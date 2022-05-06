Звезда «Стиляг» Антон Шагин хлестко высказался о спецоперации, Донбассе, «иудовом сердце» Хаматовой и Галкина

Мы сделали дайджест из ключевых цитат артиста

Актер «Ленкома» и звезда фильмов «Стиляги», «Бесы», «Подкидыш» и многих других Антон Шагин довольно нечасто давал интервью. Но в последнее время буквально ошарашил поклонников серией довольно открытых разговоров (с Антоном Красовским, Вячеславом Манучаровым и другими блогерами) на темы, которых его коллеги старательно избегают. Kp.ru сделал дайджест из ключевых цитат артиста по поводу СВО, ДНР, президента России и эмигрирующих коллегах.

ПРО ПРЕЗИДЕНТА И АРМИЮ РОССИИ

«Я поддерживаю и президента, и российскую армию, и русских людей, которые искренне переживают за спецоперацию, наших защитников. Тех ребят, которые прямо сейчас, в эту секунду, гибнут за тебя, меня, всех нас. Больно про это говорить, но говорить про это необходимо. Отмалчиваться мы не имеем права. Потому что это предательство. Война не началась — она не заканчивается. Замечательно сказал об этом протоиерей Андрей Ткачев. С развала СССР это началось. В сторону России со стороны Западной Украины. Она двигалась и приближалась к нашим границам».

ПРО СПЕЦОПЕРАЦИЮ

«Я сделал пост в поддержку спецоперации 25 февраля. И мне нужны были сутки, чтобы сформулировать. Когда я увидел то количество черных квадратиков на аватарках...никого не обвиняю...просто увидел это и мне стало, мягко говоря, не по себе. Я понял, что не должен молчать. Уважаю президента, спецоперацию и низко кланяюсь нашим воинам. Уверен, что в нашей стране огромное количество людей понимают это».

ПРО УГРОЗЫ

«После моего поста и высказываний было много угроз — звонили мне, моему агенту Елене. Угрожали расправой. Видимо, на эмоциях. В течение нескольких дней были звонки с разных номеров. Через две недели я похоронил и фейсбук, и инстаграм. Молчать я не буду. Это предательство».

ПРО ДОНБАСС

«У меня болит душа за всех русских людей, которые находятся там. Находят в себе силы сопротивляться. И я никого не боюсь, кроме Бога. Мирные люди ни в чем не виноваты. Мне искренне жаль, что гибнут дети. Как я могу сказать по-другому? Но нам не оставили выбора. Только вычистить погань, которая захватила мирных людей. Очень надеюсь, что нашим солдатам хватит мужества выстоять и довести дело до конца. Очень надеюсь, что мирные граждане Украины, которых я люблю, поймут, почему Россия начала спецоперацию — не войну. Рассадник неонацистов и ненавистников России нужно вычистить...».

ПРО МИМИКРИЮ

«С некоторыми я прекратил общаться вовсе. Причем, еще в 2017 году после того, как Владимир вручил мне премию. Товарищи, с которыми мы неплохо общались, пропали. Потом начали писать мне: «Что это такое? Как ты мог?». А те, кто уехал из России...пусть остаются там. И прекрасно. Есть такие и в моем кругу — тоже прекратил с ними общение. Маски сброшены, меня это радует. Кто на отдых, кто еще куда. Я никого из них не сужу. Кто я такой? У каждого свой путь, взгляды и мысли. Просто зачем здесь жить? Прекрасный мир ждет — вперед! Но нет, зарабатывать продолжают здесь, при этом продолжают гадить, ругать. Макаревич, который говорит, что это Россия от нас уехала, — несчастный человек, который попутал берега. Давно. Не знаю, кто ходит на его концерты. Смешно обсуждать. Только в нашей стране возможна такая демократия — можно получать деньги из бюджета, тут же гадить и продолжать жить. Это касается и коллег, и режиссеров, и многих других. До какой степени наша страна и государство милосердны и терпеливы? Давно пора понять, кто есть кто».

ПРО УРГАНТА, ГАЛКИНА И ХАМАТОВУ

«Время наступило честное — хромое, но прямое. Уже не спрячешься. Права отмалчиваться мы не имеем, тем более, что исповедуем христианство. Я считаю, что Галкин, Ургант, Хаматова и подобные — иудово племя. Люди с изначально предательским сердцем. Вот и все. Почему они стали идолами? Парадокс. Тут живут и искренние патриоты, болеющие за прошлое, настоящее и будущее. И те, кто жил с фигой в кармане. Никого не обвиняю ни в чем. Просто я знаю, кто предатель, а кто нет. Счастливого пути просящим и стыдящимся!»

ПРО АЛЛУ ПОКРОВСКУЮ

«После того, как я в 2014 году высказался за президента России, уже пожилая актриса, мой преподаватель (Алла Покровская, мать Михаила Ефремова), встретила меня в гардеробе в Школе-студии МХАТ и спросила: «Шагин, ты что за Путина?». Я ответил: «А вы что — нет?». «Упаси Бог!», — говорит и чуть осиновый кол мне не воткнула в грудь. Мы всегда замечательно общались. Для меня это было удивительно. Как такое может быть — живешь в такой великой стране, получаешь образование, при этом открещиваешься от нее и продолжаешь жить. Почему так?»