В США охранница вывезла из тюрьмы рецидивиста-убийцу

Беглый преступник Кейси Уайт, 38 лет, был арестован в 2020 году и обвинен в убийстве. Фото: Офис шерифа округа Лодердейл

Дерзкий побег случился еще в минувшую пятницу в тюрьме штата Алабама, сообщает ABC.

Утром сотрудница исправительного учреждения Вики Уайт повезла в суд на запланированную консультацию с психиатром заключенного Кейси Уайта. Сообщив коллегам, что оставит его в суде, а сама пойдет на прием к своему врачу. Но до суда они так и не доехали. Спустя два часа тюремный автомобиль обнаружили на стоянке торгового центра. Пустой. Коллеги пытались дозвониться до Вики, но ее телефон молчал.

Тюремное руководство выдвинуло версию, что рецидивист мог взять охранницу в заложники во время поездки и сбежать вместе с ней. Но ряд обстоятельств противоречит этой версии. Выяснилось, что охранница обманула руководство. В тот день не было запланировано никакой оценки психического здоровья рецидивиста. Как и ее визита к доктору. Мало того, в нарушение инструкции, она повезла рецидивиста в одиночку. Хотя опасных преступников за пределами тюрьмы всегда должны сопровождать двое охранников. Да и как мог зек захватить в заложницы вооруженную охранницу, если за ворота тюрьмы он выехал в наручниках и со скованными ногами?

Похоже, версию про «заложницу» руководство выдвинуло, защищая честь мундира.

Ведь Вики Уайт – не рядовая охранница. Заместитель директора коррекционного департамента тюрьмы. Стаж работы в управлении исполнения наказаний Алабамы - 25 лет. Имела свободный доступ ко всем заключенным. В круг ее обязанностей входила их доставка в суд.

Помощник директора исправительных учреждений округа Лодердейл Вики Уайт и заключенный Кейси Коул Уайт. Фото: Офис шерифа округа Лодердейл

"Все сотрудники управления в шоке от ее исчезновения и вообще от случившегося, - сказал на пресс-конференции шериф округа Рик Синглтон. – Она была примерным сотрудником тюрьмы и несколько раз получала звание сотрудника года. Все ее коллеги, все сотрудники департамента шерифа, судьи - все они ее очень уважали.»

Впрочем, шериф не исключает, что Вики помогла рецидивисту бежать. «Зная беглеца, мы можем сказать, что она в опасности вне зависимости от обстоятельств,» - заявил он.

Дело в том, что Вики на службе носила девятимиллиметровый пистолет. Теперь он попал к преступнику.

Родственные связи беглецов исключены. Они просто однофамильцы.

Скорее всего, одинокую 56-летнюю женщину очаровал 38-летний рецидивист.

Кейси Уайт ранее отбывал срок за угон автомобиля, проникновение в чужой дом. Позже был арестован за убийство в 2015 году 58-летней Конни Риджуэй, свидетельницы по делу о финансовой эксплуатации пожилых людей. Арестованный признался в убийстве, заявив, что ему за это заплатили.

По законам штата Алабама за это преступление Кейси Уайту грозит смертная казнь. В тюрьме он ожидал приговора суда. В 2020 году уже пытался бежать, захватив заложника, но побег тогда сорвался.

Поиском особо опасного преступника занимается сейчас Служба судебных приставов США. За информацию о беглецах объявлена награда в 10 тысяч долларов. Власти предупреждают, чтобы граждане сами не пытались задержать Кейси Уайта, вооруженного пистолетом.