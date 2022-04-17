Солдаты неудачи: «У нас нет еды и патронов, заберите меня отсюда!»

Эен Эслин из Ньюарка, воевавший в Сирии против правительственных войск, попал в российский плен на Украине. Фото: Кадр видео

Опять вся Европа против нас. Как и 80 лет назад. Еще 25 марта начальник Главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской заявлял, что российским войскам на Украине противостоят более 6,5 тысяч наемников из 62 стран. 17 апреля официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков назвал уточненную цифру — 6824 зарубежных искателя «военных приключений», из которых 1035 к середине апреля были уничтожены. Больше всего поставили Польша, Штаты, Канада, Румыния.

Президент Украины Владимир Зеленский, в марте утверждавший, что Киев ждет под свои знамена до 16 тысяч бойцов из-за рубежа, переоценил порыв.

География «диких гусей» разнообразна - судьба одинаково бесславна.

БРИТАНЦЫ РВУТ ФЛАГ

Подданные Ее Величества на украинских землях работали все последние 8 лет. На Яворовском полигоне во Львовской области, сменяя друг друга, несколько десятков инструкторов из Великобритании ежегодно готовили от 50 до 80 украинских офицеров. В конце января 2022 прошел выпуск 40 операторов от ВСУ для британских противотанковых ракетных комплексов NLAW.

В июне 2021-го представители Киева и Лондона на борту эсминца D36 Defender в Одессе подписали соглашения о постройке двух военно-морских баз и кораблей для ВМС Украины — несколько сот англичан должны были крепить украинскую военную мощь.

Французское издание Le Figaro сообщило в апреле, что бойцы элитного подразделения SAS (специальная авиадесантная служба Великобритании) действуют на территории Украины с конца февраля 2022-го. То есть, с начала спецоперации. Сколько именно из трех тысяч человек 1-й бригады военной разведки и 22-го полка SAS переброшено на Украину, французы не сообщают. А вот британская The Times сообщила что «инструкторы SAS вновь прибыли на Украину. По данным Конашенкова наемников из Великобритании (не являющихся действующими военными) — около 300.

- Я был одним из первых британцев, присоединившихся к Украине. Украинцы сражались, как львы, - заявлял в феврале военврач Мерсийского пехотного полка, развернутого в Афганистане в начале 2000-х, Джейсон Хэй. Медик дважды был в Ираке. А в Киев, по его словам, приехал «сделать что-то хорошее». Но тон Хэя изменился быстро.

- Мое подразделение присоединилось к отряду украинских войск, направлявшихся на оборону аэропорта Гостомель. Там перед нами вдруг раскрылись врата ада, - так рассказывал военврач о событиях конца февраля изданию The Sun.

Хэй увидел российские самолеты и вертолеты. Вместе с 10 солдатами «Грузинского легиона» пытался укрыться в лесу.

- Никогда не испытывал такой огневой мощи. Не думаю, что кто-то из моего поколения переживал подобное, - рыдал медик в жилетку британским СМИ. Но когда прибыли украинские подкрепления со «Стингерами», Джейсона с его американским приятелем замели агенты СБУ. Их приняли за шпионов. Допрашивали, били, а когда отпустили, он через Львов бежал в Варшаву. Добравшись до туманного Альбиона, повторял, что «отправлялся на Украину не для того, чтобы умирать».

Другой британец, Эен Эслин из Ньюарка, воевавший в Сирии против правительственных войск, в 2018-м переехал на Украину. Был в состав 36-й украинской бригады мйдорской пехоты. В Мариуполе вел свой блог.

- Прошло 48 дней. Мы пытались оборонять Мариуполь. Но у нас не осталось выбора, кроме как сдаться российским войскам, - такую запись Эслин сделал в Twitter перед тем, как поднять руки.

До сдачи в плен англичанин смог связаться со своими близкими в графстве Ноттингемшир:

- У нас нет еды и боеприпасов. Надеюсь, это скоро закончится. Попробуйте мне помочь.

Третий гражданин Великобритании, пожелавший остаться неизвестным, в интервью ресурсу «1843» (цифровой журнал, издаваемый The Economist), заявил «мне неинтересно становиться героем или умирать». Он не хотел участвовать в боях на передовой, а собирался обучать украинцев навыкам оказания первой помощи. Контракт, который ему предлагали подписать, по его словам «был бессрочным»:

- Киев продавал мне и таким как я мечту о помощи. Кто-то из новобранцев мне показался фанатиками. Кто-то хипстерами. Когда мы прибыли сюда, нас чуть не отправили в ужаснейшие зоны боевых действий. Мы не представляли, что противостоять придется настоящей стране с настоящей армией, вооружением и превосходными тактическими возможностями.

