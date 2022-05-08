Командование 36-й бригады украинских морпехов неожиданно "воскресло" в плену

Командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ полковник Баранюк оказался в плену.

Командир 36-й бригады морской пехоты Украины полковник Баранюк неожиданно для широкой публики "воскрес". Помните, в апреле везде крутили ролики о неудачной попытке прорыва группы морпехов из Мариуполя, когда в кадр попало какое-то очень трудно идентифицируемое сгоревшее тело с лежащим рядом автоматом, на котором была бирка с фамилией "Баранюк". Ан, оказывается, комбриг жив, цел и невредим (судя по внешнему виду) и в плену дает подробные показания на допросах и даже интервью российским журналистам, которых допустили до общения с ним. И не только с ним, но и с начальником штаба бригады полковником Дмитрием Кормянковым, также угодившем в плен вместе со своим командиром.

- Мы изначально не готовились к ведению боевых действий в населенном пункте, признался Кормянков. – У нас не было такой задачи. Проводить какие-то рекогносцировки и дополнительные маневры у нас не было такой возможности. Нам пришлось статически занимать оборону и действовать уже по обстоятельствам.

По словам же комбрига, всей обороной Мариуполя и "Азовстали" руководил командир бригады Нацгвардии, куда входил и батальон "Азов". Он подчеркнул, что это разные ведомства – Нацгвардия относится к МВД, а его бригада подчинялась командованию ВМСУ.

- Поначалу это для меня было странно, обычно все наоборот, - признался командир украинских морпехов. – но раз вышестоящее начальство так решило… К тому же мы получили свой участок, свою линию обороны…

А еще он раскритиковал столь широко распиаренные Javelin.

- Javelin бесполезен в городских боях, ему там постоянно что-то мешает, - рассказал Баранюк и сказал, что, в принципе, эта американская "панацея" ничем не лучше и вполне сравнима с РПГ-18 или РПГ-22. Потом несколько секунд подумал и еще раз утвердительно заявил. – РПГ-22.

Коснулся разговор и темы иностранных наемников. Баранюк сообщил, что в его бригаде было только два иностранца, оба англичанина, которые записались в первый батальон и добавил, что "законодательство Украины позволяет это". А вот начштаба даже вспомнил, что один из англичан был снайпером, а вот про второго затруднился что-либо сказать. При это, комбриг затруднился определить их побудительные мотивы. По его словам, они не были ни разведчиками, ни охотниками за деньгами, Скорее всего, просто авантюристы и любители острых ощущений.

А вот начштаба Кормянков оказался более словоохотливым и с явной обидой развенчал несколько героических мифов об "Азове".

- Они просто уходили с тех районов, где они выполняли задачу, соответственно, нам приходилось занимать эти районы, чтобы нас не обошли с фланга. - рассказал Кормянков об "азовцах" и пожаловался, что даже приструнить их за такое морпехи не могли. – Другое ведомство, мы не могли им высказывать никаких претензий, мы могли докладывать только нашему непосредственному начальству об изменении тактической обстановки и о наших решениях – занять оборону с левого фланга, потом с правого фланга и так далее.

Практически все время обороны морпехи сидели, ничего не зная о происходящем за пределами дальности выстрела. По словам Кормянкова, они не знали ничего о потере украинскими силами Волновахи, о ситуации на дорогах вокруг Мариуполя. А первые подозрения и сомнения возникли у них лишь после того, как им не смогли доставить подкрепления, боеприпасы и провиант. При этом, связь у них все время была – интернет раздавали Спутники Starlink американского миллиардера Маска.

- Мы докладывали руководству, руководство нам ответило, что сейчас готовится специальное мероприятие по восстановлению переднего края, - рассказал начштаба бригад (получается, руководство из Киева врало все это время напропалую обеим сторонам – населению, что все в Мариуполе в порядке, а морпехам, что их скоро деблокируют). – Руководство обещало, что рубеж по линии Мариуполь-Волноваха, ну и там севернее, снова будет удерживаться украинскими войсками. И наша задача – дождаться, пока формирования ВСУ развернутся и снова займут этот рубеж.

- Я к ним не отношусь, никак. – ответил начштаба на вопрос, как он относится к "азовцам". – Они мне неинтересны. У нас был небольшой период, когда мы вели диалоги. До тех пор, пока они не начали отходить с флангов, не оголили наши позиции и заставили наши подразделения идти на разрыв. Это привело к большим потерям нашего личного состава.

- Да, я рад, что военнослужащие 36-й бригады остались живы. Не все, конечно, но те, кто остались, - даже с некоторыми вызовом ответил начштаба бригады и признал. - Вышли бы раньше, сохранили бы больше жизней.

А в результате просто прозрел.

- Я бы не хотел, чтобы этот конфликт решался военным путем. Его нельзя решить таким способом. Страна Украина могла бы пойти на уступки для прекращения этого конфликта. Режим без НАТО и гарантии ненападения – в этих ключевых моментах нет ничего невыполнимого.

- Нацизм не поддерживаю и не являюсь его сторонником или человеком, который интересуется этим направлением. Таким вопросом должны заниматься на уровне государства, а не на моем, - заверил в завершение Кормянков. Ну да хорошо хоть не сказал, что был поваром и просто кормил штаб.

Интересно, что, говоря о государстве и высших руководителях, Кормянков показательно закатывал глаза вверх. Он, вообще, это делал довольно часто, особенно, когда речь заходила о вышестоящем начальстве.

Молодцы какие у нас в Минобороны. Мало того, что бойцам удалось таких птиц взять в плен, так еще и столько времени держать этот факт в тайне, чтобы обнародовать, когда придет время – это дорогого стоит. У кого-то в Киеве (и не только там) сегодня точно что-то припекло.