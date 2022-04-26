Товарооборот России и Казахстана превысил 25,5 млрд долларов

Визит в Москву министра иностранных дел Казахстана Мухтара Тлеуберди подтвердил готовность республики продолжать расширять экономические связи с Россией, наша страна является крупнейшим торговым партнёром Республики Казахстан. Тлеуберди обсудил с российским коллегой Сергеем Лавровым состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, дальнейшие шаги по укреплению межрегионального и приграничного сотрудничества, взаимодействие в топливно-энергетической и космической сферах.

Сергей Лавров сообщил, что президент Касым-Жомарт Токаев получил приглашение принять участие в Петербургском международном экономическом форуме в июне этого года, кроме того, в нынешнем году в Оренбурге пройдёт ежегодный Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. В настоящий момент 73 из 85 регионов России участвуют в совместных торгово-экономических проектах с партнёрами в Казахстане, отметил министр иностранных дел. Он также отметил рост объёмов взаимной торговли.

«В прошлом году был достигнут рекордный показатель товарооборота – он превысил отметку в 25,5 млрд долларов, значительно выросли взаимные поставки, видим в этом подтверждение обоюдовыгодного характера нашего взаимодействия», – сказал Сергей Лавров.

В свою очередь Мухтар Тлеуберди подчеркнул, что за три десятилетия Россия и Казахстан сформировали стратегическое партнёрство, основанное на исторической близости двух народов, взаимном доверии, уважении суверенитета, национальных интересов – как в двустороннем, так и многостороннем плане. «В целом хочу отметить, что сотрудничество с Россией было и остаётся в числе приоритетов нашей внешней политики, рассчитываем сохранить и далее развивать конструктивные подходы и общую нацеленность на решение долгосрочных и текущих задач взаимного интереса, в том числе поставленные главами наших государств», – заключил министр иностранных дел Казахстана.

Иллюстрацией российско-казахстанского партнёрства может послужить, в частности, недавний визит в Казахстан губернатора Омской области Александра Буркова, обсудившего с президентом Касымом-Жомартом Токаевым состояние и перспективы сотрудничества российского региона и республики.

Новые маршруты сотрудничества

На встрече с омским губернатором президент Токаев отметил, что связи между республикой и российским приграничным регионом благотворно влияют на показатели торговли. Токаев отметил, что Омская область занимает особое место в проектах развития межрегиональных связей Казахстана, и что для самого Омска Казахстан является «партнёром номер один».

В ответ Александр Бурков рассказал: «Наш регион готов увеличить поставки (в Казахстан – ред.) элитных семян. Сегодня порядка 5 млн гектаров земли в Казахстане засевается семенами именно омских научных центров. Мы в свою очередь заинтересованы в том, чтобы приобретать в казахстанских хозяйствах племенной скот для выращивания высокопродуктивных мясных пород крупного рогатого скота на территории Омской области – мы как раз говорили о возможности разрешить поставки этой продукции».

На встрече президента с губернатором говорилось и о важности налаживания прямого транспортного сообщения между регионами России и Казахстана, о планах открытия ежедневных рейсов, а также авиаперелётов из Омска в Алм-Ату, Павлодар, Петропавловск, Шымкент и Актау.

Стоит отметить, что незадолго до визита в Москву министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил, что его страна не станет предпринимать шагов для обхода введённых против России санкций, но при этом подчеркнул, что Казахстан не намерен присоединяться и к санкционному давлению на Российскую Федерацию, как и предпринимать какие-либо шаги, которые ущемляли бы интересы России и противоречили духу партнёрства двух стран.

Министр иностранных дел республики отметил, что у Казахстана исторически сложились тесные политические, экономические, культурные и гуманитарные связи с Россией.

«Имея самую протяжённую в мире границу, мы намерены сохранить наработанный уровень торгово-экономического взаимодействия с российскими партнёрами. В целом юридически и политически наши государства – союзники и стратегические партнёры», – сказал Мухтар Тлеуберди.

Он заверил, что в качестве члена Евразийского экономического союза Казахстан продолжит развивать торговые отношения с Россией. «В целом изоляция российской экономики – одной из крупнейших в мире – в долгосрочной перспективе, естественно, наносит ущерб развитию всей глобальной экономики. В этой связи полагаем, что международное сообщество должно и далее содействовать поискам мирного разрешения конфликта между Москвой и Киевом», – подчеркнул министр иностранных дел Казахстана.

