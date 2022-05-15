Агата Муцениеце купила землю и дом у леса за 25 миллионов

Агата Муцениеце с детьми у своего нового дома. В браке с Прилучным актриса сменила два загородных дома. Теперь купила свой. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

33-летняя Агата Муцениеце купила дом. Ремонтные работы завершаются, уже к концу лета актриса с детьми будет праздновать новоселье. Артистка много работает: снимается в кино и сериалах, ведет телепередачи. Последние несколько лет Муцениеце получала рекламные доходы от своих проектов в сети. Смогла накопить!

В социальных сетях Агата Муцениеце провела экскурсию по новому дому в Подмосковье. Двухэтажный деревянный дом с панорамными окнами стоит в охраняемом поселке рядом с лесом в Истринском районе. Артистка рассказывает: «Конечно, он еще не до конца готов. Но у нас есть – раз березка, два березка, елка, там – лес. Надо будет поставить забор. Там мы поставим баню…» Участок большой, в самом доме впереди отделочные работы.

На первом этаже – терраса, гостиная, кухня, санузел, бойлерная, гостевая комната. На втором этаже – две детских спальни, спальня хозяйки, два санузла. По подсчетам экспертов покупка земли и строительство деревянного дома обошлись хозяйке в сумму около 25 миллионов рублей. Но впереди еще много расходов – отделка, мебель, обустройство участка.

Дом и участок Агаты Муцениеце Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Еще в январе Муцениеце рассказывала: «Хочу дом купить; это будет инвестиция, чтобы не потерять деньги. Ищу небольшой деревянный дом, с баней и милым участком. Готова заплатить двадцать с чем-нибудь миллионов рублей…»

После развода с актером Павлом Прилучным Агата Муцениеце с сыном и дочерью живет в московской квартире в районе метро «Речной вокзал». В просторной квартире сделан свежий ремонт: уютно и просторно. Но семья мечтала о загородном доме – до развода они жили в Подмосковье. Но загородное ипотечное жилье при разводе достался Прилучному. Теперь Агата купила свой уже не ипотечный дом. Актриса уже мечтает, как будет отдыхать на свежем воздухе с детьми, собирать друзей на выходные. Однако впереди еще много строительных работ. Но можно успеть справить новоселье как раз к новогодним праздникам.