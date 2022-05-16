На «Евровидении-2022» опять выявили фальсификации. Румыния отдала высший балл Молдавии, а записали Украине

Фото: eurovision.tv

«Евровидение-2022» в Турине прошло со значительной долей брака: из эфира периодически пропадали титры в тех песнях, где они предполагались (строчки то появлялись, то исчезали), визуальные спецэффекты «ломались» (так ведущий стал на время зеленым человечком в хромакейном костюме вместо анимированного персонажа), со сцены звучали военно-политические лозунги о поддержке «Азовстали» (что строго запрещено регламентом и карается дисквалификацией), зрители жаловались на несправедливое голосование, иногда западал звук и даже во время оглашения результатов трансляции стран-участниц прерывались — так что ведущим приходилось работать самим. Оказалось, это в итоге и привело к скандалу.

Сразу три государства пожаловались на подтасовки во время голосования. Азербайджан и Грузия уверяют, что выдали Украине (Kalush Orchestra) по 12 баллов, тогда как их очки ошибочно переписали Великобритании (Сэм Райдер), в результате чего англичанин предварительно занял первое место.

При этом Румыния отдала максимальную оценку молдавской коллаборации музыкантов Zdob si Zdub и братьям Адваховым, а не Украине, как объявили.

Все дело в том, что 14 мая перед объявлением финального голосования Европейский вещательный союз отстранил жюри шести стран (Азербайджан, Грузия, Румыния, Польша, Черногория и Сан-Марино) из-за «неправильной схемы голосования» в ходе второго полуфинала 12 мая. Именно по этой причине, судя по всему, вместо некоторых делегатов оценку объявляли представители «Евровидения» в Турине. Что и привело к странным событиям.

Глава румынской делегации Юлиана Марчук сообщила, что ее страна поставила высший балл Молдавии, а не Украине, как объявили организаторы. Нотариально заверенные данные голосования страна предоставила заранее (в действительности оценки за выступления страны выставляют после генеральных репетиций, а в прямом эфире полуфиналов и суперфинала только оглашают их), как и требует процедура. Однако румынскую ведущую Эду Маркус в эфире ни разу не показали, результаты ведущие зачитали за нее.

Грузия выпустила подробное заявление, в котором, наоборот, присягнула на верность Украине — дескать, 12 баллов страна официально отправила именно Kalush Orchestra, записному фавориту конкурса. И организаторы этот документ приняли. Однако в эфире грузинский вещатель увидел, как максимальная оценка отошла Великобритании. То же самое случилось и с Азербайджаном, искренне голосовавшим 12 баллами за Украину.

Несмотря на обилие качественных ошибок, отменять, переигрывать или аннулировать результаты шоу никто, конечно, не будет. Европейский вещательный союз признал подтасовки и...назвал это «техническими неполадками».

На сайте «Евровидения» досадное недоразумение спешно поправили — теперь в итоговых таблицах голосования там гордо красуются 12 баллов, отданные Азербайджаном и Грузией и коллегам с Украины, а максимум от Румынии записан в пользу друзей из Молдавии.

Как мы помним, шедшая на четвертом месте после голосования профессионального жюри Украина взмыла на пьедестал после сенсационной СМС-поддержки: зрители обеспечили группе Kalush Orchestra рекордные 439 дополнительных очков и победу. Это значит, что в 2023 году шоу пройдет на Украине. Вероятнее всего, снова без России.

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