Минобороны: за сутки из Мариуполя эвакуировано более 31 тысячи мирных граждан

В течение суток из Мариуполя обеспечена безопасная эвакуация по гуманитарным коридорам 31 367 мирных граждан. Фото: REUTERS

- В Мариуполе продолжается проведение гуманитарной операции. В течение суток из разблокированного города обеспечена безопасная эвакуация по гуманитарным коридорам 31 367 мирных граждан, в том числе 89 иностранцев. Это 71 представитель ОБСЕ, 9 граждан Греции и 9 граждан Пакистана, - заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации Михаил Мизинцев.

Генерал-полковник сообщил, что спасенные жители Мариуполя, оказавшись в безопасности, открыто рассказывают о массовых бесчинствах и преступлениях, издевательствах над беззащитными стариками, женщинами и детьми, которые творили нацисты батальонов территориальной обороны, чувствуя полную безнаказанность, а тех, кто оказывал хотя бы малейшее сопротивление, убивали на месте.

Их рассказы подтверждает сделанных беженцами выбор: из 31 тысячи эвакуированных мирных украинских граждан, находившихся у боевиков в качестве "живого щита", только 36 человек решили отправиться в населенные пункты на подконтрольные киевским властям территории в Днепропетровской области.

- 99% спасенных людей изъявили желание убыть в Россию, а также в населенные пункты на подконтрольную Вооруженным Силам России территорию, в освобожденные районы Запорожской и Херсонской областей. При этом они категорически отказались переезжать на контролируемые киевскими властями территории, - заявил Мизинцев.

По данным Минобороны России только за истекшие сутки в официальные структуры Российской Федерации и непосредственно в Межведомственный координационный штаб по различным каналам обратились еще 10 657 мирных граждан Украины и иностранцев с просьбами об эвакуации в Россию.

Мизинцев процитировал одно из таких обращений: "Молю о помощи. Нахожусь в Сумах. Спасите от нацистов мой родной город. Понимаю, что для "зеленого коридора" к родственникам в Курскую область нужно согласие властей города, но бывают же случаи, когда это необходимо принять в одностороннем порядке? Мы погибнем от рук этих бандитов, они все с оружием, помогите".

По данным военного ведомства в заложниках у боевиков батальонов территориальной обороны продолжают оставаться 6 910 граждан из 22-х иностранных государств, а также экипажи 70-и иностранных судов, заблокированных в морских портах Украины в связи с высокой минной опасностью, созданной киевскими властями в своих внутренних водах и территориальном море, а также возможными провокациями ВСУ со стороны берега.

Представитель Минобороны России подчеркнул, что гуманитарная ситуация на Украине продолжает деградировать, а в отдельных городах, где при полном попустительстве официального Киева орудуют банды националистов и уголовников, она стала уже катастрофической.

При этом официальный Киев цинично заявляет в своих СМИ, что "живой щит" из мирных граждан необходим для того, чтобы сохранить жизни украинским националистам.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

На сегодня в базе данных учтено уже 2 млн 688 тыс. 726 чел., желающих эвакуироваться почти из двух тысяч населенных пунктов Украины.

Несмотря на все трудности и препятствия, чинимые украинской стороной по организации эвакуации мирного населения, за прошедшие сутки, без участия Киева, из опасных районов удалось эвакуировать 12 440 человек, из них - 2 242 ребенка, а всего с начала специальной военной операции - уже 271 тыс. 231 человека, из которых 58 422 - дети.

Государственную границу Российской Федерации пересекли 31 022 ед. личного автотранспорта, из них за сутки - 1 731 ед.

В субъектах Российской Федерации продолжают штатно функционировать более 9,5 тыс. пунктов временного размещения.

В ЭТО ВРЕМЯ

Для украинцев, забытых и по сути преданных собственной властью, российская гуманитарная помощь остается практически единственной возможностью выжить в этих катастрофических условиях. При этом медикаменты, одежда и продовольствие, поступающие от международных организаций, в частности от Международного Красного Креста, мэры украинских городов перепродают местным предпринимателям. Такие факты достоверно установлены в городах: Житомир, Ивано-Франковск, Винница, Ровно, Луцк, Дубно, Владимир-Волынский и Львов.

Начиная со 2 марта, Российской Федерацией на Украину уже доставлено 2 994 тонны гуманитарного груза, проведено 349 гуманитарных акций, в том числе за истекшие сутки 15 - в Черниговской области и Донецкой Народной Республике, в ходе которых мирному населению освобожденных районов передано 510 тонн продуктов питания, средств гигиены и лекарственных препаратов. Сегодня проводятся 36 гуманитарных акций в Харьковской области и в республиках Донбасса, в ходе которых населению передается 275 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания.

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