Весенний губернаторопад: что значат отставки глав пяти регионов России

Начало мая ознаменовалось отставками сразу пяти губернаторов. Фото: Shutterstock

ПОЧЕМУ ГУБЕРНАТОРОПАД СЛУЧИЛСЯ ИМЕННО СЕЙЧАС

Ворсобин:

- Итак, власть в регионах в мае перетряхнули. Главы Томской, Кировской, Рязанской, Саратовской областей, а также Республики Мари Эл сместили с должности. Они ушли, конечно, сами, добровольно-принудительно, но теперь там новые и.о губернаторов. Что значит такая залповая смена?

У нас в гостях Игорь Владимирович ШАТРОВ, глава экспертного совета Фонда стратегического развития. Игорь Владимирович, я часто езжу по стране, некоторых из ушедших глав знаю лично. И для меня не сюрприз, что их сместили. Они были, как по мне, так двоечники, об их отставке ходили упорные слухи. Допустим, я о Радаеве в Саратове много слышал, Кировская область считалась слабоуправляемой... Что заставило власть вот так мощно сейчас проредить губернаторов? Это признание, что они были неэффективны?

Шатров:

- Такие кадровые ротации, они ведь регулярно происходят, причем, весной, как правило.

Ворсобин:

- Да, весной.

Шатров:

- Мы ждем еще несколько отставок. Это связано с тем, что такая схема позволяет новым губернаторам успеть показать себя до выборов в сентябре. Хотя были и примеры, когда выборы внезапно выигрывали не те, на кого делала ставку Москва, а кандидаты-спойлеры, как в Хакасии или Владимирской области. Настолько, видимо, людей утомило, что за них все заранее решали. Хотя, как выяснилось, это была ошибка избирателей. Они голосовали наперекор, но не получили от губернаторов-оппозиционеров того, что хотели…

Ворсобин:

- А вообще губернатор что-то решает? Что-то может изменить в своем регионе или он только обозначает власть, а всё решают федеральные ведомства?

Шатров:

- Ну, в любом случае губернатор отстаивает интересы региона, он имеет личный авторитет, он знает федеральных министров, руководителей госкорпораций. И он может придумать такую схему, которая будет выгодна и госкорпорации, и министерству, и даст региону бюджетные вливания.

Ворсобин:

- То есть коммуникатор такой между федеральной властью, госмонополиями и людьми в регионе? Человек, который знаком со всеми, и тогда он эффективен?

Шатров:

- Да, конечно. Но тут еще сразу возникает вопрос. Помните 90-е годы? Губернаторы – были выходцами из своих регионов, встроенные в местные элиты. А сейчас? Да, эти люди, конечно, представляют интересы элит, но, как правило, федеральных.

Может, это и хорошо. Но, на мой взгляд, губернаторы в итоге превратились в менеджеров.

Политолог, глава экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров. Фото: YouTube

«РУБИТЬ ГОЛОВЫ» ЧИНОВНИКАМ НАЛЕВО И НАПРАВО

Ворсобин:

- Давайте послушаем Антона Уголькова, корреспондента «Комсомольской правды» из Саратова. Антон, что значит для людей губернатор?

Угольков:

- Действительно, раньше губернатор был более знаковой фигурой, чем сейчас. Теперь они - не такие яркие личности, как были первые наши губернаторы. И вы правильно сказали, что слухи об отставке у нас давно ходили. Но в Саратове есть такая добрая традиция – с первого дня назначения губернатора начинают ходить слухи о его отставке. И они сбываются. В случае с Радаевым через 10 лет сбылись. Я не назову его отличником, но прямо двоечником тоже называть не стал бы.

Ворсобин:

- Я сам, побыв в шкуре корреспондента районной газеты в Саратовской области, знаю, что недолюбливал народ Радаева. Почему?

Угольков:

- Возможно, потому что любят более ярких, а Радаев себя не проявил ни жесткостью, ни креативом. Был у нас губернатор Аяцков, он был очень креативный – и лозунг «Саратов – столица Поволжья», и вложения через местных олигархов, и саратовский футбольный клуб «Сокол» при нем играл в высшей лиге, и продвижение саратовского бренда по России, включая водку «Саратов». А Радаев этим не отличился.

Ворсобин:

- Не был таким ярким.

Угольков:

- Он не рубил головы провинившимся чиновникам налево и направо. Не садился, как Аяцков, на вертолете посреди пашни и не вручал свои часы механизаторам... Он не запомнился ни плохим, ни хорошим. Воспринимался просто как чиновник, а не какой-то крупный руководитель.

Ворсобин:

- Антон, сейчас у вас новый и.о. губернатора - Роман Бусаргин. Этот человек отличается от предшественника?

