Укрепление мира и стабильности – главные задачи ОДКБ

no_tittle Фото: kremlin.ru

В Москве завершил свою работу юбилейный саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Мероприятие было приурочено к 30-летию подписания документа и 20-летию самого объединения.

На встрече присутствовали лидеры всех шести государств, входящих в организацию, — Президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров и руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон.

В полном составе руководители стран ОДКБ не встречались с ноября 2019 года. Из-за коронавирусных ограничений предыдущие саммиты проходили в режиме видеоконференций и лишь частично – очно.

В ходе работы лидеры стран ОДКБ обсудили ключевые вопросы взаимодействия в рамках организации, актуальные международные и региональные проблемы, а также меры по дальнейшему совершенствованию системы коллективной безопасности и ситуацию на Украине.

Жизнеспособность и эффективность ОДКБ была испытана на прочность в январе 2022 года. Когда события, развернувшиеся в Казахстане, едва не ввергли в хаос и гражданскую войну население Республики. Ввод миротворческих сил организации в кратчайшие сроки позволил нормализовать ситуацию и вернуть власть легитимно избранным президенту и парламенту.

В этой связи, президент России отметил, что ОДКБ играет очень важную стабилизирующую роль на постсоветском пространственные и выразил надежду, что возможности и влияние организации будут только расти, несмотря на сложный внешнеполитический фон.

Открывая встречу, Владимир Путин сказал: «Мы собрались в Москве, именно в Москве, потому что 30 лет назад был подписан Договор о коллективной безопасности, а 20 лет назад на основе этого договора была создана Организация Договора о коллективной безопасности. То есть у нас фактически два юбилея, практически в один день — 14 и 15 текущего месяца в 1992 и 2002 году соответственно. Я вас с этим событием поздравляю. Надеюсь, что Организация, которая за предыдущие годы превратилась в полноценную международную структуру, будет развиваться и дальше. Имея в виду и непростые времена. Но хотелось бы отметить в этой связи, что и в 1992 и 2002 году тоже были непростые времена. Они не заканчиваются никогда. Но Организация играет очень важную роль на постсоветском пространстве, стабилизирующую роль. Надеюсь, что в этом смысле её возможности и влияние на ситуацию в зоне нашей ответственности будет только возрастать».

Президент России высказался о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Он заявил, что у России нет проблем с этими странами, и их вхождение в блок не создаст угрозы, но вызовет ответную реакцию. Владимир Путин обратил внимание лидеров стран ОДКБ на действие биолабораторий на Украине. Как отметил президент, под контролем США создавали компоненты биологического оружия и отрабатывали механизмы дестабилизации эпидемиологической обстановки в странах СНГ.

Выступивший на саммите президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, указал на проблему Афганистана и нестабильность на границах с этой страной.

no_tittle Фото: kremlin.ru

Приветствуя участников встречи, он поблагодарил Владимира Путина за организацию юбилейной сессии. Как отметил президент Казахстана, за 30-летний период ОДКБ утвердилась в качестве действенного механизма многостороннего сотрудничества с серьёзным потенциалом для дальнейшего развития.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что главными задачами ОДКБ являются укрепление мира и стабильности, международной и региональной безопасности, защита территориальной целостности и суверенитета государств-членов. Он отметил успешное функционирование постоянных рабочих органов ОДКБ, различных форматов тесного сотрудничества, а также укрепление силового, правоохранительного и миротворческого потенциала.

Особое внимание в выступлении главы Казахстана было уделено вопросам противодействия международному терроризму и экстремизму, незаконному обороту наркотиков и оружия, нелегальной миграции, в том числе в контексте развития ситуации в Афганистане.

"Обстановка в этой стране, а также не снижающаяся активность вооруженных группировок на территории Афганистана по-прежнему угрожают безопасности и стабильности наших государств. Считаю, что ОДКБ необходимо учитывать все потенциальные угрозы и еще больше уделять внимания обеспечению безопасности южных рубежей Центральной Азии", – выразил уверенность президент Казахстана.

