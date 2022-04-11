Эта музыка будет вечной: крупнейшие летние музыкальные фестивали России не отменяют, но переносят

А еще перенесен амбициозный фестиваль «Боль», где должны были выступить легендарные Nick Cave & The Bad Seeds Фото: EAST NEWS

Поклонникам громких и шумных открытых музыкальных фестивалей в России придется поумерить аппетиты. В этом году многие крупные мероприятия, перенесенные в прошлом и позапрошлом году из-за пандемии, снова не состоятся. Как минимум про два из таких стало известно уже сейчас.

Официально: рок-фестиваль «Нашествие», который должен был пройти с 29 по 31 июля, перенесен на лето 2023 года. Когда и где он наконец-то должен случиться — пока непонятно. Организаторы подчеркнули, что все купленные билеты будут действительны.

Еще один музфест — на этот раз попсовый, хоть и не менее популярный — «Жара» (проходит в Баку, но состоит из сплошь российских звезд шоу-бизнеса) тоже не состоится.

Организатор фестиваля Эмин Агаларов объяснил это «ситуацией в мире». Вместо выступлений популярных российских артистов бизнесмен предлагает зрителям насладиться его личным отелем в Азербайджане.

— В связи со сложившейся в мире ситуацией мы вынуждены объявить о том, что фестиваль «Жара» в этом году в Баку не состоится, — сообщил в соцсетях Эмин. — Но учитывая то, что Sea Breeze Resort был и остается излюбленным местом бакинцев и гостей города Баку, мы сделаем все возможное для того, чтобы не разочаровать наших гостей.

А еще перенесен амбициозный фестиваль «Боль», где должны были выступить легендарные Nick Cave & The Bad Seeds, а еще множество популярнейших российских артистов — от «АукцЫона» и Оксимирона до «НОМ», Аигел и «Вежливого отказа».

«Когда, в каких условиях и в каком формате смогут вернуться к работе», организаторы фестиваля пока не знают. Купленные билеты можно вернуть.