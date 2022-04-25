12 пьянок в гостях у премьер-министра: Times сообщила о неизбежной отставке Бориса Джонсона

Британская пресса заговорила о скорой возможной отставке Бориса Джонсона. Фото: REUTERS

Британская пресса уже не раз публиковала свидетельства участия премьер-министра страны Бориса Джонсона в вечеринках, которые проходили в его резиденции.

Казалось бы, нет ничего предосудительного в том, что глава правительства принимает в казенной резиденции гостей, но пьянки организовывались в период жесточайшего локдауна, когда все британцы сидели дома, а в королевстве бушевал коронавирус.

Результаты расследования, включающие в себя стенограммы разговоров с сотрудниками канцелярии Джонсона, копии их переписок и пр., как пишет The Times, «убийственны» для Джонсона и могут поставить крест на его политической карьере.

Полиции известно о 12 вечеринках на Даунинг-стрит 10 в период локдауна, Джонсон принимал участие, как минимум, в половине из них. И однажды даже отмечал свой день рождения.

За это ему уже выписывали штраф, и Джонсон стал первым британским премьером, досье которого пополнилось административным нарушением, совершенным в период исполнения обязанностей главы правительства.

Полиции известно о 12 вечеринках на Даунинг-стрит 10 в период локдауна. Фото: REUTERS

Подготовка итогового доклада по итогам расследования было поручено высокопоставленной чиновнице британского правительства Сью Грей. Ознакомившиеся с его содержанием, источники заявили, что «он обличителен и невероятно осложнит жизнь премьер-министру.., его может быть достаточно, чтобы покончить с ним».

Также сообщается, что в докладе Грей содержатся не только выводы и рекомендации, связанные с расследованием вечеринок в период локдауна, но и нелицеприятный анализ рабочей обстановки в высшем руководстве королевства.

Пока же Джонсон в отставку уходить не собирается. Но публикация доклада может сделать ее неотвратимой.

Борис Джонсон старается поддерживать форму пробежками. Последние годы компанию премьер-министру составляет его пес Дилэн. Фото: EAST NEWS

Планируется, что «убийственный» доклад будет опубликован в самое ближайшее время. Задержка вызвана просьбой Скотланд-Ярда, заканчивающего расследование нескольких эпизодов с участием Джонсона.