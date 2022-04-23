Техника Apple и автомобили Bentley: что можно будет ввозить в Россию по серому импорту

Минпромторг подготовил перечень товаров, которые можно будет ввозить в Россию по серому импорту, то есть без разрешения правообладателей. Фото: Иван МАКЕЕВ

Минпромторг подготовил перечень товаров, которые можно будет ввозить в Россию по серому импорту, то есть без разрешения правообладателей. О том, что правительство разрешит ввоз товаров по параллельному импорту в конце марта объявил Михаил Мишустин. Премьер объяснил, что это делается в связи с санкциями Запада, а также уходом ряда зарубежных компаний из России. Импорт в Россию в марте сократился примерно на треть.

В список для параллельного импорта Минпромторг внес 50 групп товаров и около 200 брендов - от автомобилей до бытовой техники.

Товары, поставляемые по серому импорту, дешевле тех, что компания производитель ввозит сама или с помощью компании-импортера. Такие товары покупаются в третьей стране у какого-нибудь посредника.

- Производителям это очень невыгодно. Потому что у них возникает конкуренция их же собственных товаров, которые продаются дешевле, - пояснил сайту kp.ru экономист Денис Ракша.

До санкций Запада серого импорта на российском рынке практически не было, он был запрещен.

- Так как сейчас многие компании просто ушли с рынка, а запрет остался, то в нем смысла никакого нет. И ФАС подготовило законопроект, который разрешает этот самый параллельный или серый импорт. Поскольку он уже не нарушает ничьих прав, ничьих интересов, - пояснил Денис Ракша.

Что можно будет ввозить по серому импорту:

- автомобили Tesla, Land Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, Bentley, Cadillac, Chevrolet, Dodge, Hummer, Rover, GMC, а также комплектующих к ним от Mahle, Cummins, Wabco и Gates;

- двигатели и запчасти Volvo, Hyundai, Nissan и Volkswagen;

- шины Continental, Michelin, Goodyear и Bridgestone;

- техника Apple, Asus, HP, Panasonic, Samsung, Nokia, Sony и Intel;

- бытовая техника Electrolux, Miele, Siemens и Dyson;

- игровые приставки Xbox, PlayStation и Nintendo;

- оборудование для добычи полезных ископаемых, электроэнергетики, железнодорожного и судоходного транспорта, сельского хозяйства и других отраслей.

По мнению Дениса Ракши, решение о возврате параллельного импорта – это для правительства инструмент торга. Таким образом власти пытаются убедить те компании, которые временно приостановили свою деятельность в России, начать ее побыстрее.

- Во-вторых, наше правительство заинтересовано в том, чтобы дефицита товаров на рынке не было. В этом смысле интересы иностранных производителей для них на втором месте, - отметил Денис Ракша.