетельствуют архивные документы спецслужб, опубликованные ранее французскими историками. При этом дружила с Сергеем Дягилевым, знаменитым русским импресарио, устроителем «Русских сезонов» в Париже. Шанель создала костюмы для балета труппы "Голубой экспресс". И неоднократно признавалась, что балет очень сильно повлиял на становление ее как личности и на ее жизнь в целом.

Магазины "Шанель" на территории России закрылись еще 6 марта. Фото: Алиса ТИТКО

Всего 4% русских покупателей

Дом "Шанель", видимо, не боится потерять клиентов из России, целевая аудитория бренда все-таки в Китае.

- Дом "Шанель" хорошо поживает, они зациклены исключительно на бизнесе. В нашей стране у них маленький процент потребления. Из общих продаж, Россия - это около 4%, а Китай - это 20%, - рассказал kp.ru эксперт моды Дмитрий Куваев. - И так как они сейчас из-за политики не могут нам продать свои товары, то они решили устроить грандиозную пиар-компанию на весь мир, ограничив продажу сумок для русских. Мы видим, что бренд упоминают во всех СМИ.

- А наши звезды, разрезая сумки, делают анти пиар?

- Точно не в пользу "Шанель". Плюс, личный пиар. Мы понимаем, что реклама в запрещенных соцсетях отменена, нет возможности монетизации, а хайп нужен. Причем делают это для русскоязычной и англоязычной аудитории. На сами сумки, честно говоря, всем все равно. Кто хотел купить "Шанель" - уже купили. А теперь занимаются пиаром - так нужно воспринимать происходящее.

Дом "Шанель", видимо, не боится потерять клиентов из России, целевая аудитория бренда все-таки в Китае. Фото: Алиса ТИТКО

Магазины "Шанель" на территории России закрылись еще 6 марта. Одежду и сумки из бутиков вывезли на подмосковные склады. Были планы выждать время и триумфально вернуться - ценители "Шанель" якобы успели уже соскучиться по бренду и не пожалели бы деньги на обновки.

- Не только "Шанель", но и другие бренды, которые объявили бойкот, просто временно преостановили продажи, но хотят их возобновить в России. Это бизнес. Но сами вещи из страны не вывозят, так как логистика перелетов сейчас сложная и это будет очень дорого, - говорит Дмитрий Куваев.

На интернет-сайтах появились свежие объявления о продаже оригинальных сумок.

Сумки продать хотят, но дорого

Избавляться от сумок "Шанель" решили не только звездные модницы, но и рублевские дамы - резать не хотят, но продать хотя бы за 50% от стоимости. На интернет-сайтах появились свежие объявления о продаже оригинальных сумок. Владелицы говорят, что почти не носили их, а сейчас готовы отдать за 250-450 тысяч рублей.

- Сейчас пока большого наплыва именно товаров "Шанель" не заметили. На днях принесли желто-красные кроссовки - продаем за 23 тысячи рублей. Приносят и платья, и комбинезоны, и твидовые жакеты. Не из последних коллекций, почти винтаж, но в хорошем состоянии, - рассказали kp.ru в брендовом комиссионном магазине "Мечта".

В 2008 году помощницы богатых женщин массово привозили брендовую одежду, но при этом находились и те, кто быстро покупали по низкой стоимости. Фото: Алиса ТИТКО

- И покупают?

- Да. Сейчас мы видим, конечно, политическую обстановку вокруг бренда. Пока сложно судить: перестанут ли покупать?

- А сумки несут массово?

- Нет. У нас всего сейчас одна в наличии - черная лаковая за 76 тысяч рублей. Вообще, мы 20 лет работаем, приносили много сумок "Шанель". Бывали и новые, и владелицы хотели продать их почти за 1 млн рублей. Сумки - это всегда выгодное вложение, поэтому покупателя могут искать годами. А мы берем товар на 45 дней, и комиссия от продажи 35%.

Избавляться от сумок "Шанель" решили не только звездные модницы, но и рублевские дамы - резать не хотят, но продать хотя бы за 50% от стоимости. Фото: Алиса ТИТКО

- Нынешняя ситуация с уходом брендов как-то отразилась на продажах в комиссионках?

- Одежду приносят. Если в хорошем состоянии и не сильно старая модель, то можем по высокой цене ставить - жакеты "Шанель" и по 100 тысяч рублей, при этом кроссовки - 34 тысячи, а босоножки - 9 тысяч рублей. Мы помним разные кризисы. В 2008 году помощницы богатых женщин массово привозили брендовую одежду, но при этом находились и те, кто быстро покупали по низкой стоимости.

Сейчас пока большого наплыва именно товаров "Шанель" нет Фото: Алиса ТИТКО