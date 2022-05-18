Военная спецоперация на Украине 18 мая 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 18 мая 2022 года.

Власти Соединенных Штатов намерены создать условия для переговоров между Россией и Украиной за счет помощи Киеву и дальнейшего давления на Москву, заявил Госдепартамент США.

Пограничный пункт Тёткино в Курской области был обстрелян со стороны Украины, заявил глава региона Роман Старовойт. По предварительным данным жертв нет. Детали уточняются.

Заявка Украины на вступление в Евросоюз будет рассмотрена Брюсселем на июньском саммите, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским. Кроме того, политики обсудили проблему продовольственной безопасности и возможные решения вопроса экспорта украинских зерновых культур, от которых зависят другие страны.