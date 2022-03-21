Уехавшую из России Ренату Литвинову заменит на сцене Художественного театра Константин Хабенский

Рената Литвинова живет во Франции, но зарабатывает главным образом в Москве Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

С начала марта в московских театрах началась эпидемия отмен спектаклей. Не из-за болезни артиста (как было ещё недавно), а из-за отсутствия артиста в стране. На ковид уже не спишешь.

В театре им. Вахтангова и в «Ленкоме» отменили спектакли с участием Геннадия Хазанова, который, по слухам, находится в Латвии. В «Современнике» и в Театре Наций – из-за отъезда из страны Чулпан Хаматовой. Рената Литвинова, которая живет во Франции, но зарабатывает главным образом в Москве, поставила в сложную ситуацию МХТ им.Чехова. Этот список можно продолжать.

Худруки и директора в растерянности, чем заменить спектакли, где были заняты уехавшие звезды? Афиши перекраивают на ходу.

Больше всего пострадал проектный театр: нет своей труппы, артисты кто-где и приезжают только на спектакль. Антирекорд по отменам поставил Театр Наций Евгения Миронова. Афиша пестрит объявлениями: отмена спектаклей «Лекарь поневоле» и «Разбитый кувшин». Отменен «Горбачёв» и «Заводной апельсин», «Иранская конференция». Три раза сыграли премьеру «Гермиона» и отменили...

Звоню в пресс-службу театра. Мне в ответ: "Отмена спектаклей в порядке вещей. Это нормальная ситуация и обычный рабочий процесс"...

Неужели? Ничего себе «порядок вещей». В течение месяца отменяются шесть названий! Какие бы нелепые отговорки не придумывала пресс-служба, всему есть объяснение, чего уж скрывать. Из-за Чулпан Хаматовой слетел «Горбачев», в котором она играет без состава. Театр лишился (надеемся, временно) не только успешной постановки, но и премии «Золотая маска» («Горбачёв» стоял в программе фестиваля). Понятно, почему сняли «Иранскую конференцию» по пьесе Ивана Вырыпаева: из-за заявлений самого Вырыпаева (объяснение – ниже). Но что с «Гермионой»?

- Это решение руководства театра, - сказала нам актриса Алиса Гребенщикова. Она занятая в спектакле. – Почему отменили? Не знаю…

В Театр им.Ермоловой 13 марта в последний раз сыграли «Рейп ми» ( с англ. — «Изнасилуй меня»). По слухам, режиссер спектакля Сергей Окунев уехал из России. Худрук Олег Меньшиков плачет: объявил о переносе мартовской премьеры «(Не) идеального Че» (по пьесе Александра Цыпкина) на апрель. Спектакль был готов. Репетиции окончены. Все ждали премьеры. И тема такая – всё как мы любим в сегодняшнем театре: по чатам ходит интимная фотография человека с выдающимися анатомическими данными. Хозяин детородного органа – идеального Че - нужен всем: и женщине из списка Форбс, и высокопоставленным аналитикам… У Меньшикова хватило ума подождать: «В данный момент мы не видим возможности для выпуска сатирической антиутопии, которой и является пьеса. С надеждой объявляем новые даты премьеры: 1, 10, 28 апреля". Купленные билеты действительны на новые даты. Но при необходимости их можно сдать…

«В репертуаре произошли изменения» и «билеты можно сдать» теперь во всех театрах.

22 марта на Основной сцене МХТ им.Чехова вместо заявленных ранее спектаклей «Звезда вашего периода» и «Свидетель обвинения» с Ренатой Литвиновой сыграют «Контрабас» с Константином Хабенским… Еще раньше отменили спектакль «Северный ветер». Слухи о том, что Рената Ливтинова во Франции, и нет обратного билета в Москву (да и самолеты уже не летают) подтверждаются. Хабенский спасает ситуацию. Ну а кто, если не он, чтобы зрители не возвращали билеты? Он будет играть спектакль, с которым сам попрощался год назад.

Повсеместно отменили постановки по текстам Ивана Вырыпаева. Было бы странно показывать спектакли, автор которых сообщил, что все авторские отчисления за постановки его пьес в российских государственных театрах направит в Киев. Привет тебе «Иранская конференция» (Театр Наций), «Пьяные» (МХТ им.Чехова), «Иллюзии» (Современник) и еще 40 российских государственных театров, которые ставили его пьесы.

В МХТ им.Чехова 25 марта вместо «Пьяных» (по тексту Вырыпаева) сыграют «Весы» Гришковца. 1 апреля – спектакль «Веселые времена». Есть и другие изменения, которые вызвал вовсе не ковид и не геополитика, а спровоцировали сами артисты, сорвавшиеся в панику.