Этот британский наемник, к счастью для себя, пробыл на территории Украины меньше суток. Он сбежал при первой же возможности. По его словам, вместе с ним взяли «ноги в руки» еще два десятка «добровольцев».

ГРУЗИНЫ ГРОЗЯТ И БЕГУТ

Официальный Тбилиси не присоединился к санкциям против России. Но отдельные представители Грузии на территории Украины отличались особой жестокостью.

12 апреля 2022-го Следственный комитет России возбудил уголовное дело против Мамуки Мамулашвили по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, унижение человеческого достоинства». «Полевой командир» так называемого «Грузинского национального легиона» (диверсионно-разведывательной группы), 44-летний уроженец Тбилиси Мамулашвили прежде три года был советником министра обороны своей страны. На Украине «охотился на Донбассе». С началом спецоперации участвовал в пытках и убийствах военнопленных. Выкладывал ролики с издевательствами над ними в сеть.

По данным депутата Верховной Рады Алексея Гончаренко, общее руководство легионом осуществлял бывший министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили. В списках командования замечен и бывший вице-спикер грузинского парламента Георгий Барамидзе.

Грузинские легионеры несут потери на разных участках фронта. Входившие в состав батальона «Карпатская сечь» (детище «Правого сектора»*) Николоз Шанава и Давид Менабришвили уничтожены под Харьковом. Накануне в грузинском парламенте заявили о гибели на Украине Бахвы Чикобава, Гия Бериашвили и Давида Ратиани. Первый бесславно закончил свои дни в Мариуполе, двое других - в Ирпени. В грузинских СМИ сообщалось, что все они входили в состав нацбата «Азов»*.

- Мир Украине! Скоро вернутся и другие грузины! — с фальшивым оптимизмом сообщил 12 апреля в подписи под фото с КПП на польско-украинской границе экс-министр Окруашвили. Из Польши он собирался на родину. Как и остальные «навоевавшиеся» за свободу незалежной соотечественники.

В костяке «грузинского легиона» было 24 человека. Всего же по оценкам депутатов Рады, до 400 граждан Грузин могли прибыть на Украину, начиная с 24 февраля.

По данным Минобороны, их было около 300.

ИСПАНЦЫ СМОТРЯТ В ПРИЦЕЛ

Испанское издание La Razon опубликовало откровения испанского же снайпера. Интервью он дал на условиях анонимности.

- Я собирался вступить в иностранный легион, который создавал украинский президент Зеленский. Думал про войну за свободу. Не собирался брать за свои услуги ни гроша. Но когда прибыл в Киев, то подписал контракт с американской компанией. Ну просто потому, что так все иностранцы здесь работают, - сообщил испанским журналистам их земляк-снайпер.

По его словам, он получает на свой счет немалые деньги каждые полмесяца. Есть и премиальные - «за каждого убитого по 300 баксов». Сколько у него этих премиальных - не уточнил.

- В Киеве приезжают отработать поляки, шведы, датчане и ЧВК из США, - утверждает снайпер, - Наниматели собирают команды по шесть человек. У каждого - своя специализация. Координация операций с командирами групп, а это обычно американцы, идет через «четвертого номера Зеленского».

Фамилию человека из команды украинского президента, который отвечает за наемников, снайпер не уточнил.

Испанец откровенничал, что он не только «ведет охоту», но и иногда сопровождает гуманитарные конвои.

- Кроме еды и медикаментов, однажды привезли четыре черных пакета, - рассказал La Razon испанский снайпер - Их загрузили в Германии. Мне кажется, это был кокаин. Водитель фуры, чтобы подзаработать, мог воспользоваться тем, что их никто не останавливает, не регистрирует, ни на границах, ни на таможне…

ХОРВАТЫ СПЕШАТ И ОПАЗДЫВАЮТ

Одними из первых в незалежную прибыли две сотни наемников из Хорватии. В начале марта атташе по вопросам обороны при посольстве Хорватии в Москве был вызван в российский МИД, где ему поставили это на вид.

