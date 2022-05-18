Песков поздравил Слуцкого с избранием главой фракции ЛДПР в Госдуме и пожелал успехов

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

... - Дмитрий Сергеевич, буквально час назад стало известно, что постоянным главой фракции ЛДПР в Госдуме избран большинством голосов, почти единогласно, Леонид Эдуардович Слуцкий, - такой вопрос журналист «Комсомольской правды» задал официальному представителю Кремля в среду, 18 мая. - Как в Кремле оценивают это внутрипартийное назначение, скажем так?

Вот - дословно - ответ Пескова:

- Действительно, это - решение партии, и мы поздравляем Слуцкого.

ЛДПР - партия со своим электоратом, достаточно стабильным. И мы желаем ему успехов.

Работа трудная, момент очень ответственный . Поэтому желаем успехов.

- И еще один вопрос. Как вы считаете, я имею в виду в Кремле как считают, удастся ли Слуцкому сохранить потенциал, сохранить тот багаж, который наработал за эти десятилетия Жириновский, и продолжить верно и четко его дело?

- Мы убеждены, - считает пресс-секретарь главы государства, - что, на самом деле, многомиллионная армия (избирателей), которая поддерживает ЛДПР, наверняка она будет желать того, чтобы именно Слуцкий и сохранил, и приумножил все те достижения, которые были у партии, наработки, которые были у партии, когда ею руководил Жириновский.

- Ну, пока Слуцкий - руководитель не партии, у них съезд 27-го мая, а - он глава фракции, тоже мощной…

- И, - руководя фракцией, конечно...

- Спасибо!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Кремле поздравили Слуцкого с назначением главой фракции ЛДПР в Госдуме

Песков пожелал успехов новому лидеру либерал-демократов в российском парламенте (подробнее)