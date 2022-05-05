Оксана Акиньшина снова станет суррогатной матерью — «контейнером»

Кто смотрел — помнит, кто — нет, напомним: главная героиня Саша (Оксана Акиньшина) зарабатывает второй мамой Фото: кадр из фильма

Сериал «Контейнер» (START) вышел в 2021 году — и тогда смотрелся довольно свежо: тема еще не избитая, прекрасный подбор актеров и стиль исполнения.

Поэтому немудрено, что восьмисерийный проект продлили на второй сезон. На днях в Москве стартовали его съемки.

Кто смотрел — помнит, кто — нет, напомним: главная героиня Саша (Оксана Акиньшина) зарабатывает второй мамой. Она, при наличии собственной дочери, вынашивает чужих детей: суррогатная мама. Конечно, все это сопровождается сонмом проблем, коллизий, безвыходных ситуаций и обременений в виде следственных действий. Перефразируя ряженого царем Ивана Буншу, страдают все.

Саша привязывается к семье заказчика

Особенно проблематично, что Саша привязывается к семье заказчика (чего быть не должно) — чиновника Вадима и его жены Марии (Марина Фомина). И не хочет оставлять новорожденного с этой странной парой. На этом и будет строиться движок второго сезона.

Кадр с Юлией Ауг

Юлия Ауг вернется к роли Валентины, матери главной героини, сильно переживающей за Сашу. Кстати, тема суррогатного материнства актрисе не чужда: она признавалась, что ее близкие знакомые именно таким образом - при помощи вспомогательной репродуктивной технологии - стали родителями. Особенно интересно, как будут строиться отношения Саши с дочкой Аней (Мария Лобанова), которая практически до совершеннолетия считала героиню сестрой.

Фото: кадр из фильма

— Ко второму сезону сериал станет менее камерным, история будет развиваться гораздо активнее и динамичнее, — уверяет Оксана Акиньшина. — Будет больше персонажей, влияющих на судьбы главных героев. Больше воздуха, энергии, больше жизни.

Режиссером продолжения «Контейнера» по-прежнему выступает Алексей Ляпичев, он же сценарист. Премьера второго сезона намечена на лето.