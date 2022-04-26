Билл Гейтс пошутил об "отслеживании людей" с помощью вакцин от коронавируса

Гейтс назвал абсурдными обвинения в его адрес, связанные с появлением коронавируса в человеческой среде
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Миллиардер и филантроп, основатель корпорации Билл Гейтс, которого сторонники различных теорий заговоров подозревали в чипировании людей посредством вакцин от COVID-19, в шутливой форме заявил, что не будет отслеживать людей с помощью сделанных прививок.
Он сказал, что не знает, зачем ему могли бы понадобиться такие данные, и каким образом он смог бы использовать информацию о каждом привитом человеке, живущем на нашей планете.
Гейтс назвал абсурдными обвинения в его адрес, связанные с появлением коронавируса в человеческой среде и разрастании пандемии до мирового масштаба.
Ранее он предупреждал о пандемиях, которые могут быть еще страшнее, чем COVID-19, с куда более высокой смертностью и массовой и тяжелой, нежели при коронавирусе и всех известных его штаммах, заболеваемостью.
Также Гейтс прогнозировал, что в текущем году завершится критическая фаза пандемии COVID-19, но прививаться от коронавируса людям придется еще очень долго.