«Быстрее и экономичнее»

Переговоры с президентом Касымом-Жомартом Токаевым стали не единственной встречей омского губернатора Александра Буркова в ходе визита в Казахстан. Деловая программа также включала встречу с руководством Министерства индустрии и инфраструктурного развития, топ-менеджерами инвестиционно-строительного холдинга BI Group, посещение Казахского агротехнического университета, осмотр инфраструктурных объектов столицы.

Омская делегация встретилась с главой Павлодарской области Абылкаиром Скаковым, стороны обсудили организацию грузопотока по реке Иртыш. В постройку причальной стенки в Павлодарской области омские инвесторы готовы вложить до 100 млн рублей.

«Прорабатываем вопрос о запуске прямого авиарейса между Омском и Павлодаром. Рассматриваем вместе с акимом (главой региона – ред.) вопрос строительства небольшого грузового порта для погрузки продукции поставщиков Павлодарской области и её транспортировки по Иртышу. Это позволит сократить издержки перевозчиков на 30%», – отметил губернатор Омской области.

Его павлодарский коллега пообещал поддержку в реализации проекта. «У нас практически единственный речпорт, который остался в Казахстане, и действительно по водной артерии мы могли бы перевозить гораздо больше грузов. Это и быстрее, и экономичнее. В последние годы по объективным и субъективным причинам динамика грузоперевозок уменьшается, но когда-то это было и полмиллиона и миллион тонн грузов. Полагаю, что здесь есть большой потенциал для бизнеса обеих областей. Технические вопросы и барьеры в этом вопросе будем совместно решать на уровне региональных властей и при необходимости при поддержке центральных органов», – пояснил Абылкаир Скаков.

В настоящий момент из Омска в соседнюю страну поставляются пило- и лесоматериалы, а из Казахстана в Омск по реке доставляют щебень, песчано-гравийную смесь и соль. Ежегодный объём грузоперевозок достигает около 150 тыс. тонн.

Кроме того, на переговорах главы Омской области с павлодарским коллегой была продолжена тема обсуждавшегося накануне с президентом Казахстана создания филиала Омского государственного технического университета на базе университета Павлодара. Ректоры ВУЗов уже провели встречу, они договорились о том, чтобы совместная образовательная программа стартовала в сентябре нынешнего года.

Омская делегация посетила крупнейшие павлодарские предприятия, среди которых производитель высокооктановой добавки к топливу и полипропилена «Нефтехим», агрокомплекс «Рубиком», а также культурные и спортивные объекты.

Губернатор Александр Бурков пригласил павлодарцев на празднование 200-летия Омской области и первые игры спортивной команды «Авангард» на домашней арене.

Растущие региональные рынки сбыта

Кандидат экономических наук, заведующий кафедрой Омского филиала Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Евсеенко напоминает, что Казахстан и Россию объединяет не только сухопутная граница, но и Иртыш, его совместное пользование.

«У наших соседей есть большой интерес к лесу, в том числе и омскому. Ну, и транзит зерна – пшеницы третьего класса. Это традиционные вещи, о которых всегда договариваются. Что же касается реки Иртыш, то она в принципе напоминает реку Дунай в Европе. И Бухтарминское водохранилище, которое находится в Казахстане, практически регулирует режим его водостока. На территории Омской области и России это уже канал, – говорит российский эксперт. – Сколько сбросят воды и в какое время – имеет большое значение у нас в области, от этого зависят и чрезвычайные ситуации, и полив, и судоходство зависит от этого. По этому вопросу с Казахстаном мы находим общую точку зрения».

По мнению заместителя торгового представителя Казахстана в России в г. Казань Нуржана Садыкова, рост торгового сотрудничества убедительно демонстрируют статистические данные.

«Если говорить о динамике торгового сотрудничества, то здесь положительный тренд есть как в сравнении с прошлым годом, так и в сравнении с 2020-м. Только за январь-февраль текущего года товарооборот составил в среднем около 3 млрд долларов и вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время экспорт Казахстана в Россию за этот же период показал опережающие темпы роста на 32%. Поэтому мы заинтересованы и работаем над сохранением этого тренда именно в фокусе двусторонних торговых отношений.

Стимулирование казахстанских и российских предприятий к развитию приграничного сотрудничества позволит компенсировать часть растущих издержек бизнеса за счёт того же короткого «логистического плеча», переориентации части рынка сбыта на более короткие расстояния. Стимуляция пригранично-торгового сотрудничества потянет за собой и промышленную кооперацию. В целом же, в условиях глобального обрыва логистических цепочек и высвобождения торговых ниш, мы наблюдаем рост интереса бизнеса к региональным рынкам сбыта, и мы только содействуем этому тренду», – говорит торговый представитель Казахстана а России.