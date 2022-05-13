Последние новости о ситуации вокруг Украины на 13 мая 2022 года: Будет ли Лондон «восстанавливать» Киевскую область, снесут ли памятник «Три сестры», что сделают с раненными на «Азовстали»

Взрыв снаряда на заводе Азовсталь в Мариуполе. Фото: REUTERS

Сбербанк прищучит украинских воришек

Инвестиционный арбитраж против Киева инициирует Сбербанк. Крупнейший банк Восточной Европы потребует от украинских властей возместить убытки на основании межправительственного соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций. 12 мая СНБО Украины в принудительном порядке решил изъять, например, права собственности России и ее резидентов. В частности, будут изъяты 99,7 процента акций Проминвестбанка — они были в собственности госкорпорации ВЭБ РФ. А также 100 процентов акций Международного резервного банка - МР Банка, а ранее Сбербанка Киев, принадлежавшие Сбербанку России.

Поддержал спецоперацию — лишился всего

Украинский парламент принял закон, который позволяет изымать имущество тех, кто «поддерживает российскую спецоперацию на Украине». Прежде Рада утвердила указ шестого президента незалежной о принудительном изъятии российского имущества на территории республики. За это проголосовали 334 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов. Голосуй, не голосуй...

Певец Алексеев осудил певицу Повалий

Есть такой украинский певец Alekseev («Пьяное солнце»). Этот деятель культуры подверг критике певицу Таисию Повалий. Он обрушился на нее из-за выступления в Кремле. 28-летний Никита Алексеев, который 4 года назад выступал на Евровидении за Белоруссию, заявил, что «в ней из украинского только буквы, которые она произносит». Сам исполнитель на Украине помогает беженцам. Alekseev раскритиковал звезд, которые «пользуются сложившейся обстановкой». Повалий 9 мая исполнила известную композицию на украинском языке «Пісня про рушник» на концерте в Кремлевском дворце. При том сама певица никаких заявлений по спецоперации на Украине не делала. А полтора месяца назад Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики Верховной Рады предложил Зеленскому лишить почетных званий ряд украинских артистов - в том числе и Повалий. Да, и надо бы лишить их бесплатного проезда в киевском метро.

Границу с незалежной придется укреплять

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, заявил о том, что нужны дополнительные меры по укреплению безопасности приграничных российских районов. Тех, что обстреливаются со стороны Украины. Так Песков отреагировал на известие о том, что в Белгородской области в ходе таких обстрелов погиб мирный житель и несколько человек были ранены. Официальный представитель Кремля добавил, что об остальных мерах, которые надо принимать в связи с такими атаками, «могут говорить наши военные». А они точно скажут.

Белорусы проверяют готовность бойцов

Белорусское военное ведомство провело внезапную проверку сил реагирования рядом с госграницей. Батальонные тактические группы отрабатывали усиления охраны государственных рубежей на южном и западном направлениях. Также в Гродненской и Брестской областях решено сформировать территориальные войска для «решению задач по предназначению». В частности, в Кобринском и Лидском районах призвали около полутысячи человек из запаса.

Азовцы на «Азовстали» жалуются на Киев

Святослав Паламар, заместитель командира украинского нацподразделения «Азов» (запрещенного в России), заявил, что Киев обязан «сделать невозможное» для спасения его бойцов в Мариуполе. По его словам, в бункерах на «Азовстали» тяжело ранены около 600 боевиков. Паламар заявил, что эта цифра растет, а в Киеве бездействуют. Также добавил, что приказа на выход у «азовцев» не было, а был приказ продолжать оборону. Но он считает, что это уже невозможно, так как ситуация стала «чрезвычайно тяжелой». А кто говорил, что будет легко?

Матвиенко оценила устремления херсонцев

Валентина Матвиенко, глава верхней палаты российского парламента, заявила, что наша страны согласится с тем решением жителей Херсонской области, которое они сами примут относительно будущего статуса территории. «Такое решение могут принять только сами жители Херсона, - заявила Матвиенко, - Это их право. Какая будет власть, как они дальше видят свою судьбу, они должны будут определить сами. Никто не форсирует, никто на них не давит. Какая это будет воля, мы с ней согласимся». Как полагает спикер Совета Федерации, Херсонская область уже может принимать решения «без оглядки на киевские власти и нацистские батальоны». 11 мая сообщалось, что руководство Херсонской области намерено обратиться к президенту России с просьбой о принятии региона в состав Российской Федерации.

Американцы ядерную дубинку Зеленскому не дадут

В Вашингтоне полностью исключают возможность поставок ядерного оружия Киеву. В Белом доме заявили, что, об этом не может быть и речи. О чем сообщила помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Карен Донфрид. Также в Штатах подчеркивают, что не допустят вмешательства своей армии в конфликт на территории незалежной. «Мы ясно даем понять России, что это не конфликт между ней и США, - сказала Донфрид, - Мы не собираемся напрямую ввязываться в эту войну». Прямо не собираются, а криво?

В Чернигове добрались до «Трех сестер»

В Черниговской области местное руководство собирает документы для демонтажа монумента «Три сестры». Он расположен в селе Сеньковка, на границе с Россией и Белоруссией. Обладминистрация готовит обоснование для снятия монумента с учета - как памятника истории местного значения. Эта нужно, чтобы свалить его «по закону». Прежде стало известно о решении снести скульптуру двух рабочих, которая является составной частью монумента дружбы русских и украинцев в Крещатском парке в Киеве. Арку монумента из титановых листов пока не убирают, но ее подсветят цветами украинского флага. Почему у них сносить — получается, а строить - нет?

Джонсон обещал не высылать украинцев в Африку

Лондон высылать украинских беженцев из Британии в Африку все-таки не будет. Во всяком случае, так заявил премьер-министр страны Борис Джонсон в интервью радио LBC: «У нас две схемы для украинцев, обе они невероятно щедры и направлены на то, чтобы помочь людям, у которых есть родственники на Украине, помочь перевезти их в Британию». А ведь накануне британское МВД опубликовало документ, по которому нелегальные мигранты из Украины будут депортированы в Руанду. То есть, их всех легализуют, чтобы не отправить в Африку гулять?

Лондон «восстановит» Киев, а Копенгаген — Николаев?

Андрей Сибига, замруководителя офиса Владимира Зеленского, заявил, что Великобритания согласилась помогать Украине в восстановлении Киева и Киевской области. Кроме того, по его словам, Дания готова взяться за Николаевскую область, а страны Балтии готовы поддерживать Житомирскую область. Это все в рамках предложения Зеленского странам-партнерам страны «взять шефство» над разными регионами, городами и сферами для их восстановления. Но есть мнение, что надо все-таки немного погодить. Разное ведь может случиться.