Билл Гейтс пошутил об "отслеживании людей" с помощью вакцин от коронавируса

Гейтс назвал абсурдными обвинения в его адрес, связанные с появлением коронавируса в человеческой среде Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Миллиардер и филантроп, основатель корпорации Билл Гейтс, которого сторонники различных теорий заговоров подозревали в чипировании людей посредством вакцин от COVID-19, в шутливой форме заявил, что не будет отслеживать людей с помощью сделанных прививок.

Он сказал, что не знает, зачем ему могли бы понадобиться такие данные, и каким образом он смог бы использовать информацию о каждом привитом человеке, живущем на нашей планете.

Гейтс назвал абсурдными обвинения в его адрес, связанные с появлением коронавируса в человеческой среде и разрастании пандемии до мирового масштаба.

Ранее он предупреждал о пандемиях, которые могут быть еще страшнее, чем COVID-19, с куда более высокой смертностью и массовой и тяжелой, нежели при коронавирусе и всех известных его штаммах, заболеваемостью.

Также Гейтс прогнозировал, что в текущем году завершится критическая фаза пандемии COVID-19, но прививаться от коронавируса людям придется еще очень долго.