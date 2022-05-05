"Вечерний Ургант" в Европе: правда ли, что Иван Ургант едет на заработки в Германию

Иван Ургант опроверг гастроли популярного телешоу в Германии. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Похоже, Иван Ургант наконец вернулся в публичное пространство после двух месяцев тишины. Телеведущий, чье имя в последнее время было окутано слухами об эмиграции, продаже недвижимости и потере работы на Первой кнопке, обратился к поклонникам в собственном Телеграм-канале. В своем первом посте Ургант в фирменной манере высмеял домыслы на свой счет и нашумевшее высказывание режиссера Эдуарда Боякова, обещавшего ранее плюнуть ведущему в лицо. В общем, никаких шуток в сторону - чувство юмора Урганта с приостановкой его шоу никуда не исчезло.

Между тем, высказался ведущий и по существу. Оказалось, гастроли в Германии - три шоу "Вечерний Ургант Live" в начале июня, билеты на которые якобы продавались по цене до 10 тысяч рублей, не состоятся.

- Мы никуда не едем, это все было запланировано давно, еще до всего. Тут какие-то непроверенные данные, информация не соответствует действительности, - категорично заявил Ургант о своей европейской поездке, добавив, что не успевает комментировать все "фантазии", которыми пестрят соцсети и СМИ.

- Если опровергать вообще все, что пишут про меня в Интернете, боюсь, что мне не хватит времени даже на семью. К сожалению, такое время, что все, что у людей в голове в самых разных фантазиях возникает, неожиданно вдруг оказывается на бумаге или в каких-то Телеграм-каналах. Я уверен, что люди вдумчивые и внимательные этому не верят, потому что это глупости, - поделился телеведущий.

Кстати, продажу своего подмосковного дома пару недель назад Иван Ургант тоже опровергал. Но то ли публику смутил шутливый тон шоумена, то ли голоса диванных экспертов оказались громче - Урганта так и не услышали.

- Я сейчас продаю свою недвижимость… Но вы знайте, это ложь от первого до последнего слова! И теперь я вынужден продавать свою недвижимость, просто чтобы хоть как-то соответствовать тому, что обо мне пишут. Я привык быть тем, за кого меня принимают люди, - отшутился тогда шоумен.