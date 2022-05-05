Певица МакSим даст уникальный концерт в частном санатории после выздоровления

Певица МакSим на майские уехала в Крым. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

38-летняя певица МакSим вечером 5 мая поет в Ялте. Звезда совмещает отдых в Крыму с работой. Первое гастрольное выступление после болезни. За возвращением артистки к привычной жизни следят многие, так как прошлым летом молодая женщина боролась за жизнь – а миллионы людей за нее переживали. Марина Абросимова (настоящее имя автора и исполнителя песен) в июне прошлого года попала в больницу с коронавирусной пневмонией и 95% поражения легких, в реанимации она провела больше двух месяцев. Врачи и МакSим справились со сложнейшими осложнениями. Спустя год звезда радует цветущим внешним видом и активностью.

В Крым МакSим приехала на поезде, поселилась в одном из лучших санаторных комплексов. Звезда отдыхает в пятизвездочном Mriya Resort. Здесь отличное санаторно-курортное лечение, спа и условия для отдыха просто шикарные — бассейны, рестораны, процедуры. Впрочем цены тоже шикарные: просторный семейный номер на сутки стоит от 26800 рублей с питанием. 5 мая вечером на большой сцене комплекса поет МакSим. Если вы не живете в этом санатории, то на концерт можно попасть за деньги. Можно купить абонемент на вечернее посещение комплекса (с 17 часов), а заодно и прийти в 21.30 концерт звезды – цена 4 тысячи рублей.

По традиции в Крыму Марина посещает святые места, расположенные неподалеку. Прошлой осенью артистка проходила реабилитацию после болезни здесь же в Ялте. Кстати, на московский концерт МакSим в зеленом театре ВДНХ цена билетов начинается от 2500 рублей.

На свежей крымской афише звезда выглядит отлично. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

МакSим восстановилась и работает активно: выпустила уже два дуэта – перепела свои хиты: «Отпускаю» с Егором Кридом и «Знаешь ли ты» с Димой Биланом. «Отпускаю» держится которую неделю в топе Apple Musik. Сама МакSим и выступает со своими музыкантами и спортом занимается. На днях вот сообщила: «Начала заниматься акробатикой. Уже встаю на руки». Ну и главное: «Чувствую себя как новенькая, прекрасно себя ощущаю!» Артистка и правда хорошо выглядит – можно убедится, посмотрев свежий выпуск юмористического шоу «Контакты» на Youtube. Марина слегка поправилась и больше не такая пугающе худая, как первые месяцы после болезни. А главное – она поет. Недавно МакSим с музыкантами дала живой концерт на закрытом частном мероприятии у знакомого бизнесмена, заработав несколько миллионов рублей за выступление.

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