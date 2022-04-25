Украина может лишиться поддержки Японии из-за дипломатического скандала

Япония возмутилась сравнением Украины императора Хирохито с Гитлером и Муссолини Фото: wikimedia.org

Украинский режим, с неудержимым напором требующий от всех стран мира безусловной поддержки его борьбы с клятой Москвой, в очередной раз дал «петуха». На официальном аккаунте украинского правительства в Twitter, как сообщил Bloomberg, появился посвященный разгрому фашизма видеоролик, на котором японский император Хирохито соседствует с Адольфом Гитлером и Бенито Муссолини. Токио выразил протест. Киев, до которого все-таки дошло, что оскорбил страну, безоговорочно взявшую его сторону в конфликте с Москвой, удалил из ролика императора и даже принес японцам извинения.

Не знать, что в Японии император - символ нации и объект всеобщего поклонения, для нынешних киевских пропагандистов вполне допустимо. Их работа не требует больших знаний и даже ума. Но обвинять японцев в войне на стороне нацистской Германии наследникам и продолжателям дела пособника фашистов Бандеры - это уже, что называется, ни в какие ворота. При этом на Украине явно не оценили и то, что вопреки давней традиции Япония всячески помогает одной из сторон военного конфликта и даже, что тоже не имеет прецедентов, приютила несколько сотен украинских беженцев.

Примечательно, что месяц назад президент Зеленский уже оскорбил японцев, сравнив в своем видеообращении к американским конгрессменам российскую спецоперацию с нападением Японии на Перл-Харбор. При этом он не учел, что то, что может ласкать слух американцев, у японцев однозначно вызовет возмущение. Тогда часть сторонников Украины в стране восходящего солнца потребовала отказать ей в поддержке. Теперь там опять раздаются подобные голоса.

Режим Зеленского стал примером нового феномена в международных отношениях: страна, которой Запад выражает всяческую поддержку и оказывает всевозможную помощь в ее конфликте с соседом, начинает эскалацию своих требований и даже осмеливается кусать руку дающих. То есть Киев столь охотно поверил в искренность лицемерной хвалы в свой адрес, что и впрямь возомнил себя «совестью мира». И решил, что может читать нотации тем, кто медлит с его поддержкой или вообще прибегать к «воспитательным мерам» в отношении иностранных политиков.

Недавно Израиль возмутился словами Зеленского о том, что сейчас его народ переживает то же самое, что и евреи во время Холокоста. Это он «покреативил» во время видеобращения перед израильскими депутатами. Те, разумеется, напомнили, что было на самом деле: украинские националисты в годы Великой Отечественной войны активно участвовали в уничтожении евреев. К тому же Зеленский, обращаясь к кнессету, был в футболке с символикой УПА (запрещена в РФ), которая как раз и отличилась в зверских еврейских погромах. Итог был предсказуем: Израиль отказался от поддержки Украины в конфликте с Россией.

Ну и ставший новой иллюстрацией сюжета «Ай, моська, знать она сильна…» политический скандал: опять-таки недавно Киев отказался принимать президента Германии Штайнмайера. Дескать, запятнал себя связями с москалями и недостаточно рьяно помогает Украине. Такая дипломатическая дичь повергла немцев буквально в ступор. Но помогать все равно надо - все ставки сделаны на украинских националистов во главе с Зеленским, придется умыться и продолжать… Поэтому украинский посол в Берлине Мельник не останавливаясь откровенно хамит немцам и требует от Германии «компенсации за оккупацию» во время войны.

Надо отметить одну особенность всех этих внешнеполитических «креативов» Киева: упорные попытки укронацистов обвинить других в пособничестве гитлеровскому фашизму. То, что украинские националисты, пособники и соучастники военных преступлений нацистов, официально признаны на Украине национальными героями, это нормально. Главное, заставить других согласиться, что у них есть перед украинцами «непогашенные счета» и моральная вина. Поэтому столь настойчиво украинские неонацисты колют в глаза некоторым своим покровителям фашистскими «грешками» прошлого. Наступление, как известно, лучший способ защиты. К тому же это отводит внимание от неонацистской сути нынешнего киевского режима. Но, как видим, порой такое усердие дает обратный результат.