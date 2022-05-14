Бритни Спирс объяснила, почему постоянно фотографируется без одежды

Бритни Спирс уже не раз радовала поклонников голыми снимками. Фото: соцсети.

Поведение Бритни Спирс в последнее время сильно беспокоит ее фанатов: певица то и дело выкладывает в соцсети свои снимки без одежды. Они настолько неприличны, что поклонники всерьез переживают за ментальное состояние звезды. Сама же Бритни, похоже считает свое поведение вполне нормальным. На своей страничке поп-звезда объяснила, почему она то и дело позирует обнаженной.

Сейчас артистка ждет третьего ребенка. Именно на состояние беременности она и списывает свои странные поступки. Бритни призналась, что из-за гормонов часто ведет себя необдуманно.

- Мои гормоны ведут себя странно. Мне хочется выпрыгнуть из машины и побежать голышом, как герой Уилла Феррелла в фильме «Старая закалка». Да, беременная женщина, пробегающая мимо — просто не обращайте на меня внимания… - написала певица на своей странице.

Поклонники просят певицу быть сдержаннее, ведь у нее растут двое сыновей от бывшего мужа Кевина Федерлайна. Джейдену уже 15 лет, Шону – 16. Впрочем, большинство фолловеров уверены, что Бритни просто таким образом отмечает свое освобождение от многолетнего давления и суровой опеки.

Певица то и дело раздевается на камеру. Фото: соцсети.

В апреле Спирс поделилась с поклонниками радостной новостью: поп-звезда сообщила в соцсетях, что ждет третьего ребенка. Отец будущего малыша – ее жених, 28-летний Сэм Асгари. Бритни долгое время мечтала снова стать мамой, но не могла из-за запрета отца. Джейми Спирс на протяжении 13 лет контролировал личную жизнь и финансы дочери.

В прошлом году певица рассказала суду, что подвергалась многочисленным психиатрическим осмотрам, и что отец травмировал ее своим контролем. За любое неповиновение Джеймс отправлял ее в психиатрическую клинику, где ее пичкали нейролептиками. Поп-дива говорила, что не заинтересована в продолжении карьеры. Ее единственное желание – родить ребенка от любимого мужчины и завести собственную семью.

- Мне поставили внутриматочную спираль, чтобы я не забеременела, - рассказала суду Бритни. - Сейчас я хочу удалить ее, выйти замуж и родить ребенка, но команда опекунов не разрешает мне это сделать. Они не хотят, чтобы у меня были дети.

В ноябре 2021 года суд окончательно избавил ее от опеки отца. На радостях Бритни объявила о помолвке со своим бойфрендом Сэмом Асгари. Сейчас певица вовсю готовится к свадьбе. Подвенечный наряд ей шьет знаменитый дизайнер Донателла Версаче. По слухам, юристы певицы готовят жесткий брачный контракт, чтобы защитить Бритни и ее состояние в случае развода. Певица и ее жених уже назначили дату свадьбы.