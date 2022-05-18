Историческому музею - 150 лет: Великий князь Сергей Александрович помог достроить здание и передал в дар личную коллекцию

Исторический музей отмечает юбилей! Фото: Алексей СТЕФАНОВ

В этом году Исторический музей (ГИМ) на Красной площади отмечает юбилей - 150 лет. Императоры Александр II и Александр III, археологи Алексей Уваров и Иван Забелин и другие исторические личности причастны к созданию одного из главных музеев страны. Но про одного из отцов-основателей порой забывают. Это великий князь Сергей Александрович.

Он был генерал-губернатором Москвы, как бы сказали сегодня - мэром. Но еще за десять лет до назначения на пост градоначальника в 1881 году его избрали почетным председателем Императорского Российского исторического музея - так тогда назывался ГИМ. Сергей Александрович должность в музее занимал более 20 лет.

Благодаря ему закончили строить красивейшее здание. Прежнее руководство столкнулось с финансовыми трудностями. Музей был негосударственный, существовал на средства меценатов и собственные доходы. Несколько раз стройка останавливалась на годы.

Только когда Сергей Александрович стал почетным председателем, работа закипела, а музей приняли на баланс казны.

- В 1875 году начались строительные работы по проекту архитектора Владимира Шервуда. Но из-за ряда несогласований они затягивались. Тогда цесаревич Александр Александрович (будущий император Александр III. - Ред.) написал своему младшему брату Сергею Александровичу: «Очень досадно, что дела его (музея) так запутались... в чем я надеюсь очень на тебя, что ты мне поможешь в этом», - рассказала «КП» председатель наблюдательного совета «Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества» кандидат исторических наук Анна Громова.

Великий князь Сергей Александрович. Фото: wikimedia.org

Особая страсть великого князя - археология и древнерусская история. Он лично принимал участие в раскопках, спонсировал экспедиции. Реликвии, найденные им, до сих пор хранятся в фондах Исторического музея.

- В собрание Исторического музея передана большая часть личной нумизматической, археологической коллекции, а также оружия, икон, живописи великого князя, - поделилась Анна Громова.

СПРАВКА «КП»

Великий князь Сергей Александрович родился 29 апреля (11 мая по новому стилю) 1857 года. Сын императора Александра II и императрицы Марии Александровны.

Блестяще знал отечественную и зарубежную историю. В 1888 году избран почетным председателем Московского археологического общества. Александр III назначил его генерал-губернатором Москвы.

Его супругой стала принцесса Елизавета Гессен-Дармштадтская, в России - Елизавета Федоровна. Прославлена в лике святых.

В 1905 году эсер Иван Каляев бросил бомбу в карету Сергея Александровича. В ответ на телеграмму с соболезнованиями от Исторического музея вдова великого князя Елизавета Федоровна написала: «Молитвы и выраженные чувства управления Исторического музея меня глубоко тронули. Они мне особенно дороги, когда вспоминаю сердечное расположение моего покойного мужа к музею».

НА ЗАМЕТКУ

Узнать больше о Сергее Александровиче можно в двух музеях Подмосковья, которые создал фонд «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество». Посещение бесплатное.

Музей августейших покровителей Российского общества Красного Креста в Ильинском (ул. Ленина, 3а) - в историческом здании лазарета. Работает каждый день, кроме понедельника, с 11.00 до 17.00. Экскурсии - четверг, суббота с 14.00 до 16.00.

Музей школы и детства в усадебном флигеле императорского имения Ильинское-Усово (село Усово, 2). Открыт со вторника по воскресенье с 11.00 до 17.00. Экскурсии - вторник, пятница, воскресенье с 14.00 до 16.00.