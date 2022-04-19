Максим Галкин оказался в полиции Израиля после трагического ЧП

Появилась информация о том, что Галкин провел некоторое время в израильской полиции. Фото: Безбородова Кристина

45-летний Максим Галкин второй месяц живет с семьей в Израиле. И за последнюю неделю известный артист не в первый раз оказывается в неприятной ситуации. Появилась информация о том, что Галкин провел некоторое время в израильской полиции – якобы его опрашивали как свидетеля.

После отъезда в теплые края Галкин перестал комментировать обстоятельства своей жизни и демонстрировать ее бытовые подробности. Поэтому получить подтверждения того или иного слуха сложно. 19 апреля в сети появилась трагичная история – сайт о звездах «СтарХит» сообщил, что Максим Галкин был со знакомым на пляже, спустя некоторое время этот мужчина отправился плавать в море и утонул. Причины ЧП пока не известны - устанавливаются, а так как артист общался с погибшим незадолго до его смерти, то его опросили в полицейском участке. Якобы Максима Галкина доставили для дачи свидетельских показаний – об этом пишут со слов соседей звездного семейства в Израиле. Обстоятельства смерти мужчины устанавливаются. Поклонники ждут от самого Максима – подтверждения или опровержения данной истории.

На побережье, где отдыхает семья Максима Галкина температура воздуха сейчас +20 градусов, воды +19 градусов. Средиземное море пока не прогрелось, но купаются - чаще привычные к воде такой температуры люди.

Максим Галкин с женой Аллой Пугачевой и детьми 8-летними Лизой и Гариком в конце февраля уехали в Израиль в заранее запланированный отпуск. Вот только каникулы в школе у их детей закончились, а семья на родину не вернулась – остались в Израиле. «Сбежали из страны!» - осуждают звездную семью и в социальных сетях, и в телепередачах. Сама Пугачева успокоила поклонников: «Каникулы, отпуск, лечение – это не эмиграция». У ее мужа Максима Галкина с работой пока не густо: съемки развлекательных телешоу приостановили – их в эфире сменили программы актуальной общественно-политической тематики; часть концертов артист перенес на осень; по слухам – рекламные контракты с ним разорвали; остались частные мероприятия, которые он успешно и задорого ведет. Пугачева с детьми часто отдыхала в Израиле и раньше – Галкин их навещал в свободное от работы время. В Израиле у его брата промоутера Дмитрия Галкина есть дом, а Максим арендовал виллу для семьи на побережье Средиземного моря. Говорят, что Пугачева и Галкин обосновались в Кейсарии, что в 45 км от Тель-Авива и Хайфа. Дети пары продолжают учебу онлайн, Пугачева и Галкин проводят много времени с детьми, встречаются с друзьями.

В то же время на родине их затянувшийся отпуск критикуют и поклонники, и коллеги. На днях к ним присоединился режиссер Никита Михалков, который в своей программе «Бесогон», обсуждая сбежавших из страны звезд, заметил: «Почему не взять и не выступить перед беженцами, перед ранеными… Григорий Лепс не стыдится этого… Только Лепс выступает и поет в госпитале, а Максим Галкин во время променада на велосипеде в Израиле анонсирует свое турне…». Максим Галкин действительно готовится к большому концертному туру в начале лета по Израилю.