- Военному атташе было указано на незаконную деятельность гражданина Хорватии Дениса Шелера, он участвовал в боевых действиях на юго-востоке Украины в 2015 году, а сейчас формирует отряды хорватских наемников для отправки на Украину, - заявил тогда официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Москву в Загребе не услышали. И вот сейчас в Мариуполе бойцы вооруженных сил России и ДНР рядом с атрибутикой «Азова»* находят хорватские знамена

ПРИБАЛТЫ КОНСУЛЬТИРУЮТ

Страны Прибалтики не только активны в поставках Киеву различных вооружений. Их добровольцы тоже добираются до полей сражений. В эти дни внимательные пользователи соцсетей определили трех «героев», прибывших в Киев - Юриса Юрашса, Кришьяса Ланге, Гундарса Калве.

Первый из этой троицы буквально вчера был депутатом латвийского сейма. Он в каске, бронежилете и с «калашниковым» на плече гордо заявил в камеру на неплохом русском:

- Мое сердце горит за Украину! Я хочу плечом к плечу с ее героями отстаивать независимость Украины!

Правда, героический экс-депутат, который в сейме еще недавно возглавлял парламентскую юридическую комиссию от «Новых консерваторов», но сдал мандат ради борьбы за самостийность, в военных действиях не участвует. Да и не собирался он стрелять. В своей каске натовского образца и усиленном бронежилете Юрашс намерен «воевать» в качестве консультанта по безопасности в территориальной обороне Киева.

АФГАНЦЫ ПРОСЯТ ЭВАКУАЦИИ

Есть на Украине наемники из далекого Афганистана. Об этом сообщил основатель Telegram-канала WarGonzo Семен Пегов. По его данным, к 13 апреля эти наемники находились на территории заблокированной «Азовстали», и уже пытались по радиосвязи затребовать свою эвакуацию из Мариуполя.

Эти «герои» проходили спецподготовку в Афганистане у инструкторов из США. И в прошлом августе хозяева не бросили их во время своего бегства из Кабула, а вывезли в Штаты — чтобы использовать по назначению. Эти бойцы вошли в состав частной военной компании «Академия» (которая наследовала традиции печально знаменитой «Blackwater») и вскоре оказались на Украине где, судя по всему, активно участвовали в обороне Мариуполя, но что-то пошло не так.

КТО ОХРАНЯЕТ ЗЕЛЕНСКОГО

Информация о личной охране Зеленского в феврале-апреле 2022-го поступала из разных источников. В феврале телеграм-канал НЕЗЫГАРЬ сообщал со ссылкой на украинских информаторов о специалистах из Турции. Позже появилась данные о том, что лидера самостийной охраняют британцы из Ми-6 (это предположение (экс-премьера Украины Николая Азаров). В апреле, когда возникла ситуация в Буче, специалисты (депутат ГД Леонид Бабашов) предположили, что в город Зеленского «привезли под охраной англоязычного спецназа». Это было видно по тому, как они держат оружие, по отдельным репликам, наконец, по перевернутым шевронам с флагом незалежной. Политолог Марат Баширов также не исключает, что охраняет главу Украины зарубежный спецназ, который удерживает «слугу народа» в заложниках, контролируя решения Киева. Ну, а охранники, принявшие керамических петушков от «простой» украинки на Крещатике во время апрельской «прогулки» Зеленского и Джонсона, явно не понимали, что им говорит эта громадянка на чистом украинском.

КСТАТИ

Горькая судьба наемника

Минобороны с начале спецоперации предупредило, что будет уничтожать иностранцев, которые воюют на Украине против нас. Первым смяли центр подготовки на Яворовском полигоне 13 марта. Погибло от 100 до 180 наемников (Британия вслух признала потерю 3 спецназовцев). 5 апреля подавили центр подготовки под Николаевым, где, по некоторым данным, располагались члены Французского иностранного легиона, наёмники из ЧВК «Forward Observations Group». 10 апреля в поселке Звонецкое Днепропетровской области уничтожена база нацбатальона «Днепр» с десятками иностранных «солдат удачи». 15 апреля стало известно, что в Изюмском Харьковской области в результате точечного удара ликвидирован отряд наемников польской частной военной кампании численностью до 30 человек. 912 сбежали из страны (по данным Минобороны РФ)

Сколько они должны были получить? Наемники из Латинской Америки, например, бразильцы, рассчитывали на месячный доход до 10 тысяч долларов.

*Правый сектор — запрещен в России

ТРАНСЛЯЦИЯ

Военная спецоперация на Украине 17 апреля 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 17 апреля 2022 года (подробности)

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