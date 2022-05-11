Основатель группы «Секрет» Максим Леонидов объявил об эмиграции в Израиль

Максим Леонидов. Фото: соцсети.

Список звезд, уехавших из России, пополнил основатель группы «Секрет» Максим Леонидов. Исполнитель хита «Девочка-видение», слова которого «Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтоб посмотреть, не оглянулся ли я» в 90-е звучали повсюду, объявил, что не вернется в Россию. Артист намерен навсегда остаться в Израиле. Он объяснил, что в этой стране более приятный климат, и он чувствует себя в ней очень уютно.

- Мои планы - сделать Израиль центром жизни моей семьи. Ребенок у меня идет в школу учиться в израильскую, думаю, что с сентября. У нас двое детей. Взрослая дочка остается за границей, не в России, будет учиться где-то в Европе. А сын с нами, остается в Израиле, - рассказал 60-летний артист в интервью Teleprogramma.pro.

Решение обосноваться на Земле Обетованной Леонидов принял задолго до спецоперации на Украине. В последние годы экс-солист группы «Секрет» жил за границей и в России бывал наездами. Артист счастлив в третьем браке с 42-летней актрисой Александрой Камчатовой. Супруги воспитывают 14-летнего сына Леонида и 18-летнюю дочь Марию.

Артист счастлив в третьем браке с 42-летней актрисой Александрой Камчатовой. Фото: соцсети.

С 1999 по 2004 годы Максим Леонидов был женат на актрисе Анне Банщиковой, звезде сериалов "Ищейка" и "Улицы разбитых фонарей". Она стала его второй супругой. Именно о ней певец написал свой хит «Девочка-видение». Когда они встретились, Леонидов был женат, и два года любовникам приходилось скрываться.

В Израиле сейчас живет и коллега Леонидова Андрей Макаревич. Лидер группы «Машина времени» недавно стал отцом. Сына ему родила молодая супруга Эйнат Кляйн. Музыкант также заявлял, что не планирует возвращаться на родину. Его жена сообщила в интервью Ксении Собчак, что у их сына не будет российского гражданства.

В конце февраля покинули Россию и уехали в Израиль Максим Галкин и Алла Пугачева. Супруги уже несколько месяцев живут за границей и постепенно обустраиваются на новом месте. В соцсетях Максим объяснил: он решил уехать из Москвы после того, как лишился заработка. Шоумен сообщил, что потерял все рекламные контракты. Кроме того, его выступления в России начали отменять и переносить. «Я потерял концертные деньги», - посетовал Галкин. Возвращаться в Россию в ближайшее время юморист и певица не намерены. Максиму удалось найти работу в Израиле: у комика запланирован длительный концертный тур по всей стране. Его выступления пройдут в июне во всех крупных городах – начиная с Тель-Авива и заканчивая Хайфой.