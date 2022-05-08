Зеленский запретил одесситам смотреть спутниковое телевидение

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

В Одессе запретили смотреть российские передачи, а также на всякий случай и молдавские. Ну, а вдруг, что-то пойдет не так.

- Администрация Одесской области с целью ограничения информационного пространства и лишения людей доступа к альтернативному мнению об обстановке вокруг специальной военной операции запретила работу провайдеров спутникового телевидения, осуществляющих трансляцию российских и молдавских телеканалов, - заявил руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию Михаил Мизинцев.

Генерал-полковник отметил, что жильцов квартир и частных домовладений насильно принуждают демонтировать имеющееся спутниковое оборудование, а всех, кто не выполнил это требование, бездоказательно обвиняют в пророссийских взглядах, изымают компьютеры, планшеты и смартфоны.

- Граждан увозят в неизвестном направлении, их дальнейшая судьба родственникам не известна, - прокомментировал эту ситуацию Мизинцев и обратил внимание, что подобные «преступные действия киевских властей направлены на сокрытие от граждан Украины сложившейся катастрофической ситуации в стране, вызванной деструктивной политикой официального Киева, и свидетельствуют о полном безразличии к судьбам миллионов украинцев».

Отметим, что именно такая позиция Киева уже привела к высоким потерям на Донбассе и Мариуполе, где погибли более 25 тысяч украинских военнослужащих, участников националистических батальонов и наемников.

Свою тактику киевские власти менять не планируют. По данным Мизинцева украинские националисты продолжают активно использовать мирных граждан и объекты гражданской инфраструктуры в военных целях:

- В Краматорске Донецкой Народной Республики в школе № 20 и детском саду № 87 размещены подразделения ВСУ

и оборудованы огневые позиции. При этом в подвальных помещениях насильно удерживаются гражданские лица – жители близлежащих домов, а все подходы к зданиям заминированы.

- В Харькове в здании детской областной инфекционной клинической больницы № 22 боевики националистических батальонов оборудовали опорный пункт и склад боеприпасов, на прилегающей территории размещены артиллерийские установки. При этом, персонал больницы и всех гражданских лиц, в том числе тяжелобольных детей, под угрозой физической расправы вынудили покинуть медицинское учреждение.

- В Славянске Донецкой Народной Республики неонацисты украинских вооруженных формирований заминировали железнодорожный мост ветки «Славянск-Краматорск» и автомобильный мост через реку Сухой Торец, которые планируют взорвать, обвинив в этом якобы «наступающие подразделения российских войск».

- В Запорожье администрация, скрывая истинную цель – использование граждан в качестве «живого щита», под предлогом «обеспечения безопасности» запретила эвакуацию мирных граждан. Любые попытки жителей покинуть город на личных автомобилях и пешком жестко пресекаются боевиками батальонов территориальной обороны на блокпостах. Оказывающих малейшее сопротивление мирных граждан подвергают физическому насилию, автомобили изымают, а людей отправляют обратно пешком.

- Напоминаем, что из-за таких же радикальных подходов нацистской Германии в отношении гражданского населения, руководством стран мирового сообщества после окончания Второй мировой войны было разработано и документально закреплено большинство норм и принципов международного гуманитарного права, действующего и в настоящее время, - подчеркнул Мизинцев и призвал страны «так называемого коллективного Запада», безоговорочно поддерживающих киевский режим, прекратить «закрывать глаза» на эти вопиющие факты и осудить военные преступления киевских властей в отношении собственного народа.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Несмотря на все трудности и препятствия, создаваемые Киевом, за прошедшие сутки, без участия украинских властей,

из опасных районов Донецкой, Луганской народных республик и Украины на территорию Российской Федерации эвакуированы 19 834 человека, в том числе 970 детей. Всего с начала специальной военной операции – уже 1 185 791 человек, из которых 206 610 детей. Государственную границу Российской Федерации пересекло 152 989 единиц личного автомобильного транспорта, в том числе – 2 018 за прошедшие сутки.

В субъектах Российской Федерации продолжают функционировать более 9,5 тыс. пунктов временного размещения, которые полностью оборудованы всем необходимым имуществом, в них предусмотрены места для отдыха и горячее питание.

С прибывающими беженцами проводится индивидуальная работа и оперативно оказывается помощь в решении различных насущных вопросов, связанных с дальнейшим размещением, оказанием помощи в трудоустройстве, обеспечением детей местами в детских садах и учебных заведениях, а также предоставлением положенных социальных выплат.

В семи портах (Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса, Южный и Мариуполь) остаются заблокированными

75 иностранных судов из 17 государств. Созданные официальным Киевом в своих внутренних водах и территориальном море угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам беспрепятственно выйти в открытое море.

На пунктах сбора подготовлено более 23 тысяч тонн предметов первой необходимости, жизненно важных медикаментов

и продуктовых наборов, включая детское питание.

Начиная с 2 марта 2022 г., Российской Федерацией на Украину уже доставлено 18 530,6 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведено 983 гуманитарные акции, в том числе за истекшие сутки две – в Донецкой Народной Республике и Херсонской области, в ходе которых мирному населению передано 95 тонн гуманитарной помощи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Минобороны нанесло ракетные удары по вагонам с военной техникой США

В составе военного груза на украинской железнодорожной станции Соль уничтожены системы вооружений других западных стран, а также прибывшие на Донбасс резервисты (подробнее)

«Выпили валерьянки, так и выжили»: беременная жительница Мариуполя бежала из дома, когда украинские танки въехали во двор

Елена Гордеева была на седьмом месяце беременности и едва не потеряла ребенка (подробнее)