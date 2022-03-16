СК России: 51-летней блогерше из Франции Веронике Белоцерковской грозит 15 лет колонии

Вероника Белоцерковская. Фото: Иван ВИСЛОВ

Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении 51-летней Вероники Белоцерковской. Автору кулинарных книг и издателю журнала "Собака.ру", которая проживает во Франции грозит уголовное ответственность по статье п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение по мотивам политической ненависти или вражды под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях Вооруженных cил Российской Федерации).

- По данным следствия, в марте 2022 года Вероника Белоцерковская на своей публичной странице в социальной сети «Инстаграм» опубликовала ряд записей. Под видом достоверных сообщений в них содержались заведомо ложные сведения об использовании Вооруженных cил Российской Федерации для уничтожения городов и гражданского населения Украины, в том числе детей, в ходе проведения специальной военной операции на территории указанного государства, - сообщили в СК России.

По данным следствия, своими публикациями уроженка Одессы дискредитировала органы государственной власти и Вооруженные силы Российской Федерации.

Сейчас решается вопрос об объявлении ее в международный розыск.

Напомним, статья Уголовного кодекса, устанавливающая ответственность за публичное распространение ложной информации о действиях Вооруженных cил РФ, является новой в российском законодательстве. Она была введена Федеральным законом от 4 марта 2022 года. Ее санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Уже есть два претендента на этот срок в Томской области: под следствием находится жители Северска и Томска. Они также распространяли ложную информацию о потерях российских военнослужащих, при этом сообщали, что получили эту информацию от очевидцев с мест происходящих событий.

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