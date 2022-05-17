Боевики нацбатальнов «Айдар» и «Азов» выжили детей в подвалы детских садов

СК России продолжает устанавливать подразделения украинских вооруженных формирований и должностных лиц из их состава, причастных к обстрелам мирного населения Фото: ТАСС

Межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию продолжает фиксировать многочисленные факты бесчеловечного отношения киевских властей к мирным жителям.

- Боевики националистических батальонов и подразделения ВСУ, прикрываясь мирными жителями как «живым щитом», продолжают использовать объекты гражданской инфраструктуры для оборудования опорных пунктов и размещения тяжелого вооружения, - заявил на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию Михаил Мизинцев и назвал новые факты установленных военных преступлений:

- «Неонацисты батальона «Азов» в Мирнограде Донецкой Народной Республики в здании детского сада № 19, расположенного в микрорайоне Восточный, и интерната по улице Л.Чайкиной оборудовали опорные пункты и казармы, а в непосредственной близости к жилым кварталам разместили бронетехнику и артиллерию».

- «Те же представители «Азова» в Боровой Харьковской области в здании школы и в детском саду «Березка» оборудовали казармы, а на территориях разместили тяжелую военную технику, артиллерию и РСЗО. При этом, в подвальных помещениях насильно удерживаются мирные граждане с детьми».

- «Боевики батальона «Айдар» на территории церкви Похвалы Богоматери в Павлограде Днепропетровской области в непосредственной близости к густонаселенным жилым кварталам оборудовали огневые позиции, разместили артиллерию и РСЗО».

- «Те же «Айдаровцы» в Запорожье на нижних этажах больниц, расположенных на Соборном проспекте и улице Победы, оборудовали огневые позиции и разместили склады боеприпасов. При этом, персонал и пациентов больниц удерживают в качестве «живого щита»».

- «Вооруженные формирования батальона «Донбасс» в жилом доме № 10 по улице генерала Лозановича в Славянске Донецкой Народной Республики оборудовали опорный пункт, разместили тяжелое вооружение и склад боеприпасов. При этом, эвакуация мирных жителей из здания не осуществлялась».

- «В Сумах подразделениями ВСУ заминирован автомобильный мост по улице Харьковская над железнодорожными путями ветки Южной железной дороги, который планируют взорвать, обвинив в этом якобы «наступающие подразделения российских войск».

- Боевики, зная, что жертвами таких преступных действий станут мирные жители, целенаправленно обстреливают позиции Вооруженных Сил России из жилых кварталов, провоцируя их на ответный огонь, чтобы в последующем возложить ответственность за уничтожение объектов гражданской инфраструктуры и возможные жертвы среди мирного населения на российскую армию, а также распространить через западные СМИ и на различных интернет-ресурсах фейки о якобы «злодеяниях русских», - отметил генерал-полковник Мизинцев.

Представитель Минобороны отметил, что такие действия киевского режима в очередной раз демонстрируют бесчеловечное отношение к судьбам граждан Украины и свидетельствуют о грубом нарушении норм международного гуманитарного права, но, несмотря на наши неоднократные заявления, по-прежнему, остаются без внимания мирового сообщества и международных организаций.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- Несмотря на все трудности, создаваемые Киевом, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Донецкой, Луганской народных республик и Украины

на территорию Российской Федерации эвакуированы 17 733 человека, в том числе 1 797 детей. Всего с начала специальной военной операции – уже 1 325 714 человек, из которых 225 892 – дети.

- Государственную границу России пересекли 180 286 единиц личного автомобильного транспорта, в том числе – 2 873 за прошедшие сутки.

- В субъектах Российской Федерации штатно функционируют более 9,5 тыс. пунктов временного размещения.

- На пунктах сбора подготовлено свыше 23 тысяч тонн предметов первой необходимости, жизненно важных медикаментов и продуктовых наборов, включая детское питание.

- Начиная с 2 марта 2022 г., Россией на Украину уже доставлено 20 592,4 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведена 1 021 гуманитарная акция, в том числе за истекшие сутки четыре в Донецкой Народной Республике и Херсонской области, в ходе которых мирному населению передано 155 тонн гуманитарной помощи.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Следственным комитетом России возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного статьей «жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов» в отношении командира бригадной артиллерийской группы 25 отдельной парашютно-десантной бригады ВСУ Евгения Коростелева, а также иных военнослужащих ВСУ, которые уже являются фигурантами других уголовных дел, среди которых Сергей Сирченко, Дмитрий Герасименко, Вячеслав Бугайчук, Александр Бондаренко, Артем Пучков, Геннадий Бойко, Мирослав Верховой, Дмитрий Довбий, Андрей Качанов, Роман Забродский, Андрей Ткачук, Дмитрий Черниченко, Сергей Смолик, Игорь Ситницкий, Сергей Поступальский, Роман Мамавко, Николай Янчий.

По данным следствия, с 16 по 17 мая 2022 года в течение суток указанные военнослужащие отдавали и исполняли преступные приказы о массированных прицельных артиллерийских и минометных обстрелах из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры в городах Донецк, Докучаевск, Ясиноватая и Мариуполь Донецкой Народной Республики, а также Первомайск, Золотое-5, населенных пунктах Тошковка и Донецкий Луганской Народной Республики.

В результате обстрелов Петровского, Куйбышевского и Киевского районов Донецка получили ранения 6 мирных жителей, повреждены 9 домов. В Ясиноватой и Докучаевске погибла мирная жительница и два человека ранены.

В результате артиллерийского обстрела поселка городского типа Тошковка Луганской Народной Республики получил ранения мирный житель. В городах Первомайск и Золотое-5, а также поселка городского типа Донецкий в результате обстрелов повреждены 26 домов. Ранее, в апреле 2022 года, в результате обстрела поселка Ямполь также был ранен мирный житель.

СК России продолжает устанавливать подразделения украинских вооруженных формирований и должностных лиц из их состава, причастных к обстрелам мирного населения для их привлечения к уголовной ответственности.