Ради работы в Риге Чулпан Хаматова готова заучивать латышский текст на слух

На латвийское ТВ Чулпан Хаматова приходит в черном спортивном костюме.

46-летняя Чулпан Хаматова с тремя детьми месяц назад уехала на ПМЖ в Латвию. Артистка общается с коллегами из России по телефону, переписывается, а также выступает на латвийском ТВ. Рассказываем, как актриса устраивает новую жизнь.

В начале марта Хаматова улетела с детьми в заранее запланированный отпуск, а оттуда не стала возвращаться в Москву, где артистку ждали на работу сразу в двух театрах. Хаматова 8 лет назад купила дом и получила вид на жительство в Латвии. Из отпуска звезда и известный благотворитель прилетела в Ригу. Хаматова переехала с дочками: 20-летней Ариной (в Москве училась в музыкальном училище), 19-летней Асей (в Москве училась на юрфаке Академии внешней торговли) и 11-летней школьницей Ией.

Из рижского аэропорта Хаматова с детьми поехала на такси в собственный дом. По совету друзей артистка купила землю в модном экопоселении в 80 км от Риги. Чулпан построила деревянный дом площадью 200 кв м на участке в 50 соток. Вокруг лес, озера и свежий воздух. Вот только далеко от цивилизации, работы и учебы. Но этот дом можно выгодно продать и перебраться в Ригу, где кипит жизнь. В поселке Аматциемс около 300 коттеджей, в соседях исключительно обеспеченные люди. Стоимость дома здесь – около 400 тыс. евро. (34 млн. руб.). Пока Хаматова дом продавать не собирается. Хотя жизнь ее семьи сконцентрирована в Риге.

Дом Чулпан Хаматовой в 80 км от Риги можно выгодно обменять на две квартиры в городе. Фото: СОЦСЕТИ

Хаматова берет уроки: учит латышский язык, однако пока рано говорить о результате – прошло всего пару занятий. Чулпан готова на многое, чтобы работать в Риге. На латвийском ТВ актриса говорит, что только знакомится с Латвией. Хаматова объявила, что рада приглашению на работу в театр, но пока не решено в каком спектакле она впервые выйдет на сцену: «Готова выучить на слух и латышский текст. Пока в процессе придумывания, что это должно быть и как должно это быть представлено. Это очень ответственно – первый выход».

Хаматову уже взял на работу давний друг - 56-летний Алвис Херманис, худрук Нового рижского театра сразу зачислил в труппу. Даже пообещал, что первое время артистка сможет играть на русском языке. Однако эта идея пока не утверждена, возможно Чулпан будет «учить на слух латышский текст». Алвис и Чулпан созванивались, встречались – но роль для звезды пока не родилась. Обещают, что репетиции начнутся совсем скоро. Кстати, театральные постановки в Риге идут на латышском.

Хаматова в Москве в Театре Наций играла в спектаклях «Рассказы Шукшина» и «Горбачев», которые поставил как раз этот латвийский режиссер Алвис Херманис. На латвийском ТВ Хаматова призналась: «У меня сейчас перерезано нутро, что не могу играть эти спектакли». Заметим, что за один спектакль «Горбачев» Хаматова получала 264 тысячи рублей, за выход в спектакле «Мастер и Маргарита» - 132 тысячи рублей. Эти и другие спектакли Чулпан Хаматова играла в московском «Театре Наций». Также она выходила на сцену и в постановках других театров. Коллеги говорят, что в рижском театре звезда будет получать в пять – в шесть раз меньше, чем в Москве, где ей платили большие деньги.

Хаматова перед латышскими журналистами нахваливает нового работодателя: сказала, что большая фанатка Нового рижского театра, любит спектакли Алвиса. Чулпан вспомнила, как в начале нулевых оказалась в кабинете худрука московского Театра наций: «Когда Женя Миронов получил «Театр Наций», мы с Аллой Сигаловой придумали проект «Бедная Лиза» и искали для него площадку. Пришли к Жене с просьбой пустить нас в «Театр Наций». В этот момент он разговаривал по телефону с Алвисом. Я начала влезать в разговор: «Женя скажи ему, что есть русская артистка, которая готова сыграть стул, табуретку, что угодно…» Он говорит – на сама скажи. Я взяла трубку и сказала: «Здравствуйте, Алвис! Я - русская актриса, пожалуйста, обратите на меня внимание, я готова играть у вас все… Потом мы сделали вместе два спектакля – моих любимых спектакля».

Теперь Хаматова в Риге получила работу, о которой мечтают местные артисты и понимает это: «Это предложение и Алвису, и театру добавляет проблем и ответственности. Это смелый и большой поступок и со стороны театра, и со стороны Алвиса. Я безмерно благодарна». Алвис получал неплохие деньги за свои постановки в Москве, теперь московская артистка будет зарабатывать на жизнь у него в театре.

Пока Чулпан учит латышский, ее дети также адаптируются к новой жизни. Артистка отмечает: детям очень помогает, что в Риге большая русскоязычная диаспора. Бывшая свекровь Хаматовой актриса Ольга Волкова (бабушка ее внучки Арины) сообщила, что «дети учатся и работают в Риге». Известно, что Хаматова устроила младшую дочь в школу, а старшие учатся по специальности и подрабатывают.

Актриса жалуется, что ежедневно получает на личный номер телефона угрозы в своей адрес и в адрес своих детей. Хаматова не отрицает, что ее отъезд выглядит как переезд на постоянное место жительство.