Угольков:

- Как минимум, он заметно моложе. И, возможно, у него есть какое-то свое видение как многое изменить. Я не уверен, что это будет сразу, потому что он долго работал у нас в саратовских структурах. А шаблонность эта прививается. Вот сможет он выйти за нее или не сможет, дадут ему это сделать или не дадут, посмотрим.

ХОТЕЛОСЬ БЫ ДРАЙВА 90-Х, НО НЕ НА ФОНЕ НИЩЕТЫ

Шатров:

- Вы выбрали специфический регион, для того чтобы какую-то среднюю картину по стране нарисовать, Саратовскую область. Регион, за которым трепетно наблюдает…

Ворсобин:

- Сам Володин, выходец из Саратовской области?

Шатров:

- Да, спикер Госдумы. Я Бусаргину пожелаю, конечно, выдержки, потому что никто уже не мог бы там повторить Аяцкова. Какие часы и вертолеты?

Ворсобин:

- Хотите сказать, что быть ярким губернатором сегодня в России невозможно?

Шатров:

- Рискованно для карьеры. Но все-таки можно. Например, я не считаю, не ярким Дегтярева, губернатора Хабаровского края. Он в любом случае в очень сложном регионе сейчас разгребает завалы.

Там движуха. Причем это губернатор из как бы оппозиционной партии. Но отвечать губернаторам сегодня приходится за всё. От пожаров до результатов на выборах партии власти. Результаты низкие – значит губернатор недостаточно популярен в народе, что бы их обеспечить.

Ворсобин:

- Здесь еще такое наблюдение. Если раньше люди мечтали о губернаторе более ярком, то теперь важнее не выпячивать свою харизму, а иметь хорошие отношения с Москвой. Чтоб выпросить больше денег для региона. И это выхолащивает губернаторский корпус, делая его одинаковым с лица. Это теперь отряд эффективных менеджеров. Пошли было слухи, что и выборы в этом году отменят.

Шатров:

- Вот этот губернаторопад, который сейчас, в мае, случился, это как раз сигнал обществу, что у нас все спокойно, что никакая военная спецоперация на внутреннюю жизнь не повлияла, и выборы осенью не отменят. Именно это губернаторопад и подтверждает. Конечно, все может измениться, но пока нет.

Насчет яркости. Тут надо разобраться, все-таки выборы – это шоу или что-то по делу?

Ворсобин:

- Одно другому не мешает.

Шатров:

- Иногда нет, а иногда мешает. Мне хотелось бы тоже драйва 90-х. Но на фоне чего был этот драйв? На фоне нищеты. Да, было весело, кругом нищета, а тут веселятся кандидаты в губернаторы, в депутаты... Сейчас все более скучные, предсказуемые.

Но это мы с вами сейчас говорим, что вот - раньше губернатора народ выбирал, хотя на самом деле - региональные элиты его выдвигали и выбирали. А что говорят в федеральном центре по этому поводу? Почему отказались отдавать выборы губернатора на откуп региональным элитам? Потому что, на взгляд Москвы, сразу криминалитет возникает, и много-много чего еще возникает.

«ПРОИЗВОДИТ ВПЕЧАТЛЕНИЕ ЭНЕРГИЧНОГО ЧЕЛОВЕКА»

Ворсобин:

- Давайте послушаем Сергея Лазутина, корреспондента «Комсомольской правды» из Рязани. Сергей, как в Рязани отнеслись к смене губернатора? Я слышал, что ваш предыдущий губернатор был не самым популярным? Или я ошибаюсь?

Лазутин:

- На самом деле вы правы. Я думаю, это стало как раз одной из причин решения об отставке. Пока какого-то отношения к новой персоне проследить сложно, он только вступил в должность...

Ворсобин:

- Это бывший глава Росстата Павел Малков?

Лазутин:

- Да. Внешне он, конечно, производит впечатление энергичного человека. В несвойственной чиновникам манере провел первое заседание.

Ворсобин:

- Это как?

Лазутин:

- Речь не протокольная. Был еще моментик, что он одну и ту же тему поднял дважды, и сослался на недостаток сна. Есть что-то такое человеческое…

Ворсобин:

- Соскучились вы по человеческому, видимо, в Рязани.

Игорь Владимирович, есть что сказать?

Шатров:

- Да. Во-первых, этот новый губернатор руководил Росстатом. И провел перепись населения, за которую, я думал, за накажут.

Ворсобин:

- Я тоже так думал.

Шатров:

- Может, Рязань – это наказание, кто знает. И насчет варягов. Раньше даже московские назначения опирались на местные. То есть, человек должен был быть родом хотя бы из региона, куда его посылают губернатором. Мол, уехал в Москву, набрался ума и вернулся на малую родину начальником. Теперь все чаще новые губернаторы - варяги. Может, это и отсекает клановость. Но все-таки варягам с региональными элитами придется договариваться. Иначе руководить не получится, если местные тебя не приняли.

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