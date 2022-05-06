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Звезды6 мая 2022 16:49

Звезда «Стиляг» Антон Шагин хлестко высказался о спецоперации, Донбассе, «иудовом сердце» Хаматовой и Галкина

Популярный актер за последнее время дал сразу несколько откровенных интервью
Константин ГЛЫБА
Константин ГЛЫБА
Мы сделали дайджест из ключевых цитат артиста

Мы сделали дайджест из ключевых цитат артиста

Актер «Ленкома» и звезда фильмов «Стиляги», «Бесы», «Подкидыш» и многих других Антон Шагин довольно нечасто давал интервью. Но в последнее время буквально ошарашил поклонников серией довольно открытых разговоров (с Антоном Красовским, Вячеславом Манучаровым и другими блогерами) на темы, которых его коллеги старательно избегают. Kp.ru сделал дайджест из ключевых цитат артиста по поводу СВО, ДНР, президента России и эмигрирующих коллегах.

ПРО ПРЕЗИДЕНТА И АРМИЮ РОССИИ

«Я поддерживаю и президента, и российскую армию, и русских людей, которые искренне переживают за спецоперацию, наших защитников. Тех ребят, которые прямо сейчас, в эту секунду, гибнут за тебя, меня, всех нас. Больно про это говорить, но говорить про это необходимо. Отмалчиваться мы не имеем права. Потому что это предательство. Война не началась — она не заканчивается. Замечательно сказал об этом протоиерей Андрей Ткачев. С развала СССР это началось. В сторону России со стороны Западной Украины. Она двигалась и приближалась к нашим границам».

ПРО СПЕЦОПЕРАЦИЮ

«Я сделал пост в поддержку спецоперации 25 февраля. И мне нужны были сутки, чтобы сформулировать. Когда я увидел то количество черных квадратиков на аватарках...никого не обвиняю...просто увидел это и мне стало, мягко говоря, не по себе. Я понял, что не должен молчать. Уважаю президента, спецоперацию и низко кланяюсь нашим воинам. Уверен, что в нашей стране огромное количество людей понимают это».

ПРО УГРОЗЫ

«После моего поста и высказываний было много угроз — звонили мне, моему агенту Елене. Угрожали расправой. Видимо, на эмоциях. В течение нескольких дней были звонки с разных номеров. Через две недели я похоронил и фейсбук, и инстаграм. Молчать я не буду. Это предательство».

ПРО ДОНБАСС

«У меня болит душа за всех русских людей, которые находятся там. Находят в себе силы сопротивляться. И я никого не боюсь, кроме Бога. Мирные люди ни в чем не виноваты. Мне искренне жаль, что гибнут дети. Как я могу сказать по-другому? Но нам не оставили выбора. Только вычистить погань, которая захватила мирных людей. Очень надеюсь, что нашим солдатам хватит мужества выстоять и довести дело до конца. Очень надеюсь, что мирные граждане Украины, которых я люблю, поймут, почему Россия начала спецоперацию — не войну. Рассадник неонацистов и ненавистников России нужно вычистить...».

ПРО МИМИКРИЮ

«С некоторыми я прекратил общаться вовсе. Причем, еще в 2017 году после того, как Владимир вручил мне премию. Товарищи, с которыми мы неплохо общались, пропали. Потом начали писать мне: «Что это такое? Как ты мог?». А те, кто уехал из России...пусть остаются там. И прекрасно. Есть такие и в моем кругу — тоже прекратил с ними общение. Маски сброшены, меня это радует. Кто на отдых, кто еще куда. Я никого из них не сужу. Кто я такой? У каждого свой путь, взгляды и мысли. Просто зачем здесь жить? Прекрасный мир ждет — вперед! Но нет, зарабатывать продолжают здесь, при этом продолжают гадить, ругать. Макаревич, который говорит, что это Россия от нас уехала, — несчастный человек, который попутал берега. Давно. Не знаю, кто ходит на его концерты. Смешно обсуждать. Только в нашей стране возможна такая демократия — можно получать деньги из бюджета, тут же гадить и продолжать жить. Это касается и коллег, и режиссеров, и многих других. До какой степени наша страна и государство милосердны и терпеливы? Давно пора понять, кто есть кто».

ПРО УРГАНТА, ГАЛКИНА И ХАМАТОВУ

«Время наступило честное — хромое, но прямое. Уже не спрячешься. Права отмалчиваться мы не имеем, тем более, что исповедуем христианство. Я считаю, что Галкин, Ургант, Хаматова и подобные — иудово племя. Люди с изначально предательским сердцем. Вот и все. Почему они стали идолами? Парадокс. Тут живут и искренние патриоты, болеющие за прошлое, настоящее и будущее. И те, кто жил с фигой в кармане. Никого не обвиняю ни в чем. Просто я знаю, кто предатель, а кто нет. Счастливого пути просящим и стыдящимся!»

ПРО АЛЛУ ПОКРОВСКУЮ

«После того, как я в 2014 году высказался за президента России, уже пожилая актриса, мой преподаватель (Алла Покровская, мать Михаила Ефремова), встретила меня в гардеробе в Школе-студии МХАТ и спросила: «Шагин, ты что за Путина?». Я ответил: «А вы что — нет?». «Упаси Бог!», — говорит и чуть осиновый кол мне не воткнула в грудь. Мы всегда замечательно общались. Для меня это было удивительно. Как такое может быть — живешь в такой великой стране, получаешь образование, при этом открещиваешься от нее и продолжаешь жить. Почему так?»

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