Петушок, экскурсия от Кличко и кофта Зеленского: Украина собирает "пожертвования" на аукционе Лондона

Зеленский отдал на аукцион свою кофту, в которой он записывал многие видеообращения к нации и всему миру

Украина получит финансовую допомогу из Лондона. Миллионы и миллиарды от лидеров западных государств – это все пыль, они не свои деньги выделяют. Акт настоящего самопожертвования явил миру президент Украины Зеленский, отдав на аукцион свою кофту, в которой он записывал многие видеообращения к нации и всему миру.

А я-то думал, что он в последнее время начал выступать в футболке. А, оказывается, кофточку Борис Джонсон с собой увез. И вот на днях со стартовой ценой в 50 тысяч фунтов стерлингов она была выставлена на благотворительном аукционе Christie’s в Лондоне.

Премьер Великобритании Борис Джонсон перед началом аукциона призвал его участников "не скупиться" и "тратить по-крупному". Зеленский выступил в начале мероприятия по видеосвязи и заверил, что все вырученные деньги пойдут на гуманитарную помощь Украине. В итоге кофточка ушла за 90 тысяч фунтов, что эквивалентно примерно семи с половиной миллионам рублей. Продавался еще и петушок, который подарили Джонсону во время его прогулки по Киеву, и – пара-пам! – тур по столице Украине с мэром Киева Виталием Кличко в качестве гида—экскурсовода (на самом деле это был наиболее шикарный лот аукциона, потому что столь красноречивого экскурсовода во всем мире не найти). Покупатель, как это частенько случается, пожелал остаться неизвестным.

Маловато денег дает Украине Запад, президенту приходится распродавать личные вещи, и так и до белья недолго осталось. Хотя, наверное, штаны с подпалинами стоили бы еще дороже, чем кофта с потными подмышками и въевшейся в ткань на рукавах пылью белого порошка. Хотя. не исключаю, что кофту перед аукционом постирали.

Вообще-то до Моники Левински Зеленский все равно не допрыгнул. Ей за знаменитое синее платье с остатками биоматериала Билла Клинтона музей предлагал аж 250 тысяч долларов США. Конечно, не все может быть потеряно, и теоретически существует еще и Джозеф Байден, но почтенный возраст Джозефа практически исключает реализацию такого проекта в реальности.

Впрочем, те, кто не успел или не смог купить этот вожделенный лот, могут не расстраиваться. У Зеленского таких кофточек – пруд пруди. А еще есть трусы, штаны, футболки, носки и т.д. Главное, чтобы были не новые, а поношенные. Так что вскоре могут начаться настоящие мелкооптовые распродажи. Исключительно для Украины и ее процветания. Хотя понять таких людей, охотящихся за поношенными тряпками, лично мне тяжело. Тоже мне, свадебное платье принцессы Дианы нашли.

Но вот когда дойдет до секонд-хенда "от Зеленского", тогда уж пусть такие любители не зевают: налетай – подешевело.

P.S. Впрочем, чему удивляться. Выставили же на Украине на продажу огрызок круассана, который якобы не доела Анджелина Джоли во Львове, за миллион гривен. Трудно себе представить, сколько бы потянул любой предмет ее туалета. Зеленский и тут явно не конкурент.