Макрон заверил, что готов «действовать неустанно» и, в частности, посвятить всего себя французским детям и молодежи Фото: REUTERS

«Ближайшее будущее станет временем решительных действий для Франции и Европы». С таких слов началась инаугурация переизбранного французского лидера Эммануэля Макрона. Торжественная церемония в Елисейском дворце продолжалась полтора часа и собрала около 450 гостей, среди них - сенаторы, члены правительства, бывшие президенты Николя Саркози и Франсуа Олланд.

Торжество не обошлось без конфузов. Во время оглашения количества голосов, набранных Макроном по итогам второго тура выборов, председатель Конституционного совета Лоран Фабиус замешкался на несколько секунд и вместо того, чтобы назвать число 18 768 639 голосов, он перепутал цифры и озвучил число меньшее на 90 тысяч - 18 678 639.

В Париже прошла инаугурация Эммануэля Макрона Фото: REUTERS

Десятиминутная речь Эммануэля Макрона запомнилась многим присутствующим и журналистам тем, что ключевым ее словом стал глагол «действовать». Таким образом политик хотел напомнить о противостоянии тем вызовам, с которым он должен столкнуться в ближайшую пятилетку. Речь о том, что Парижу предстоит действовать, что избежать эскалации конфликта на Украине, построить «общество полной занятости», превратить Францию в «великую экологическую державу», бороться с «неравенством путем восстановления образовательной системы и здравоохранения», добиваться прогресса для каждого француза, «работать во имя равенства мужчин и женщин».

Макрон заверил, что готов «действовать неустанно» и, в частности, посвятить всего себя французским детям и молодежи.

- Я клянусь оставить после себя более пригодную для жизни планету и более живую и сильную Францию, - добавил французский лидер.

В конце церемонии по традиции из Дворца инвалидов прозвучал 21 пушечный выстрел. Под звуки «Марсельезы» Эммануэль Макрон вышел из Елисейского дворца, чтобы провести смотр войск.

Официально второй срок французского президента начнется в полночь 13 мая.