Ещё одной актуальной задачей Касым-Жомарт Токаев назвал укрепление потенциала миротворческих сил ОДКБ. "На наш взгляд, нужно уже ставить задачу о подключении ОДКБ к миротворческой деятельности ООН. Данный шаг укрепит правосубъектность ОДКБ, обеспечит практику участия Организации в международных операциях по поддержанию мира", – заявил глава Казахстана.

По итогам встречи лидеры государств – участников ОДКБ приняли заявление, в котором отмечается, что Организация готова противостоять широкому спектру вызовов и угроз, обеспечить безопасность своих внешних границ и суверенитет стран-участников и наладить практическое взаимодействие с НАТО. В документе говорится, что удалось сформировать эффективную систему коллективной безопасности и противодействия вызовам и угрозам. ОДКБ подняла сотрудничество на качественно новый уровень и превратилась в важный фактор мира и стабильности на евроазиатском пространстве. Лидеры подчеркнули безальтернативность решения международных проблем политико-дипломатическими средствами и важность выработки скоординированных подходов к противодействию вызовам и угрозам, с которыми приходится сталкиваться государствам ОДКБ.

"Международные отношения в условиях разобщенности мирового сообщества все чаще характеризуются обострением напряженности", - отмечается в документе. Обеспокоенные ситуацией в Афганистане и на других внешних границах, лидеры выразили готовность обеспечить безопасность рубежей зоны ответственности ОДКБ. Также озабоченность вызывает тенденция к силовому вмешательству в кризисные ситуации в обход общепризнанных международно-правовых норм и принципов, использование силы или угроза ее применения для решения конфликтов в нарушение Устава ООН.

Лидеры отметили выборочное применение норм и принципов международного права, игнорирование международно признанных переговорных форматов, нежелание считаться с законными интересами суверенных государств и вмешательство в их внутренние дела, применение односторонних санкций и ограничений в нарушение прерогатив СБ ООН, проявления двойных стандартов, ненависти и нетерпимости. Они подчеркнули важность снижения напряженности на континенте и отметили готовность практического взаимодействия с НАТО.

В заявлении решительно осуждаются любые попытки фальсификации исторических событий, связанных с общим вкладом в противодействие нацистской агрессии. "Совместными усилиями будем продолжать противодействовать любым попыткам героизации нацизма и распространения неонацизма, а также расизма и ксенофобии", - отметили президенты Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана, осудив проявления "войны" с памятниками в честь борцов с нацизмом, обеления участников нацистского движения и их пособников.

Лидеры стран ОДКБ выразили серьёзную озабоченность в связи с попытками запретить на законодательном уровне символику, ассоциируемую с Победой над нацизмом, и подчеркнули, что факты изгнания и истребления нацистами и их пособниками мирного населения СССР должны расцениваться как геноцид.

По завершению многосторонней части мероприятия, на полях саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) прошли двусторонние встречи президента России Владимира Путина с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым, главой Киргизии Садыром Жапаровым, а также белорусским лидером Александром Лукашенко.

Справка КП: Договор о коллективной безопасности (ДКБ) был подписан 15 мая 1992 г. в Ташкенте. 14 мая 2002 г. Совет коллективной безопасности на сессии в Москве принял решение о преобразовании механизмов и структур сотрудничества государств-участников ДКБ в международную региональную организацию – «Организацию Договора о коллективной безопасности» с приданием ей соответствующего статуса. 18 сентября 2003 г. Устав ОДКБ вступил в силу.

В Организацию Договора о коллективной безопасности входят: Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация и Республика Таджикистан. В 2022 году в Организации Договора о коллективной безопасности председательствует Республика Армения.

Согласно Плану мероприятий, посвящённых 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летию Организации Договора о коллективной безопасности и утвержденному Решением Совета коллективной безопасности с 1 по 30 мая 2022 года под девизом «ОДКБ. 30 лет - Вместе – Мы сила!» проходит информационная компания во всех государствах-членах ОДКБ.