Последние новости о ситуации вокруг Украины на 7 апреля 2022 года: Пограничников под Курском обстреляли, Псаки поучает Китай, Киев оскорбляет Будапешт

В многострадальном Мариуполе после отработки многоэтажек российские военные приступили к зачистке в частном секторе Фото: REUTERS

Украинские мины на границе

Пост российских пограничников на российско-украинской границе подвергся попытке обстрела. Об этом сообщил курский губернатор Роман Старовойт. По данным руководителя региона, инцидент произошел в Суджанском районе области. Пост пограничников намеревались обстрелять из минометов, но огневая точка нападавших была уничтожена. Потерь среди «зеленых фуражек» нет.

Чеченцы чистят «шанхай»

В многострадальном Мариуполе после отработки многоэтажек российские военные приступили к зачистке в частном секторе. В этих «шанхаях» много хозяйственно-бытовых построек и ангаров. Что затрудняет работу. «В такой местности выполнение оперативно-боевых задач затрудняется густой застройкой, - написал Рамзан Кадыров, - Но нашим воинам удается продвигаться вперед, заставляя противника отступать».

Горячие эстонские дроны

В партию поставленного Эстонией на Украину оружия входят противотанковые ракеты, противотанковые мины, одноразовые гранатометы, ручные гранаты, гаубицы и боеприпасы. Также на Украину передали каски, бронежилеты, средства связи, беспилотники, приборы ночного видения, лазерные дальномеры, медицинские принадлежности и средства химзащиты. Всего в незалежную отгружено 80 наименований средств ведения войны более чем на 220 млн. евро. Также сейчас проходит тендер на 5 млн евро на поставки моторного топлива в самостийную. То есть, самим уже не надо?

Дизель испаряется

6 апреля Вооруженные силы РФ уничтожили высокоточными ракетами воздушного и наземного базирования пять баз хранения горюче-смазочных материалов, расположенные в Радехове, Казатине, Просяной, Николаеве и Новомосковске. По данным Минобороны, эти баз ГСМ снабжали топливом группировки украинских войск в районах Харькова, Николаева, и на Донбассе. Ну а что, пахать можно и на быках.

Инъекция самороспуска

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала Владимиру Зеленскому «самораспуститься». Так представитель МИДа отреагировала на слова украинского лидера, который 5 апреля, выступая перед Совбезом Организации Объединенных наций, предложил исключить Россию из своего состава или, если нет альтернатив, самораспуститься.

Румынский педофил - за Киев

Водитель, который погиб, врезавшись в знак протеста в ограждение посольства России в Бухаресте, накануне был осужден на 15 лет за сексуальное насилие над дочерью. За рулем находился Богдан Дрэгич – президент ассоциации TATA, неправительственной организации, которая защищает права отцов на детей в случае развода. Он был осужден 5 апреля на 15 лет и 4 месяца по делу, в котором его обвиняли в сексуальном насилии над падчерицей. С такими друзьями Киеву и врагов не надо.

Псаки нужен Шариков

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, комментируя позицию Пекина относительно провокации в украинской Буче, повторила мнение американских властей о том, что Китай находится на «неправильной стороне истории» в связи с событиями на Украине. Накануне постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил, что обвинения в связи с событиями в Буче должны опираться на факты, на расследование. Джен, почитайте «Собачье сердце», обратите внимание на Шарикова.

Гугл оправдывается неубедительно

Google не блокирует в выдаче своего поисковика ссылку на сайт Минобороны России — так утверждают в компании. Ну просто есть некий баг. При том накануне Роскомнадзор потребовал от администрации поискового сервиса Google «незамедлительно снять ограничения на поисковую выдачу официальных сайтов российских государственных органов, а также объяснить причины их введения».

Джо поддает огня

Президент США Джо Байден распорядился выделить дополнительную военную помощь Киеву на $100 млн, сообщает Белый дом. Эквивалентный этой сумме объем помощи Украине будет включать оборонные товары и услуги, военное обучение и подготовку. Доппомощь включает также противотанковые системы. Американцы утверждают, что отправляют посылки Зеленскому каждый божий день. Не в коня корм.

Любовь приходит и уходит

Украинский посол Любовь Непоп вызвана в МИД Венгрии . Причина - ее заявления о позиции Будапешта по Украине. Венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто удивляет, что дипломат из соседней страны позволяет себе оскорбительные заявления о позиции Венгрии в отношении спецоперации. Это вы еще украинского посла в Германии не слышали!

Базы идут на Восток

Глава объединённого комитета начальников штабов США Марк Милли предложил строить постоянные военные базы в странах восточного фланга НАТО. А комплектовать их личным составом на основе ротации. Так можно сэкономить на инфраструктуре для семей военнослужащих. Якобы страны по соседству с Украиной, вроде Польши и Румынии, готовы хоть завтра начать строить такие базы.

Старые американские грабли

Попытки НАТО придвинуться к западным рубежам России за счет Украины может стать величайшей внешнеполитической ошибкой США со времен Второй мировой. В статье для издания The American Conservative об этом пишет экс-советник главы Пентагона в администрации Дональда Трампа Дуглас Макгрегор. По его словам, американские власти ничему не учатся и ничего не помнят.

Нацбаты жгут коридоры

Нацбаты за двое минувших суток увеличили интенсивность обстрелов участка гуманитарного коридора, прилегающего к Мариуполю. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев. Он подчеркнул, что «боевики с 31 марта ни разу не выполнили требования по соблюдению "режима тишины", а 4 и 5 апреля 2022 года увеличили интенсивность беспорядочных обстрелов, в том числе с применением минометов, участка гуманитарного коридора, прилегающего к Мариуполю». По его мнению, киевские власти уже не контролируют действия националистов и не могут обеспечить безопасность мирных жителей и иностранцев.

Путин поговорил с Орбаном

Лидеры России и Венгрии в телефонном разговоре обсудили не только провокацию в Буче, но и позицию Будапешта относительно поставок через территориию Венгрии вооружений для Киева — Орбан подтвердил, что такие поставки идти не будут. Ну и об оплате за газ рублями поговорили тоже.