Последние новости о ситуации вокруг Украины на 30 апреля 2022 года: Минометные обстрелы на границе, комендантский час в Одессе, британцы опять попадают в плен

Высокоточными ракетами уничтожены корпуса предприятия ракетно-космической отрасли «Артем» в Киеве Фото: REUTERS

Границу обстреливают из минометов

Утром 29 апреля был обстрелян пункт пропуска в Рыльском районе Курской области. Глава области Роман Старовойт написал в телеграм-какнале, что « около 08.00 из минометов был обстрелян пункт пропуска в селе Крупец, жертв и разрушений нет». А вот что сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз: «29 апреля минометному обстрелу с территории Украины подверглось отделение погрануправления ФСБ России по Брянской области в поселке Белая Березка Трубчевского района. Пострадавших нет». Впрочем, из-за обстрела были повреждены водо- и электроснабжения — которые оперативно восстановили.

Шведы оценили свободу незалежной

Власти столицы Швеции решили назвать ту часть парка Мариебергспаркен, что примыкает к посольству России, «площадью Свободной Украины». Как полагает мэр Стокгольма Анна Кениг Йерльмюр, это «станет постоянным символом солидарности с украинским народом». А также обозначением «позиции по отношению к действиям России». Любопытно, что смену названия улицы Ервельсгатан, где находится посольство, местные власти и жители не поддержали. Переименование парка показалось более удачным решением. Ну что, вон в Вильнюсе назвали улицу Имени Героев Украины — теперь ходят по ней и нарадоваться не могут.

Чем Киев расплатится за ленд-лиз из США

И палата представителей Конгресса и Сенат США одобрили законопроект о «ленд-лизе» для Незалежной . Это должно упростить оказание ей военной помощи. Лишь 10 конгрессменов были против, зато 417- за. Теперь администрации США в течение 2023 финансового года может предоставлять любую военную технику Украине и другим странам Восточной Европы. В Киеве ликуют, но почему-то никто не задает вслух вопрос — как и кто расплачиваться будет за все эти пушки и плюшки?

Подлодки бьют по степям Украины

Российская дизель-электрическая подлодка из акватории Черного моря нанесла удар «Калибрами» по военным объектам Украины. Прежде о нанесение ракетных ударов именно субмаринами по объектам ВСУ не сообщалось — были задействованы ракетные системы фрегатов, авиации, наземные комплексы, в том числе береговые.

В столице получили серьезное предупреждение

Высокоточными ракетами уничтожены корпуса предприятия ракетно-космической отрасли «Артем» в Киеве. Также ракетными ударами уничтожены три тяговые электроподстанции в районах железнодорожных узлов Фастов в Киевской области, Красносёлка в Одесской области и Полонное в Хмельницкой области.

Донбасс очищается и несет потери

К вечеру 29 апреля на территории Донецкой Народной Республики группировка войск республики при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 173 населенными пунктами. ПРи том за 72 дня эскалации, начиная с 17 февраля, в ДНР в результате обстрелов со стороны украинских войск погибли 93 мирных жителя, в том числе двое детей, 416 человек получили ранения.

Крым трудоустроит беженцев

В Крыму готовы трудоустроить вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской Народных Республик, а также с Украины. Как сообщила вице-премьер – министр труда и соцзащиты Крыма Елена Романовская, « на всех пунктах пропуска организованы пункты центра занятости с информацией о том, что мы оказываем содействие в трудоустройстве. Анкетируем всех прибывающих, чтобы узнать, готовы ли они трудоустраиваться»

Очередной британец попал в плен

Опубликовало новое видео с опросом очередного британского наемника, Эндрю Хилла. Выходца из Плимута взяли в плен в Николаевской области. Группа наемников, в которой воевал Хилл, была разбита, а сам он получил ранение. Наемник, покачивая забинтованной рукой , рассказывает, что прибыл в незалежную через Польшу, в их группе было семь человек, но кто именно отдавал им приказы, он не знает...

В Одессе затяжной комендантский час

С 1 мая, как заявил спикер военной администрации Одессы Сергей Братчук заявил, что в жемчужине у моря введут «затяжной» комендантский час. Он продлится с вечера 1 мая до 5 часов утра 3 мая. Без специальных пропусков нахождение людей на улице в это время запрещено. Ранее комендантский час вводили в Киеве. Он действовал ежедневно с 20.00 до 7.00.

В приграничной зоне тучи ходят хмуро

В двух пограничных областях - Сумской и Черниговской введены ограничения на нахождение и перемещение в приграничной зоне. Об этом сообщил спикер Государственной погранслужбы Андрей Демченко, По его заявлению «гражданам запрещено пребывать возле границы на территории местности около 1 км, кроме населенных пунктов. На территории местности приграничных контролируемых районов до 20 км будет запрещено перемещение в ночное время, нахождение в лесополосе или с целью отдыха, осуществление любых работ, кроме ряда предприятий по предварительному согласованию с пограничниками». Эти области граничат с Брянской, Курской и Белгородской областями.

До канадцев следователи добрались

Следственный комитет России занялся расследованием деятельности канадских военных инструкторов на Украине, сообщили в СК РФ. РЕчь, в частности, о том, как представители страны кленового листа готовили боевиков запрещенного в России «Азова». Ну что, давно пора.